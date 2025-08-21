Aspermont lanciert Datenplattform Mining-IQ und unterzeichnet zukunftsweisenden KI-Partnerschaftsvertrag mit einem der drei weltweit führenden Bergbauunternehmen

21. August 2025 / IRW-Press / Aspermont Limited (ASX: ASP, „Aspermont“ oder das „Unternehmen“), der führende Anbieter von Medien- und Informationsdiensten für die globale Rohstoffbranche, hat heute drei bedeutende Meilensteine bekannt gegeben, die den Übergang zur nächsten Phase der Unternehmensstrategie einleiten:

Einführung von Mining-IQ.com

Aspermont hat seine neue, selbst entwickelte Data-Intelligence-Plattform Mining-IQ.com lanciert. Mining-IQ wird alle globalen Datensätze von Aspermont zu einer Reihe von Analyseprodukten zusammenführen, die Bergbaurisiken, Projekt-Pipelines, ESG-Unternehmensleistungen, Anlegerstimmung und Branchenführerschaft abdecken. Die Version 1 der Plattform wurde mit World Risk Analytics gestartet. Mining-IQ markiert einen entscheidenden Schritt in der Entwicklung von Aspermont von einem traditionellen Unternehmen für Informations- und Research-Dienste zu einem datengesteuerten, abonnementbasierten Intelligence-Anbieter. Mining-IQ ist ein abonnementbasiertes Produkt.

Strategische Vereinbarung mit Rio Tinto

Aspermont hat mit Rio Tinto Ltd. eine Vereinbarung über die Digitalisierung und Strukturierung von rund 200 Jahren Archivmaterial des „Mining Journal“ und des „Mining Magazine“, das im Printformat vorliegt, geschlossen. Dieses Archivmaterial wird in eine maßgeschneiderte, unternehmensgerechte KI-Plattform für die generative Suche integriert, die auf einem Large Language Model (LLM) basiert. Dieser Meilenstein wird für Aspermont alles verändern und beschleunigt die strategische Neuausrichtung des Unternehmens, das sich als führender Anbieter von Data-Intelligence-Lösungen für die globale Bergbaubranche positionieren will. Die Vereinbarung hat einen Wert von rund 550.000 AUD und Rio Tinto erhält nach Vertragsabschluss sechs Monate lang exklusiven Zugriff auf die Daten. Nach Ablauf der Exklusivphase wird die Plattform als Abonnementprodukt für Mitglieder verfügbar sein und entsprechend preislich gestaltet werden.