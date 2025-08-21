Diese 10 Aktien schlagen ihre Prognosen im Vorbeigehen

Auf der Liste stehen große Namen wie Microsoft , Apple , Johnson & Johnson , Motorola Solutions , Corning , Axon Enterprise , eBay , Carnival , United Airlines und Leidos .

Gesucht wurden Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als zehn Milliarden US-Dollar, die in den vergangenen vier Quartalen die Gewinnerwartungen übertroffen haben. Entscheidend war zudem, dass der Gewinn je Aktie innerhalb von drei Tagen nach den Zahlen positiv revidiert wurde sie nach den Ergebnissen positive Analystenkommentare erhielten.

Microsoft und Apple, beide Teil der sogenannten Magnificent Seven, stechen dabei besonders hervor. Microsoft hat seit Jahresbeginn rund einundzwanzig Prozent zugelegt und damit den Gesamtmarkt deutlich übertroffen. Laut Daten von LSEG empfehlen Analysten überwiegend den Kauf und sehen ein Kurspotenzial von knapp 20 Prozent.

Apple hingegen notiert seit Jahresbeginn fast acht Prozent im Minus und droht damit das erste Verlustjahr seit drei Jahren zu verzeichnen. Analysten raten ebenfalls überwiegend zum Kauf, sehen aber nur ein Aufwärtspotenzial von etwas mehr als zwei Prozent.

Auch außerhalb des Technologiesektors gibt es starke Entwicklungen. Johnson & Johnson hat 2025 bisher um über 20 Prozent zugelegt und damit nach zwei schwachen Jahren deutlich an Boden gewonnen. Die Aktie erreichte am Dienstag ein neues 52-Wochen-Hoch. Dennoch bleibt die Wall Street skeptisch. Eine knappe Mehrheit der von LSEG befragten Analysten empfiehlt Halten und erwartet, dass die Aktie im kommenden Jahr leicht zurückgehen könnte.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



