    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovartis AktievorwärtsNachrichten zu Novartis

    ANALYSE-FLASH

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Bank hebt Ziel für Novartis auf 120 Franken - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank hebt Novartis-Kursziel auf 120 Franken.
    • Einstufung bleibt bei "Buy" aufgrund positiver Studien.
    • Ianalumab als wichtige Pipeline-Chance für Novartis.
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank hebt Ziel für Novartis auf 120 Franken - 'Buy'
    Foto: diy13 - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novartis von 115 auf 120 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Emmanuel Papadakis wies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf zwei Phase-3-Entwicklungsstudien mit dem Medikament Ianalumab hin, die zuletzt relevante Nachrichten geliefert hätten. Das Mittel sei eine der wichtigsten Pipeline-Chancen von Novartis, um kurzfristigen Gegenwind von der Patentseite auszugleichen. Er nahm die Ergebnisse zum Anlass, um seine Umsatzerwartungen und den Bewertungsmultiplikator der Aktie zu erhöhen./tih/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:05 / CET

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Novartis AG!
    Short
    110,42€
    Basispreis
    0,91
    Ask
    × 12,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    94,23€
    Basispreis
    0,90
    Ask
    × 12,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Novartis

    -0,24 %
    +5,51 %
    +10,06 %
    +9,21 %
    +3,01 %
    +28,17 %
    +44,75 %
    +43,43 %
    +1.494,35 %
    ISIN:CH0012005267WKN:904278

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 109,0 auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um +5,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 230,40 Mrd..

    Novartis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3521. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,29CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 89,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 120,00CHF was eine Bandbreite von -18,22 %/+10,26 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 120 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 120,00CHF, was eine Steigerung von +17,28% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Novartis - 904278 - CH0012005267

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Novartis. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Deutsche Bank hebt Ziel für Novartis auf 120 Franken - 'Buy' Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novartis von 115 auf 120 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Emmanuel Papadakis wies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf zwei Phase-3-Entwicklungsstudien mit dem Medikament …