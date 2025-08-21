Pkw-Dichte 2025 erneut leicht gestiegen

WIESBADEN (ots) -



- Bundesweit im Schnitt 590 Autos pro 1 000 Einwohnerinnen und Einwohner nach

588 im Vorjahr

- Pkw-Dichte in allen Stadtstaaten und in Hessen gegenüber 2024 zurückgegangen

- E-Autos machen 3,3 % des Pkw-Bestands aus



In Deutschland gibt es immer mehr Autos. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) auf Basis von Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) sowie

Berechnungen für den Regionalatlas der Statistischen Ämter des Bundes und der

Länder mitteilt, kamen zum Jahresanfang 2025 auf 1 000 Einwohnerinnen und

Einwohner 590 Personenkraftwagen. Im Vorjahr war die Pkw-Dichte mit 588 Autos

pro 1 000 Einwohnerinnen und Einwohner etwas niedriger, im Jahr 2023 hatte sie

587 betragen. Seit 2008 ist die Pkw-Dichte stetig angestiegen.





Höchste Pkw-Dichte im Saarland, niedrigste in Berlin



Die regionalen Unterschiede bei der Pkw-Dichte sind groß: Am höchsten war sie

2025 in den westlichen Flächenländern Saarland (646 Pkw pro 1 000 Einwohnerinnen

und Einwohner), Rheinland-Pfalz (641) und Bayern (635). Die niedrigste

Pkw-Dichte wiesen die Stadtstaaten Berlin (334), Bremen (427) und Hamburg (435)

auf - unter anderem wegen eines besonders dichten ÖPNV-Netzes. Den niedrigsten

Wert in einem Flächenland gab es in Sachsen mit 542. Gegenüber dem Vorjahr ist

die Pkw-Dichte nicht in allen Bundesländern angestiegen: Einen Rückgang gab es

in allen drei Stadtstaaten und in Hessen, wo sie von 623 auf 622 im Jahr 2025

sank.



Zahl der zugelassenen Pkw mit 49,3 Millionen auf Höchststand



Auch die Zahl der zugelassenen Autos in Deutschland hat einen neuen Höchststand

erreicht: Zum Stichtag 1. Januar 2025 waren laut Kraftfahrtbundesamt (KBA)

hierzulande 49,3 Millionen Pkw zugelassen - so viele wie nie zuvor (1. Januar

2024: 49,1 Millionen Pkw). Der Wandel hin zur Elektromobilität schlägt sich hier

trotz steigender Zulassungszahlen nur geringfügig nieder: Zum Jahresanfang 2025

waren 3,3 % oder 1,65 Millionen zugelassene Pkw reine Elektroautos. Ein Jahr

zuvor hatte der Anteil noch 2,9 % betragen.



Deutlich höher ist der Anteil der E-Autos an den neu zugelassenen Pkw. Im 1.

Halbjahr wurden hierzulande rund 250 000 reine E-Autos zugelassen - ein

Rekordwert. Das entsprach einem Anteil von 17,7 % aller Neuzulassungen.



Private Haushalte verursachen gut eine Tonne CO2-Ausstoß pro Kopf



Mit dem kontinuierlichen Anstieg der Pkw-Dichte ging keine stetige Zunahme der

CO2-Emissionen einher. Den Umweltökonomischen Gesamtrechnungen zufolge wurden im

Jahr 2023 insgesamt 154,7 Millionen Tonnen CO2 im Straßenverkehr ausgestoßen,

darunter 88,9 Millionen Tonnen von privaten Haushalten. Im Schnitt entsprach

dies knapp 1,1 Tonnen CO2 pro Kopf. Gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 nahmen

die CO2-Emissionen im Straßenverkehr insgesamt um 13,8 % ab. Damals hatten sie

noch 176 Millionen Tonnen betragen.



Methodische Hinweise:



Für die Berechnung der Pkw-Dichte in Bund und Ländern wurden Daten des

Kraftfahrt-Bundesamtes (Stand 1. Januar des jeweiligen Berichtsjahres) mit Daten

aus der Bevölkerungsfortschreibung (Stand 31. Dezember des jeweiligen Vorjahres)

in Beziehung gesetzt. Die Daten zu Deutschland werden im Regionalatlas

Deutschland zum Stichtag 1. Januar 2025 ausgewiesen.



Bei den Bevölkerungsdaten handelt es sich um Fortschreibungszahlen, die ab dem

Berichtsjahr 2022 auf den Ergebnissen des Zensus 2022 basieren. Die bereits

veröffentlichte Pkw-Dichte für die Jahre 2023 und 2024 wurde entsprechend

revidiert. Die Berichtsjahre 2011 bis 2021 basieren auf den Ergebnissen des

Zensus 2011.



Weitere Informationen:



Weitere Daten zur Pkw-Nutzung im Zeitvergleich liefert die Studie "Mobilität in

Deutschland" des Bundesministeriums für Verkehr.



Weitere Daten der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen zu CO2-Emissionen und

anderen Luftschadstoffen, sowie Fahrleistungen und Energieverbräuchen im

Straßenverkehr, bieten die Statistischen Berichte "Umweltökonomische

Gesamtrechnungen - Luftemissionsrechnung" und "Umweltökonomische

Gesamtrechnungen - Verkehr und Umwelt".



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



