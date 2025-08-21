Opendoor Technologies - Aktie geht steil - 21.08.2025

Die Opendoor Technologies Aktie notiert aktuell bei 2,9010€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,34 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,1470 € entspricht. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Opendoor Technologies digitalisiert den Immobilienverkauf, bietet schnelle Transaktionen und nutzt KI für Preisbewertungen. Es ist führend im iBuying in den USA, mit Konkurrenten wie Zillow Offers und RedfinNow. Einzigartig durch sofortige Barangebote und effiziente Plattform.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Opendoor Technologies investiert war, konnte einen Gewinn von +330,64 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Opendoor Technologies Aktie damit um +37,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,66 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Opendoor Technologies +81,00 % gewonnen.

Opendoor Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +37,59 % 1 Monat +5,66 % 3 Monate +330,64 % 1 Jahr +64,51 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die jüngste Kursentwicklung der Opendoor Technologies Aktie, die durch makroökonomische Faktoren wie Zinsentscheidungen der Fed beeinflusst wird. Technische Indikatoren wie der RSI deuten auf eine mögliche Überhitzung hin, was zu einer Korrektur führen könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Opendoor Technologies eingestellt.

Informationen zur Opendoor Technologies Aktie

Es gibt 736 Mio. Opendoor Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,14 Mrd. wert.

Ob die Opendoor Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.