Größter Crash der Firmengeschichte – Diese Aktie fällt in Minuten um 40 Prozent

Auslöser war ein Bilanzierungsfehler in der nordamerikanischen Sparte: Bei einer Finanzprüfung stellte WH Smith fest, dass erwartete Handelsgewinne um rund 30 Millionen Pfund zu hoch ausgewiesen worden waren. Grund war, dass Rabatte von Lieferanten ein Jahr zu früh verbucht wurden. Infolge dieser Fehler senkte das Unternehmen die Prognose für Nordamerika von 55 auf 25 Millionen Pfund. Der Konzern rechnet nun für das am 31. August endende Geschäftsjahr mit einem bereinigten Vorsteuergewinn von rund 110 Millionen Pfund – deutlich unter den bisherigen Analystenschätzungen von fast 157 Millionen Pfund. Zum Vergleich: Im Vorjahr hatte WH Smith noch 166 Millionen Pfund erzielt.

Der britische Einzelhändler WH Smith hat seine Gewinnprognose drastisch gesenkt und damit den stärksten Kurssturz seiner Geschichte ausgelöst. Die Aktie brach am Donnerstag in London zeitweise um über 40 Prozent ein, was einem Verlust von mehr als einem Drittel des Marktwerts entspricht. Damit schrumpfte die Marktkapitalisierung auf rund 900 Millionen Pfund (1,21 Milliarden US-Dollar).

"Das ist eindeutig eine große negative Überraschung", erklärten Analysten von JPMorgan. Der Broker Peel Hunt betonte: "Es ist uns weiterhin unklar, wie dieses Problem entstanden ist oder welche Auswirkungen es auf die kommenden Jahre haben wird." Auch andere Marktbeobachter sehen erheblichen Klärungsbedarf bei der Buchhaltung, der die Aktie kurzfristig belasten dürfte.

Tipp aus der Redaktion Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

Der Vorstand beauftragte Deloitte mit einer unabhängigen und umfassenden Untersuchung. Das Unternehmen betonte, dass die Korrektur im Rahmen der Vorbereitung der Jahresergebnisse festgestellt worden sei.

WH Smith, 1792 in London gegründet und lange ein fester Bestandteil des britischen Einzelhandels für Bücher, Zeitungen und Schreibwaren, hatte erst im Juni sein High-Street-Geschäft mit rund 480 Filialen an Modella Capital verkauft, um sich stärker auf das wachstumsstarke Reisegeschäft zu konzentrieren. Dieses Segment expandiert besonders in Nordamerika, wo es inzwischen rund ein Fünftel des Umsatzes generiert. Doch die Fehleinschätzung trifft ausgerechnet diesen Kernmarkt und wirft neue Fragen über die finanzielle Kontrolle des Konzerns auf.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die WH Smith Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -30,77 % und einem Kurs von 9,00EUR auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 10:05 Uhr) gehandelt.



