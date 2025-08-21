BAADER BANK stuft CTS EVENTIM auf 'Add'
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Volker Bosse attestierte dem Eventvermarkter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine Umsatz- und Gewinnentwicklung unter den Erwartungen. Er sprach daher trotz eines bestätigten Ausblicks von einem enttäuschenden Quartalsbericht./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:58 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -18,77 % und einem Kurs von 80,95EUR auf Tradegate (21. August 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BAADER BANK
Analyst: Volker Bosse
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 112
Kursziel alt: 112
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Aktieneinstufung neu: positiv
