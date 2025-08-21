Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2024 um 0,2 % höher als im Vorjahr

WIESBADEN (ots) -



- Gewerbesteuereinnahmen steigen - wenn auch nur geringfügig - im vierten Jahr

in Folge auf einen neuen Höchststand

- Mehr als die Hälfte der Bundesländer verzeichnet gegenüber dem Vorjahr

rückläufige Einnahmen aus der Gewerbesteuer

- Grundsteuereinnahmen nehmen gegenüber dem Vorjahr zu



Die Gemeinden in Deutschland haben im Jahr 2024 rund 75,3 Milliarden Euro an

Einnahmen aus der Gewerbesteuer erzielt. Dies bedeutet ein leichtes Plus von

rund 0,2 Milliarden Euro oder 0,2 % gegenüber dem Vorjahr, wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt. Damit wurde auch 2024 ein neuer Rekord bei den

Gewerbesteuereinnahmen erreicht. Nach einem Rückgang im ersten Corona-Jahr 2020

waren die Gewerbesteuereinnahmen bereits in den Jahren 2021 bis 2023 auf neue

Höchststände seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1991 gestiegen.





Unter den Flächenländern verzeichneten Mecklenburg-Vorpommern mit +9,8 % und

Rheinland-Pfalz mit +9,0 % die höchsten Anstiege bei den Gewerbesteuereinnahmen.

Bei den Stadtstaaten hatte nur Bremen einen Zuwachs in Höhe von +13,5 %.



Dennoch verzeichnete mehr als die Hälfte der Bundesländer gegenüber dem Vorjahr

rückläufige Gewerbesteuereinnahmen. Unter den Flächenländern war dies allen

voran Sachsen-Anhalt mit -9,9 %, gefolgt von Saarland und Thüringen mit jeweils

-5,0 %. Bei den Stadtstaaten verbuchten Hamburg mit -9,3 % und Berlin mit -3,2 %

Rückgänge.



Einnahmen aus der Grundsteuer B steigen um 3,8 %



Die Einnahmen der Gemeinden aus der Grundsteuer A, die auf das Vermögen der

land- und forstwirtschaftlichen Betriebe erhoben wird, betrugen im Jahr 2024

insgesamt 0,4 Milliarden Euro. Das war ein Anstieg um 2,9 % zum Vorjahr. Aus der

Grundsteuer B, die auf Grundstücke außerhalb der Land- und Forstwirtschaft

erhoben wird, nahmen die Gemeinden im Jahr 2024 insgesamt 15,6 Milliarden Euro

ein, das war ein Plus von 3,8 %.



Seit 1. Januar 2025 wird die Grundsteuer auf Basis reformierter Regeln und neu

festgesetzter Hebesätze erhoben. Hintergrund ist die sogenannte

Länderöffnungsklausel bei der Grundsteuer, die im Rahmen der Grundsteuerreform

eingeführt wurde und von der inzwischen einige Bundesländer Gebrauch gemacht

haben.



Insgesamt nur 0,8 % mehr Einnahmen aus Grund- und Gewerbesteuer



Insgesamt erzielten die Gemeinden in Deutschland im Jahr 2024 Einnahmen aus den

Realsteuern, das heißt aus Grund- und Gewerbesteuer, von rund 91,4 Milliarden

Euro. Gegenüber 2023 war dies ein Anstieg um 0,8 Milliarden Euro beziehungsweise

0,8 %.



Durchschnittlicher Gewerbesteuerhebesatz leicht gestiegen



Die von den Gemeinden festgesetzten Hebesätze zur Gewerbesteuer sowie zur

Grundsteuer A und B entscheiden maßgeblich über die Höhe ihrer

Realsteuereinnahmen. Im Jahr 2024 lag der durchschnittliche Hebesatz aller

Gemeinden in Deutschland für die Gewerbesteuer bei 409 % und damit 2

Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Bei der Grundsteuer A stieg der

durchschnittliche Hebesatz im Jahr 2024 gegenüber 2023 um 7 Prozentpunkte auf

362 %. Der durchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer B erhöhte sich im selben

Zeitraum um 13 Prozentpunkte auf 506 %.



