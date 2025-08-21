GEEKOM stellt den A9 Max Mini-PC mit Ryzen AI 9 HX370 und modernsten KI-Funktionen vor

Das Herzstück des A9 Max ist der AMD Ryzen AI 9 HX370 , einer der bisher fortschrittlichsten mobilen Prozessoren von AMD. Der HX370-Chip basiert auf der hochmodernen Zen 5-Architektur, integriert eine dedizierte Ryzen AI-Engine und unterstützt eine Gesamt-KI-Leistung von 80 TOPS . Damit ermöglicht er KI-Workloads in Echtzeit, wie intelligente Geräuschunterdrückung, Gesichtserkennung und beschleunigte Erstellung von Inhalten. Dieser Chip stellt einen bedeutenden Fortschritt in der KI-Verarbeitung auf Geräten dar und macht den A9 Max ideal für Entwickler, Kreative und Profis, die modernste KI-Leistung suchen, ohne auf Cloud-Dienste angewiesen zu sein.

TAIPEI, 21. August 2025 /PRNewswire/ -- GEEKOM, ein weltweit renommiertes Technologieunternehmen im Bereich Kompaktcomputer, hat offiziell seinen neuesten Flaggschiff-Mini-PC, den GEEKOM A9 Max , vorgestellt und damit neue Maßstäbe in Sachen Design, Leistung, KI und Konnektivität auf dem Markt für PCs mit kleinem Formfaktor gesetzt.

Ergänzt werden CPU und NPU durch die neue Radeon 890M iGPU, die eine beeindruckende Grafikleistung für Spiele, 3D-Rendering und Videobearbeitung bietet. Mit der RDNA 3.5-Architektur konkurriert die 890M mit diskreten GPUs der Einstiegsklasse und bietet flüssiges Gaming in 1080p und hardwarebeschleunigtes Raytracing – alles in einem schlanken Metallgehäuse, das in Ihre Handfläche passt.

Der A9 Max ist außerdem mit dualen PCIe4.0*4 SSD-Steckplätzen ausgestattet, die es Anwendern ermöglichen, ultraschnelle Speicher-Arrays für anspruchsvolle Workflows zu konfigurieren. In Kombination mit 32 GB Dual-Channel DDR5 SO-DIMM RAM sorgt das System für blitzschnellen Datenzugriff und Multitasking-Fähigkeiten und ist damit ein Kraftpaket für Produktivität und Unterhaltung.

Ein weiteres herausragendes Merkmal ist die Konnektivität. Zwei USB4-Anschlüsse ermöglichen eine schnelle Datenübertragung, die Unterstützung externer GPUs und eine Bildwiedergabe mit bis zu 8K, während zwei 2,5-Gbit/s-Ethernet-Anschlüsse und Wi-Fi 7 extrem niedrige Latenzzeiten und Multi-Gigabit-Geschwindigkeiten sowohl bei kabelgebundenen als auch bei kabellosen Verbindungen gewährleisten – ideal für Streaming, Gaming und Remote-Zusammenarbeit.

Das hochwertige Metallgehäuse des A9 Max bietet außerdem außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit und verleiht jeder Umgebung einen Hauch von eleganter Raffinesse. Mit seiner Ausstrahlung von Qualität und Eleganz verwandelt es Ihren Arbeitsplatz von gewöhnlich zu außergewöhnlich.

Mit seiner leistungsstarken Kombination aus KI und grafischer Leistungsfähigkeit ist der A9 Max für Gamer konzipiert, die hohe Bildraten benötigen, sowie für Content-Ersteller, die KI-Beschleunigung benötigen. Er ist jetzt weltweit über die offizielle Website von GEEKOM und den Amazon Store erhältlich. Für nur 999 US-Dollar erhalten Sie ein voll ausgestattetes Gerät mit 32 GB blitzschnellem DDR5-RAM, einer geräumigen 2 TB PCIe Gen4 SSD und erstklassigem Kundendienst – einschließlich einer 3-jährigen beschränkten Garantie und 24/7-Online-Support.

