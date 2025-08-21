Kursalarm: CTS Eventim schockt Anleger – Gewinneinbruch trotz Umsatzplus

Anleger reagierten am Donnerstag panisch und warfen die Papiere massenhaft auf den Markt. Am Vormittag notiert die Aktie fast 20 Prozent im Minus auf dem tiefsten Stand seit Dezember 2024.

Zwar konnte der MDAX-Konzern seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,3 Prozent auf 795,6 Millionen Euro steigern, doch der Gewinn brach deutlich ein. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) sank um fast 9 Prozent auf 100,2 Millionen Euro – und lag damit rund 23 Prozent unter den Marktschätzungen.

Besonders schwach entwickelte sich das Geschäft mit eigenen Veranstaltungen: Hier gingen die Erlöse um 4,5 Prozent auf 602,5 Millionen Euro zurück. Die Marge im Segment Live Entertainment schrumpfte von 5,7 auf 3,7 Prozent. Gründe sind nach Unternehmensangaben die schwierigen Rahmenbedingungen in einzelnen europäischen Märkten sowie anhaltend hohe Kosten. Auch die Integration der Zukäufe See Tickets und France Billet belastete das Ergebnis.

Im Ticketverkauf lief es dagegen besser: Der Bereich steigerte seinen Umsatz um 15,4 Prozent auf 202,1 Millionen Euro. Das operative Ergebnis kletterte hier zwar um 6,5 Prozent auf 78,1 Millionen Euro, die Marge rutschte jedoch von 41,8 auf 38,6 Prozent ab.

Unter dem Strich erzielte CTS Eventim im Quartal einen Überschuss von knapp 44 Millionen Euro – rund ein Viertel weniger als im Vorjahr. Firmenchef Klaus-Peter Schulenberg hält dennoch an seiner Jahresprognose fest. Trotz "herausfordernder gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen" soll Umsatz und bereinigtes Ebitda 2025 moderat wachsen.

Jefferies-Analyst Henrik Paganetty sprach in einer ersten Reaktion von einer Enttäuschung, hält aber trotzdem an seiner Kaufempfehlung mit Kursziel 127 Euro fest.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





