Redcare Pharmacy Aktie knickt ein - 21.08.2025

Die Redcare Pharmacy Aktie ist bisher um -2,12 % auf 92,45€ gefallen. Das sind -2,00 € weniger als am letzten Handelstag. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Redcare Pharmacy mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -27,03 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um -0,21 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,96 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -28,69 % verloren.

Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,21 % 1 Monat -11,96 % 3 Monate -27,03 % 1 Jahr -28,58 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Redcare Pharmacy Aktie, die sich derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Die Teilnehmer spekulieren, ob die Unterstützung bei 87 Euro halten wird, nachdem der Kurs unter 90 Euro gefallen ist. Einige Nutzer sehen die aktuelle Situation als Chance, Aktien zu einem günstigen Preis zu erwerben. Technische Probleme bei e-Rezepten und der Konkurrenzdruck durch andere Unternehmen werden als mögliche Gründe für die Kursentwicklung diskutiert. Es gibt eine Diskussion über die Auswirkungen von Leerverkäufen und deren Einfluss auf den Kurs.

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,88 Mrd. wert.

Der Dax hat auch am Donnerstag keinen klaren Trend erkennen lassen. Anleger warten auf Fortschritte bei den Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg sowie auf geldpolitische Signale vom Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Aktien von Redcare Pharmacy stehen am Donnerstag wieder unter Druck. Mit fast 7 Prozent Minus fallen die Papiere der Onlineapotheke in Richtung des Jahrestiefs vom Juni bei 86,20 Euro. Als nicht wirklich neu, aber gleichwohl alarmierend …

Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?

