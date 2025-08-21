    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Zinsen: Krieg von Trump gegen Powell macht Senkungen unwahrscheinlicher!

    Was Donald Trump in Richtung Fed-Chef Powell macht, ist eine Art Krieg: die gestrige Anklage gegen Fed-Mitglied Cook ist wohl der Versuch, jede Form der Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed zu zerstören!

    Was Donald Trump in Richtung Fed-Chef Powell macht, ist eine Art Krieg: die gestrige Anklage gegen Fed-Mitglied Cook ist wohl der Versuch, jede Form der Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed zu zerstören! Trump will unwillige Notenbanker herauskicken, um dann loyale Lakaien einsetzen, die bereitwillig die Zinsen senken. Das Problem ist: die Attacke auf Powell von Trump erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Powell die Zinsen eben nicht senkt - im Bestreben, die Unabhängigkeit der Fed zu verteidigen! Das könnte auch bedeuten, dass Powell doch nach Mai 2026 als Fed-Gouverneur in der Notenbank bleiben wird. Das gestrige Fed-Protokoll hat gezeigt: die meisten Fed-Mitglieder machen sich mehr Sorgen um Inflation als um den US-Arbeitsmarkt (die Revision der US-Arbeitsmarktdaten kam erst kurz nach dem Protokoll).

    Hinweise aus Video:

    1. Fed-Protokoll: Wachsende Spannungen um Inflation und Zinsen

    2. Palantir-Aktie ein Desaster für Shortseller – aktuell große Erleichterung

     

    Das Video "Zinsen: Krieg von Trump gegen Powell macht Senkungen unwahrscheinlicher! " sehen Sie hier..




    Autor
    Markus Fugmann
    Verfasst von Markus Fugmann
