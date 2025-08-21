    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCTS Eventim AktievorwärtsNachrichten zu CTS Eventim
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    BAADER BANK stuft CTS EVENTIM auf 'Add'

    MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Volker Bosse attestierte dem Eventvermarkter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine Umsatz- und Gewinnentwicklung unter den Erwartungen. Er sprach daher trotz eines bestätigten Ausblicks von einem enttäuschenden Quartalsbericht./rob/tih/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:58 / CEST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -18,77 % und einem Kurs von 80,95EUR auf Tradegate (21. August 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BAADER BANK
    Analyst: Volker Bosse
    Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 112
    Kursziel alt: 112
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BAADER BANK stuft CTS EVENTIM auf 'Add' Die Baader Bank hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Volker Bosse attestierte dem Eventvermarkter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine Umsatz- und …