    JPMORGAN stuft CTS EVENTIM auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Analystin Lara Simpson attestierte dem Eventvermarkter in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung ein enttäuschendes zweites Quartal. Wegen verfehlter Erwartungen beim bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) rechnet sie damit, dass der Konsens im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken wird./rob/tih/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:21 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:29 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -18,11 % und einem Kurs von 81,60EUR auf Tradegate (21. August 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Lara Simpson
    Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 118
    Kursziel alt: 118
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



