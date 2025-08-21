ANALYSE-FLASH
RBC senkt Ziel für Carl Zeiss Meditec - 'Sector Perform'
- RBC senkt Kursziel für Carl Zeiss Meditec auf 47 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Sector Perform" unverändert.
- Unsicherheit über Erholung des chinesischen Marktes.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 60 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Jack Reynolds-Clark passte seine Erwartungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an einen enttäuschenden Bericht zum dritten Geschäftsquartal an. Es bestehe erhebliche Unsicherheit hinsichtlich des Zeitpunkts der Erholung des chinesischen Marktes für refraktive Optik. Er verlagerte außerdem den Bewertungszeitraum mehr in die Zukunft./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 17:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 00:45 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 42,40 auf Tradegate (21. August 2025, 09:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -0,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,57 %.
Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 3,79 Mrd..
Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von +6,33 %/+60,68 % bedeutet.
General ist es eine super Unternehmen.
Die vola ist auch dem niedrigen free Float zu Schulden. Das mache so eine Aktie zum Spielball der großen
Ich halte die Aktie für komplett Unterbewertet.