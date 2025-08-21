RBC senkt Ziel für Carl Zeiss Meditec - 'Sector Perform'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 42,40 auf Tradegate (21. August 2025, 09:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -0,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,57 %.

Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 3,79 Mrd..

Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von +6,33 %/+60,68 % bedeutet.