    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche Holding SE AktievorwärtsNachrichten zu Porsche Holding SE

    Verteidigungsbranche im Fokus

    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Porsche will in Rüstung investieren

    Panzer mit dem Turbomotor von Porsche? Dieses Szenario kommt wahrscheinlich nicht in Frage.

    Für Sie zusammengefasst
    Verteidigungsbranche im Fokus - Porsche will in Rüstung investieren
    Foto: Stefan Katrandjiski - unsplash

    Porsche SE, die Holdinggesellschaft der Familie Porsche-Piëch sucht nach "anderen Investoren und starken Partnern", um in Start-ups der Verteidigungsbranche zu investieren und so vom stark steigenden europäischen Militärbudget zu profitieren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    94,09€
    Basispreis
    0,69
    Ask
    × 14,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    108,15€
    Basispreis
    0,75
    Ask
    × 13,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Zudem kündigte die Gruppe an, eine "Plattform für Investitionen in aufstrebende Technologieunternehmen" in diesem Bereich aufzubauen und plant einen "Defence Day", um "deutsche und europäische Family Offices" zusammenzubringen, die daran interessiert sein könnten.

    Es sollen bis zu 2 Milliarden Euro für Verteidigungsinvestitionen bereitstehen und ein neues Kerninvestment neben den beherrschenden Beteiligungen an den beiden Autobauern VW und Porsche angestrebt werden.

    Die europäischen Militärbudgets sind nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine 2022 und dem Druck der USA auf die NATO-Staaten, mehr Verantwortung für ihre eigene Verteidigung zu übernehmen, stark gestiegen.

    In einer Mitteilung erklärte Vorstandschef Hans Dieter Pötsch, das Ziel des Konzerns sei es, "unser Engagement in den Verteidigungs- und verteidigungsnahen Bereichen zu verstärken und zugleich unseren Kernfokus auf Mobilitäts- und Industrietechnologien beizubehalten."

    Die neuen Investitionen in Verteidigung erfolgen vor dem Hintergrund sinkender Gewinne bei den Autoherstellern VW und Porsche AG, die mit den Folgen der US-Zölle und einer nachlassenden Nachfrage in China kämpfen.

    Im vergangenen Jahr schrieb Porsche SE seine Beteiligung an Volkswagen um 19,9 Milliarden Euro ab und verbuchte auf die Porsche-Beteiligung einen Verlust von 3,4 Milliarden Euro – eine der größten Wertberichtigungen in der deutschen Unternehmensgeschichte. Die Aktien der 2022 in Frankfurt gelisteten Porsche AG sind in den vergangenen zwölf Monaten um 31 Prozent gefallen, während die von VW um 6 Prozent zulegten.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 38,84, was eine Steigerung von +4,80% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Verteidigungsbranche im Fokus Porsche will in Rüstung investieren Panzer mit dem Turbomotor von Porsche? Dieses Szenario kommt wahrscheinlich nicht in Frage.