    Pkw-Dichte 2025 erneut leicht gestiegen

    WIESBADEN (ots) -

    - Bundesweit im Schnitt 590 Autos pro 1 000 Einwohnerinnen und Einwohner nach
    588 im Vorjahr
    - Pkw-Dichte in allen Stadtstaaten und in Hessen gegenüber 2024 zurückgegangen
    - E-Autos machen 3,3 % des Pkw-Bestands aus

    In Deutschland gibt es immer mehr Autos. Wie das Statistische Bundesamt
    (Destatis) auf Basis von Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) sowie
    Berechnungen für den Regionalatlas der Statistischen Ämter des Bundes und der
    Länder mitteilt, kamen zum Jahresanfang 2025 auf 1 000 Einwohnerinnen und
    Einwohner 590 Personenkraftwagen. Im Vorjahr war die Pkw-Dichte mit 588 Autos
    pro 1 000 Einwohnerinnen und Einwohner etwas niedriger, im Jahr 2023 hatte sie
    587 betragen. Seit 2008 ist die Pkw-Dichte stetig angestiegen.

    Höchste Pkw-Dichte im Saarland, niedrigste in Berlin

    Die regionalen Unterschiede bei der Pkw-Dichte sind groß: Am höchsten war sie
    2025 in den westlichen Flächenländern Saarland (646 Pkw pro 1 000 Einwohnerinnen
    und Einwohner), Rheinland-Pfalz (641) und Bayern (635). Die niedrigste
    Pkw-Dichte wiesen die Stadtstaaten Berlin (334), Bremen (427) und Hamburg (435)
    auf - unter anderem wegen eines besonders dichten ÖPNV-Netzes. Den niedrigsten
    Wert in einem Flächenland gab es in Sachsen mit 542. Gegenüber dem Vorjahr ist
    die Pkw-Dichte nicht in allen Bundesländern angestiegen: Einen Rückgang gab es
    in allen drei Stadtstaaten und in Hessen, wo sie von 623 auf 622 im Jahr 2025
    sank.

    Zahl der zugelassenen Pkw mit 49,3 Millionen auf Höchststand

    Auch die Zahl der zugelassenen Autos in Deutschland hat einen neuen Höchststand
    erreicht: Zum Stichtag 1. Januar 2025 waren laut Kraftfahrtbundesamt (KBA)
    hierzulande 49,3 Millionen Pkw zugelassen - so viele wie nie zuvor (1. Januar
    2024: 49,1 Millionen Pkw). Der Wandel hin zur Elektromobilität schlägt sich hier
    trotz steigender Zulassungszahlen nur geringfügig nieder: Zum Jahresanfang 2025
    waren 3,3 % oder 1,65 Millionen zugelassene Pkw reine Elektroautos. Ein Jahr
    zuvor hatte der Anteil noch 2,9 % betragen.

    Deutlich höher ist der Anteil der E-Autos an den neu zugelassenen Pkw. Im 1.
    Halbjahr wurden hierzulande rund 250 000 reine E-Autos zugelassen - ein
    Rekordwert. Das entsprach einem Anteil von 17,7 % aller Neuzulassungen.

    Private Haushalte verursachen gut eine Tonne CO2-Ausstoß pro Kopf

    Mit dem kontinuierlichen Anstieg der Pkw-Dichte ging keine stetige Zunahme der
    CO2-Emissionen einher. Den Umweltökonomischen Gesamtrechnungen zufolge wurden im
    Jahr 2023 insgesamt 154,7 Millionen Tonnen CO2 im Straßenverkehr ausgestoßen,
    darunter 88,9 Millionen Tonnen von privaten Haushalten. Im Schnitt entsprach
    dies knapp 1,1 Tonnen CO2 pro Kopf. Gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 nahmen
    die CO2-Emissionen im Straßenverkehr insgesamt um 13,8 % ab. Damals hatten sie
    noch 176 Millionen Tonnen betragen.

    Methodische Hinweise:

    Für die Berechnung der Pkw-Dichte in Bund und Ländern wurden Daten des
    Kraftfahrt-Bundesamtes (Stand 1. Januar des jeweiligen Berichtsjahres) mit Daten
    aus der Bevölkerungsfortschreibung (Stand 31. Dezember des jeweiligen Vorjahres)
    in Beziehung gesetzt. Die Daten zu Deutschland werden im Regionalatlas
    Deutschland zum Stichtag 1. Januar 2025 ausgewiesen.

    Bei den Bevölkerungsdaten handelt es sich um Fortschreibungszahlen, die ab dem
    Berichtsjahr 2022 auf den Ergebnissen des Zensus 2022 basieren. Die bereits
    veröffentlichte Pkw-Dichte für die Jahre 2023 und 2024 wurde entsprechend
    revidiert. Die Berichtsjahre 2011 bis 2021 basieren auf den Ergebnissen des
    Zensus 2011.

    Weitere Informationen:

    Weitere Daten zur Pkw-Nutzung im Zeitvergleich liefert die Studie "Mobilität in
    Deutschland" des Bundesministeriums für Verkehr.

    Weitere Daten der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen zu CO2-Emissionen und
    anderen Luftschadstoffen, sowie Fahrleistungen und Energieverbräuchen im
    Straßenverkehr, bieten die Statistischen Berichte "Umweltökonomische
    Gesamtrechnungen - Luftemissionsrechnung" und "Umweltökonomische
    Gesamtrechnungen - Verkehr und Umwelt".

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

