Bernstein hebt Safran auf 'Outperform' und Ziel auf 370 Euro
- Bernstein stuft Safran auf "Outperform" hoch.
- Kursziel von 320 auf 370 Euro angehoben.
- Starkes Wachstum im Ersatzteilgeschäft erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Safran von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 320 auf 370 Euro angehoben. Die Stärke im Ersatzteil- und Wartungsgeschäft sollte bis zum Ende des Jahrzehnts ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum unterstützen, schrieb Adrien Rabier in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Die mittelfristigen Ziele des Triebwerksherstellers seien zu konservativ und dürften nach oben korrigiert werden. Dazu habe die jüngst unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktie eine im Branchenvergleich attraktive Bewertung beschert./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 19:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 05:00 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAFRAN Aktie
Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 293,5 auf Tradegate (21. August 2025, 09:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAFRAN Aktie um +0,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,05 %.
Die Marktkapitalisierung von SAFRAN bezifferte sich zuletzt auf 124,00 Mrd..
SAFRAN zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 322,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 370,00EUR was eine Bandbreite von -4,34 %/+26,41 % bedeutet.
