    Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2024 um 0,2 % höher als im Vorjahr

    WIESBADEN (ots) -

    - Gewerbesteuereinnahmen steigen - wenn auch nur geringfügig - im vierten Jahr
    in Folge auf einen neuen Höchststand
    - Mehr als die Hälfte der Bundesländer verzeichnet gegenüber dem Vorjahr
    rückläufige Einnahmen aus der Gewerbesteuer
    - Grundsteuereinnahmen nehmen gegenüber dem Vorjahr zu

    Die Gemeinden in Deutschland haben im Jahr 2024 rund 75,3 Milliarden Euro an
    Einnahmen aus der Gewerbesteuer erzielt. Dies bedeutet ein leichtes Plus von
    rund 0,2 Milliarden Euro oder 0,2 % gegenüber dem Vorjahr, wie das Statistische
    Bundesamt (Destatis) mitteilt. Damit wurde auch 2024 ein neuer Rekord bei den
    Gewerbesteuereinnahmen erreicht. Nach einem Rückgang im ersten Corona-Jahr 2020
    waren die Gewerbesteuereinnahmen bereits in den Jahren 2021 bis 2023 auf neue
    Höchststände seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1991 gestiegen.

    Unter den Flächenländern verzeichneten Mecklenburg-Vorpommern mit +9,8 % und
    Rheinland-Pfalz mit +9,0 % die höchsten Anstiege bei den Gewerbesteuereinnahmen.
    Bei den Stadtstaaten hatte nur Bremen einen Zuwachs in Höhe von +13,5 %.

    Dennoch verzeichnete mehr als die Hälfte der Bundesländer gegenüber dem Vorjahr
    rückläufige Gewerbesteuereinnahmen. Unter den Flächenländern war dies allen
    voran Sachsen-Anhalt mit -9,9 %, gefolgt von Saarland und Thüringen mit jeweils
    -5,0 %. Bei den Stadtstaaten verbuchten Hamburg mit -9,3 % und Berlin mit -3,2 %
    Rückgänge.

    Einnahmen aus der Grundsteuer B steigen um 3,8 %

    Die Einnahmen der Gemeinden aus der Grundsteuer A, die auf das Vermögen der
    land- und forstwirtschaftlichen Betriebe erhoben wird, betrugen im Jahr 2024
    insgesamt 0,4 Milliarden Euro. Das war ein Anstieg um 2,9 % zum Vorjahr. Aus der
    Grundsteuer B, die auf Grundstücke außerhalb der Land- und Forstwirtschaft
    erhoben wird, nahmen die Gemeinden im Jahr 2024 insgesamt 15,6 Milliarden Euro
    ein, das war ein Plus von 3,8 %.

    Seit 1. Januar 2025 wird die Grundsteuer auf Basis reformierter Regeln und neu
    festgesetzter Hebesätze erhoben. Hintergrund ist die sogenannte
    Länderöffnungsklausel bei der Grundsteuer, die im Rahmen der Grundsteuerreform
    eingeführt wurde und von der inzwischen einige Bundesländer Gebrauch gemacht
    haben.

    Insgesamt nur 0,8 % mehr Einnahmen aus Grund- und Gewerbesteuer

    Insgesamt erzielten die Gemeinden in Deutschland im Jahr 2024 Einnahmen aus den
    Realsteuern, das heißt aus Grund- und Gewerbesteuer, von rund 91,4 Milliarden
    Euro. Gegenüber 2023 war dies ein Anstieg um 0,8 Milliarden Euro beziehungsweise
    0,8 %.

    Durchschnittlicher Gewerbesteuerhebesatz leicht gestiegen

    Die von den Gemeinden festgesetzten Hebesätze zur Gewerbesteuer sowie zur
    Grundsteuer A und B entscheiden maßgeblich über die Höhe ihrer
    Realsteuereinnahmen. Im Jahr 2024 lag der durchschnittliche Hebesatz aller
    Gemeinden in Deutschland für die Gewerbesteuer bei 409 % und damit 2
    Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Bei der Grundsteuer A stieg der
    durchschnittliche Hebesatz im Jahr 2024 gegenüber 2023 um 7 Prozentpunkte auf
    362 %. Der durchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer B erhöhte sich im selben
    Zeitraum um 13 Prozentpunkte auf 506 %.

