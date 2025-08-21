Börsenstart Europa - 21.08. - MDAX schwach -1,09 %

Der MDAX steht bei 30.631,62 PKT und verliert bisher -1,09 %. Top-Werte: RENK Group +3,01 %, HENSOLDT +2,75 %, Gerresheimer +1,81 % Flop-Werte: CTS Eventim -17,74 %, Redcare Pharmacy -2,96 %, Deutsche Lufthansa -1,78 %

Der DAX steht bei 24.277,36 PKT und verliert bisher -0,04 %. Top-Werte: Rheinmetall +2,50 %, Siemens Energy +1,09 %, Deutsche Bank +0,72 % Flop-Werte: Beiersdorf -1,70 %, Symrise -1,37 %, DHL Group -1,05 %

Der TecDAX steht aktuell (09:59:49) bei 3.755,84 PKT und fällt um -0,04 %.

Top-Werte: HENSOLDT +2,75 %, United Internet +1,33 %, Nagarro +1,07 %

Flop-Werte: SMA Solar Technology -1,69 %, Formycon -1,31 %, Carl Zeiss Meditec -1,21 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.461,46 PKT und fällt um -0,26 %.

Top-Werte: Rheinmetall +2,50 %, SAFRAN +1,07 %, Enel +0,71 %

Flop-Werte: Nordea Bank Abp -2,31 %, Wolters Kluwer -2,01 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,32 %

Der ATX steht bei 4.790,92 PKT und verliert bisher -0,52 %.

Top-Werte: Mayr-Melnhof Karton +1,57 %, OMV +0,66 %, Raiffeisen Bank International +0,66 %

Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -4,30 %, voestalpine -2,30 %, Wienerberger -1,95 %

Der SMI steht bei 12.248,12 PKT und verliert bisher -0,29 %.

Top-Werte: Swiss Life Holding +0,06 %, Novartis -0,09 %, Logitech International -0,12 %

Flop-Werte: Geberit -1,43 %, Sika -1,15 %, Kuehne + Nagel International -1,11 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.946,93 PKT und fällt um -0,36 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +1,21 %, SAFRAN +1,07 %, Thales +0,98 %

Flop-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,32 %, L'Oreal -1,28 %, Renault -1,08 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.652,63 PKT und verliert bisher -0,34 %.

Top-Werte: SKF (B) +0,44 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,11 %, Tele2 (B) +0,09 %

Flop-Werte: Nordea Bank Abp -2,31 %, Essity Registered (B) -1,17 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,83 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 5.170,00 PKT und steigt um +0,19 %.

Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,29 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,93 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,88 %

Flop-Werte: Viohalco -1,23 %, Coca-Cola HBC -0,67 %, Jumbo -0,41 %