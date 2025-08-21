FREQUENTIS treibt digitale Modernisierung des lettischen Luftraums voran

Der lettische Flugsicherungsdienstleister LGS hat Frequentis mit der Modernisierung zentraler Komponenten seiner ATM-Infrastruktur (Air Traffic Management) beauftragt. Das Projekt schafft die Grundlage für einen schnelleren und zuverlässigeren digitalen Austausch von Flugdaten, Wetter- und Luftrauminformationen – ein entscheidender Schritt auf Lettlands Weg zu einem vollständig digitalen ATM und zu Trajectory-Based Operations (TBO). TBO zählt derzeit zu den wichtigsten Entwicklungen im ATM-Bereich und ermöglicht durch Echtzeitdaten eine effizientere und umweltfreundlichere Flugplanung.

Wien (IRW-Press/21.08.2025) - * Projektbeginn ebnet den Weg für die Einführung von SWIM (System Wide Information Management) * Digitale Transformation im Einklang mit europäischen ATM-Vorschriften * Frequentis-Systeme verbessern Datenaustausch und Situationsbewusstsein

Mit dem Upgrade wechselt LGS vom bisherigen Nachrichtensystem zu SWIM – einer Initiative der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO zur Harmonisierung und Optimierung des Informationsaustauschs im ATM. Das Projekt steht im Einklang mit den europäischen Regulierungszielen, darunter das Common Project 1 (CP1) im Rahmen des SESAR-Deployments (Single European Sky ATM Research).

"Dieses Projekt ist ein wichtiger Meilenstein auf Lettlands Weg zu einem vollständig digitalen und integrierten Flugsicherungsumfeld", sagt Imants Viskers, Leiter der Technikabteilung bei LGS. "Mit der Einführung von SWIM-Technologien unterstreichen wir unser Engagement für Innovation, Effizienz und Sicherheit."

Die Initiative baut auf einer über 20-jährigen, vertrauensvollen Zusammenarbeit auf: Bereits heute setzt LGS auf Frequentis-Lösungen zur Verwaltung sensibler Flug-, Wetter- und Luftrauminformationen. Diese Infrastruktur wird nun gezielt erweitert – mit zwei Schlüsseltechnologien: MosaiX SWIM und CADAS-ATS. MosaiX SWIM bildet künftig die Grundlage für SWIM-Dienste und ermöglicht den digitalen Austausch von Wetterdaten, Luftfahrtmitteilungen (NOTAM) sowie Flight-and-Flow-Informationen (FF-ICE) mit Eurocontrol und weiteren Partnern. CADAS-ATS verarbeitet Flugpläne, NOTAMs und Briefing-Services und fungiert zugleich als zentrale Quelle für aeronautische Daten.