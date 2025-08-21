JPMORGAN stuft CTS EVENTIM auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Analystin Lara Simpson attestierte dem Eventvermarkter in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung ein enttäuschendes zweites Quartal. Wegen verfehlter Erwartungen beim bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) rechnet sie damit, dass der Konsens im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken wird./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:29 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:29 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -18,11 % und einem Kurs von 81,60EUR auf Tradegate (21. August 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Lara Simpson
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 118
Kursziel alt: 118
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lara Simpson
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 118
Kursziel alt: 118
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte