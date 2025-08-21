Deutsche Bank hebt Ziel für Novartis auf 120 Franken - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 109,0 auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um +5,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,06 %.

Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 230,40 Mrd..

Novartis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3521. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,29CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 89,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 120,00CHF was eine Bandbreite von -18,22 %/+10,26 % bedeutet.