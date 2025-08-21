Alibaba Abspaltung: Autotech-Firma Banma Network peilt Börsengang an

Banma, 2015 gegründet und mit Hauptsitz in Shanghai, gilt als einer der führenden Anbieter intelligenter Cockpit- und Softwarelösungen für smarte Fahrzeuge. Das Unternehmen entwickelt Plattformen, die künstliche Intelligenz und Konnektivität im Fahrzeug vereinen – ein strategischer Wachstumsmarkt, in dem sich sowohl etablierte Autohersteller als auch Tech-Konzerne positionieren.

Das von der Alibaba Group unterstützte Technologieunternehmen Banma Network Technology bereitet sich auf eine eigenständige Notierung an der Hongkonger Börse vor. Das geht aus einer am Donnerstag eingereichten Mitteilung hervor.

Alibaba bleibt Großaktionär

Der Börsengang würde eine Abspaltung von der Alibaba Group markieren, die aktuell rund 44,7 Prozent der Anteile hält. Nach der geplanten Kapitalerhöhung erwartet der chinesische E-Commerce-Riese, weiterhin mehr als 30 Prozent der Stimmrechte an Banma zu halten.

Alibaba erklärte in dem Filing, die Abspaltung solle Banma mehr unternehmerische Eigenständigkeit verschaffen, den Zugang zu Kapitalmärkten erleichtern und das Investorenportfolio verbreitern. Zugleich könne der Marktwert des Unternehmens unabhängiger sichtbar gemacht werden.

Das Angebot soll sowohl über ein öffentliches Listing in Hongkong als auch über eine internationale Platzierung erfolgen. Umfang und Struktur sind allerdings noch nicht final entschieden.

Partnerschaften mit BMW und SAIC Motor

Banma arbeitet eng mit internationalen Automobilherstellern zusammen. Erst im März hatte Alibaba eine vertiefte Kooperation mit BMW in China angekündigt. Gemeinsam mit Banma entwickelt der Konzern eine KI-gestützte Cockpit-Lösung für die nächste Generation von Fahrzeugen.

Neben Alibaba zählen auch SAIC Motor, SDIC Investment Management sowie Yunfeng Capital – die von Alibaba-Mitgründer Jack Ma ins Leben gerufene Investmentgesellschaft – zu den Investoren.

Ursprünglich war Banma ein Joint Venture zwischen Alibaba und SAIC Motor. Mit der Ausgliederung und dem geplanten Börsengang wird die Gesellschaft nun klarer von Alibaba getrennt aufgestellt.

Finanzdaten und Risiken

Im Jahr 2024 erzielte Banma einen Umsatz von rund 823,79 Millionen Yuan (etwa 114,8 Millionen US-Dollar). Ob und wann genau der Börsengang stattfindet, ist jedoch noch offen. Banma selbst betonte in seiner Mitteilung, dass die Ankündigung keine Garantie für eine tatsächliche Notierung darstellt.

Der Börsengang steht noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen in China und der Zustimmung des Zulassungsausschusses der Hongkonger Börse. Auch der Banma-Verwaltungsrat muss das Vorhaben abschließend billigen.

Strategische Signalwirkung für Alibaba

Die geplante Abspaltung reiht sich ein in eine umfassendere Restrukturierungsstrategie der Alibaba Group, die im vergangenen Jahr eine Aufspaltung in mehrere Geschäftsbereiche angekündigt hatte. Für den Konzern könnte das IPO von Banma ein Testlauf für weitere Kapitalmarkttransaktionen sein.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alibaba Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 101,6EUR auf Tradegate (21. August 2025, 10:40 Uhr) gehandelt.



