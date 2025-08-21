Porsche will in Rüstung investieren

Porsche SE, die Holdinggesellschaft der Familie Porsche-Piëch sucht nach "anderen Investoren und starken Partnern", um in Start-ups der Verteidigungsbranche zu investieren und so vom stark steigenden europäischen Militärbudget zu profitieren.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Zudem kündigte die Gruppe an, eine "Plattform für Investitionen in aufstrebende Technologieunternehmen" in diesem Bereich aufzubauen und plant einen "Defence Day", um "deutsche und europäische Family Offices" zusammenzubringen, die daran interessiert sein könnten.

Es sollen bis zu 2 Milliarden Euro für Verteidigungsinvestitionen bereitstehen und ein neues Kerninvestment neben den beherrschenden Beteiligungen an den beiden Autobauern VW und Porsche angestrebt werden.

Die europäischen Militärbudgets sind nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine 2022 und dem Druck der USA auf die NATO-Staaten, mehr Verantwortung für ihre eigene Verteidigung zu übernehmen, stark gestiegen.

In einer Mitteilung erklärte Vorstandschef Hans Dieter Pötsch, das Ziel des Konzerns sei es, "unser Engagement in den Verteidigungs- und verteidigungsnahen Bereichen zu verstärken und zugleich unseren Kernfokus auf Mobilitäts- und Industrietechnologien beizubehalten."

Die neuen Investitionen in Verteidigung erfolgen vor dem Hintergrund sinkender Gewinne bei den Autoherstellern VW und Porsche AG, die mit den Folgen der US-Zölle und einer nachlassenden Nachfrage in China kämpfen.

Im vergangenen Jahr schrieb Porsche SE seine Beteiligung an Volkswagen um 19,9 Milliarden Euro ab und verbuchte auf die Porsche-Beteiligung einen Verlust von 3,4 Milliarden Euro – eine der größten Wertberichtigungen in der deutschen Unternehmensgeschichte. Die Aktien der 2022 in Frankfurt gelisteten Porsche AG sind in den vergangenen zwölf Monaten um 31 Prozent gefallen, während die von VW um 6 Prozent zulegten.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 38,84 € , was eine Steigerung von +4,80% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer