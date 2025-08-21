VVDN erweitert Produktionskapazitäten in den Vereinigten Arabischen Emiraten, um weltweite Nachfrage zu bedienen

Die neue Anlage ist strategisch günstig gelegen, um Kunden in den USA, Europa und der MENA-Region zu beliefern. Die hochmoderne Produktionsstätte wird die Leiterplattenbestückung, die automatisierte Produktmontage, die mechanische Fertigung, die Prüfung und Validierung sowie weitere wichtige vertikale Bereiche umfassen und damit der Rückwärtsintegrationsstrategie von VVDN entsprechen.

GURUGRAM, Indien, 21. August 2025 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies, ein globaler Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Software, Produktentwicklung und Elektronikfertigung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen seiner globalen Expansionsstrategie eine neue Produktionsstätte in den Vereinigten Arabischen Emiraten errichten wird. Die neue Anlage, die in vier Wochen in Betrieb genommen werden soll, ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für VVDN.

Die Anlage wird die Herstellung eines breiten Spektrums fortschrittlicher Elektronikprodukte unterstützen, etwa in den Bereichen Telekommunikation, Medizintechnik, Automobil, Kameras, Industrieautomation und andere Hightech-Lösungen. Die robuste Infrastruktur und die End-to-End-Fähigkeiten von VVDN versetzen das Unternehmen in die Lage, seinen Kunden eine schnellere Markteinführung und kosteneffiziente Lösungen zu bieten und zugleich die höchsten Qualitäts- und Konformitätsstandards einzuhalten.

Mit dieser Erweiterung stärkt VVDN seine Position als weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Elektronikdesign und -fertigung und baut auf seiner bestehenden Präsenz in Indien, Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum auf.

Gourab Basu, Senior Vice President, Manufacturing Commercials – VVDN Technologies: „Die neue Produktionsstätte von VVDN in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg. Dank ihrer strategisch günstigen Lage, ihrer fortschrittlichen Infrastruktur und ihres wachsenden lokalen Marktes bieten die Vereinigten Arabischen Emirate ein äußerst attraktives Umfeld für die Fertigungsindustrie. Als Tor zwischen Ost und West ermöglicht die VAE einen nahtlosen Zugang zu vielfältigen Märkten. Mit dieser Erweiterung verfolgt VVDN das Ziel, die Fertigung näher an seine weltweiten Kunden zu bringen und gleichzeitig die steigende Nachfrage nach hochwertigen, wettbewerbsfähigen Lösungen mit kurzen Lieferzeiten zu decken. Dies wird der wichtigste Katalysator für unsere Vision sein, unsere Produktionsstätten auf der ganzen Welt zu expandieren."

Mit dem Eintritt in neue Regionen zeigt VVDN seine Entschlossenheit, seine globale Präsenz zu verstärken und treibt seine langfristige Vision voran, durch Spitzentechnologie und beständiges Wachstum zum führenden Anbieter in der Elektronikentwicklung und -fertigung zu werden.

Informationen zu VVDN:

VVDN wurde 2007 gegründet und ist ein globales Technologieinnovationsunternehmen, das sich auf Softwaredienstleistungen, Produktentwicklung und Elektronikfertigung spezialisiert hat. Mit Hauptsitzen in Gurugram (Indien) und Fremont (USA) verfügt VVDN über eine starke globale Präsenz in den USA, Kanada, Europa, Vietnam, Südkorea und Japan. Das Unternehmen betreibt weltweit elf moderne FuE-Zentren und acht Produktionsstätten in Indien und bietet End-to-End-Lösungen von Hardware, Mechanik, eingebetteter Software und Cloud bis hin zu Tests, Validierung und Massenproduktion.

