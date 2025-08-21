Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2024 um 0,2 % höher als im Vorjahr
- Gewerbesteuereinnahmen steigen - wenn auch nur geringfügig - im vierten Jahr
in Folge auf einen neuen Höchststand
- Mehr als die Hälfte der Bundesländer verzeichnet gegenüber dem Vorjahr
rückläufige Einnahmen aus der Gewerbesteuer
- Grundsteuereinnahmen nehmen gegenüber dem Vorjahr zu
Die Gemeinden in Deutschland haben im Jahr 2024 rund 75,3 Milliarden Euro an
Einnahmen aus der Gewerbesteuer erzielt. Dies bedeutet ein leichtes Plus von
rund 0,2 Milliarden Euro oder 0,2 % gegenüber dem Vorjahr, wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) mitteilt. Damit wurde auch 2024 ein neuer Rekord bei den
Gewerbesteuereinnahmen erreicht. Nach einem Rückgang im ersten Corona-Jahr 2020
waren die Gewerbesteuereinnahmen bereits in den Jahren 2021 bis 2023 auf neue
Höchststände seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1991 gestiegen.
Unter den Flächenländern verzeichneten Mecklenburg-Vorpommern mit +9,8 % und
Rheinland-Pfalz mit +9,0 % die höchsten Anstiege bei den Gewerbesteuereinnahmen.
Bei den Stadtstaaten hatte nur Bremen einen Zuwachs in Höhe von +13,5 %.
Dennoch verzeichnete mehr als die Hälfte der Bundesländer gegenüber dem Vorjahr
rückläufige Gewerbesteuereinnahmen. Unter den Flächenländern war dies allen
voran Sachsen-Anhalt mit -9,9 %, gefolgt von Saarland und Thüringen mit jeweils
-5,0 %. Bei den Stadtstaaten verbuchten Hamburg mit -9,3 % und Berlin mit -3,2 %
Rückgänge.
Einnahmen aus der Grundsteuer B steigen um 3,8 %
Die Einnahmen der Gemeinden aus der Grundsteuer A, die auf das Vermögen der
land- und forstwirtschaftlichen Betriebe erhoben wird, betrugen im Jahr 2024
insgesamt 0,4 Milliarden Euro. Das war ein Anstieg um 2,9 % zum Vorjahr. Aus der
Grundsteuer B, die auf Grundstücke außerhalb der Land- und Forstwirtschaft
erhoben wird, nahmen die Gemeinden im Jahr 2024 insgesamt 15,6 Milliarden Euro
ein, das war ein Plus von 3,8 %.
Seit 1. Januar 2025 wird die Grundsteuer auf Basis reformierter Regeln und neu
festgesetzter Hebesätze erhoben. Hintergrund ist die sogenannte
Länderöffnungsklausel bei der Grundsteuer, die im Rahmen der Grundsteuerreform
eingeführt wurde und von der inzwischen einige Bundesländer Gebrauch gemacht
haben.
Insgesamt nur 0,8 % mehr Einnahmen aus Grund- und Gewerbesteuer
Insgesamt erzielten die Gemeinden in Deutschland im Jahr 2024 Einnahmen aus den
Realsteuern, das heißt aus Grund- und Gewerbesteuer, von rund 91,4 Milliarden
Euro. Gegenüber 2023 war dies ein Anstieg um 0,8 Milliarden Euro beziehungsweise
0,8 %.
Durchschnittlicher Gewerbesteuerhebesatz leicht gestiegen
Die von den Gemeinden festgesetzten Hebesätze zur Gewerbesteuer sowie zur
Grundsteuer A und B entscheiden maßgeblich über die Höhe ihrer
Realsteuereinnahmen. Im Jahr 2024 lag der durchschnittliche Hebesatz aller
Gemeinden in Deutschland für die Gewerbesteuer bei 409 % und damit 2
Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Bei der Grundsteuer A stieg der
durchschnittliche Hebesatz im Jahr 2024 gegenüber 2023 um 7 Prozentpunkte auf
362 %. Der durchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer B erhöhte sich im selben
Zeitraum um 13 Prozentpunkte auf 506 %.
Weitere Informationen:
Weitere Ergebnisse und methodische Hinweise bietet der Statistische Bericht
"Realsteuervergleich 2024" auf der Themenseite "Steuereinnahmen" im
Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. Basisdaten und lange Zeitreihen
können über die Tabellen 71231 in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
Weitere Auskünfte:
Realsteuervergleich
Telefon: +49 611 75 4315
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6101034
OTS: Statistisches Bundesamt
