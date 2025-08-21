RENK Group Aktie steigt - 21.08.2025

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die RENK Group Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -14,00 % verkraften.

Einen ganz starken Börsentag erlebt die RENK Group Aktie. Mit einer Performance von +3,26 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -9,97 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,29 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei RENK Group auf +209,73 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,11 % geändert.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,97 % 1 Monat -21,29 % 3 Monate -14,00 % 1 Jahr +132,67 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

Insgesamt herrscht im Forum eine Mischung aus Skepsis und langfristigem Optimismus hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der RENK Group Aktie, beeinflusst durch geopolitische Faktoren und die Notwendigkeit von Aufrüstung und Infrastrukturinvestitionen in Europa.

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,76 Mrd.EUR wert.

Der Dax hat auch am Donnerstag keinen klaren Trend erkennen lassen. Anleger warten auf Fortschritte bei den Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg sowie auf geldpolitische Signale vom Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Renk AG, ein deutscher Hersteller von Rüstungs- und Getriebetechnologie, hat angedeutet, dass sie ihre Waffenproduktion in die USA verlagern könnte, falls das von der Bundesregierung angekündigte Waffenexport-Embargo gegen Israel in Kraft tritt. …

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.