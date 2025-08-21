Bernstein hebt Safran auf 'Outperform' und Ziel auf 370 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAFRAN Aktie

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 293,5 auf Tradegate (21. August 2025, 09:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAFRAN Aktie um +0,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,05 %.

Die Marktkapitalisierung von SAFRAN bezifferte sich zuletzt auf 124,00 Mrd..

SAFRAN zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 322,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 370,00EUR was eine Bandbreite von -4,34 %/+26,41 % bedeutet.