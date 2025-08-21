Xiaomi Aktie schwach im Handel - 21.08.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Xiaomi Aktie. Mit einer Performance von -2,61 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Xiaomi Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -7,78 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um -2,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,47 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Xiaomi auf +33,69 %.

Xiaomi Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,02 % 1 Monat -9,47 % 3 Monate -7,78 % 1 Jahr +181,66 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Xiaomi Aktie, trotz positiver Geschäftszahlen. Trotz eines Umsatzanstiegs auf 125 Mrd HKD und eines Gewinns von 13 Mrd HKD fällt der Kurs weiter. Einige Investoren erwägen, ihre Anteile zu verkaufen, da der Kurs trotz guter Zahlen nicht steigt. Es gibt Skepsis gegenüber optimistischen Kursprognosen, die als unrealistisch angesehen werden. Marktbedingungen wie das 'Sommerloch' und Lieferengpässe werden als geringfügige Probleme betrachtet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 22 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 121,39 Mrd. wert.

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.