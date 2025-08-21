ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Ziel für Carl Zeiss Meditec auf 47 Euro - 'Hold'
- Berenberg senkt Kursziel für Carl Zeiss Meditec auf 47 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Hold" aufgrund von Unsicherheiten.
- Probleme: schwache Nachfrage, hohe Zinsen, China-Risiken.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 65 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Es gebe zu viele Unsicherheiten für eine positivere Sicht auf die Aktie, schrieb Sam England in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der Medizintechnikkonzern kämpfe seit dem Ende der Corona-Pandemie mit einer Vielzahl von Problemen, die Wachstum und Margen belasteten. Der Experte verwies auf eine schwache Verbraucherstimmung, die volumenbasierte Beschaffung in China und die Auswirkungen der hohen Zinsen auf Investitionen in den USA. Die Ausrichtung auf eine Erholung in China sei ein wesentliches Hindernis für eine bessere Einschätzung der Aktie, die seit ihrem Hoch 2021 rund 80 Prozent an Wert verloren habe./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 16:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 42,36 auf Tradegate (21. August 2025, 09:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -0,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,57 %.
Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 3,79 Mrd..
Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von +6,33 %/+60,68 % bedeutet.
Kursziel: 47 Euro
General ist es eine super Unternehmen.
Die vola ist auch dem niedrigen free Float zu Schulden. Das mache so eine Aktie zum Spielball der großen
Ich halte die Aktie für komplett Unterbewertet.