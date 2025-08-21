ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Ziel für Vonovia auf 42,30 Euro - 'Buy'
- Goldman Sachs senkt Kursziel für Vonovia auf 42,30 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Buy", Aktie bleibt attraktiv.
- Analyst Kownator passt Gewinnschätzungen leicht an.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 42,90 auf 42,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator nahm am Mittwoch im Nachgang der jüngsten Quartalszahlen leichte Anpassungen an seinen Gewinnschätzungen vor. Die Immobilienaktie hält er für sehr attraktiv bewertet./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 20:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 27,89 auf Tradegate (21. August 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +0,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 23,29 Mrd..
Vonovia zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +7,80 %/+50,92 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 42,30 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Vonovia - A1ML7J - DE000A1ML7J1
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Vonovia. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ich begreife nicht warum bei uns keine verstärkte Diskussion um Zinssenkungen gibt. Der schwache USD ist Gift für unsere Konjunktur.
Wieder sehr schwach nach den Zahlen.
Im ersten Halbjahr 2025 wurden in Deutschland rund 110.000 neue Wohnungen genehmigt, was einem Anstieg von 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, berichtet das Statistische Bundesamt. Der Zuwachs ist hauptsächlich auf die Genehmigung von Einfamilienhäusern zurückzuführen, während die Genehmigungen für Zweifamilienhäuser zurückgingen und die Zahl der genehmigten Mehrfamilienhäuser nahezu unverändert blieb.