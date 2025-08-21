ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Ziel für Hapag-Lloyd auf 132 Euro - 'Hold'
- Berenberg senkt Hapag-Lloyd Kursziel auf 132 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Hold" trotz Profitabilitätsschwäche.
- Gewinnschätzungen bis 2027 deutlich reduziert.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 170 auf 132 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Reederei habe im zweiten Quartal von einer nur gedämpften Profitabilität berichtet, schrieb Benjamin Thielmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies habe dazu geführt, dass die Gewinnkennziffern die Erwartungen deutlich verfehlt hätten. Gemeinsam mit etwas höheren Investitionsausgaben führe dies zu deutlichen Kürzungen seiner Gewinnschätzungen je Aktie bis 2027./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie
Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 120,1 auf Tradegate (21. August 2025, 08:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um -10,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 21,11 Mrd..
Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 132,00EUR was eine Bandbreite von -41,91 %/+9,54 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 132 Euro
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19573454-jpmorgan-stuft-hapag-lloyd-underweight
Dein „Ziel“ könnte durchaus noch Realität werden…
Bild: 11730_20250625101217_IMG_1080
https://www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/aktien/hapag-lloyd-aktie/hapag-lloyd-analyse/
Vermutlich in Erwartung der endgültigen Ergebnisse und eines guten Dividendenvorschlag am 20.3.25 zieht der Kurs an,
obwohl die Frachtraten seit Wochen / Monaten nur fallen und immer neue Tiefs erreichen, die ( politischen) Rahmenbedingungen bescheiden sind.
Meine Vermutung: Die Dividende zwischen 9-10€ dürfte einige hier erfreuen, die am 20.3. aber auch bekannt gegebene Prognosespanne
für 2025 wird wie so oft die kaufmännische Vorsicht von HL abbilden und eher enttäuschen. Kann mir persönlich nicht vorstellen das der obere Rand mit 1 Mrd € EBIT (wesentlich) über die erste Prognose für 2024 vor einem Jahr liegt.(siehe link unten).Was dann durchaus ein Ergebnisrückgang von ca.2/3 bedeuten könnte.
Positiv ist das HL meist seine Prognosen unterjährig anhebt, dafür gibt aber leider keine Garantie.
LG Starter
https://en.sse.net.cn/indices/scfinew.jsp
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/hapag-lloyd-veroeffentlicht-geschaeftsbericht-2023-und-prognose-fuer-das-laufende-jahr/a65a9a15-a08d-4b04-ac0d-3f57db424bf2_de