Nabaltec AG: Spannende Einblicke im Halbjahresbericht 2025!
Nabaltec AG trotzt rückläufigen Zahlen mit Investitionen in die Zukunft.
Foto: adobe.stock.com
- Nabaltec AG meldet einen Konzernumsatz von 106,5 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2025, was einem Rückgang von 1,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das EBIT für das erste Halbjahr 2025 beträgt 8,9 Mio. Euro, was einem Rückgang von 18,5 % entspricht, und die EBIT-Marge liegt bei 8,4 %.
- Für das Gesamtjahr 2025 wird ein Umsatzrückgang von bis zu 2 % im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert, mit einer EBIT-Marge zwischen 7 % und 9 %.
- Im Produktsegment „Funktionale Füllstoffe“ wurde ein Umsatz von 78,4 Mio. Euro erzielt, während das Segment „Spezialoxide“ einen Umsatz von 28,1 Mio. Euro verzeichnete, beide mit Rückgängen im Vergleich zum Vorjahr.
- Das EBITDA für das erste Halbjahr 2025 beträgt 14,6 Mio. Euro, was einem Rückgang von 13,9 % entspricht, und die EBITDA-Marge liegt bei 13,7 %.
- Trotz der schwierigen Marktsituation plant Nabaltec weiterhin Investitionen von rund 30 Mio. Euro für zukünftige Projekte, die überwiegend aus eigenen Mitteln finanziert werden sollen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Nabaltec ist am 21.08.2025.
Der Kurs von Nabaltec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,15 % im
Plus.
9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 13,300EUR das entspricht einem Plus von +1,14 % seit der Veröffentlichung.
ISIN:DE000A0KPPR7WKN:A0KPPR
