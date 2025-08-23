Ukraine-Frieden als Börsenknaller? Welche Aktien profitieren könnten

Die Fantasie befeuert längst die Kurse. Ukrainische Aktien an der Börse in Warschau haben wieder das Vorkriegsniveau erreicht, während Titel wie der Eisenerzproduzent Ferrexpo nach Analystenreports zeitweise ihren Wert verdoppelten. Banken wie Goldman Sachs oder Bank of America empfehlen Anlegern inzwischen ganze Körbe europäischer Bau- und Industriewerte, um vom Wiederaufbau zu profitieren. Auf den Listen finden sich Namen wie Strabag, Heidelberg Materials, Vinci oder Siemens Energy.

Ein möglicher Friedensschluss in der Ukraine rückt näher – und mit ihm ein wirtschaftliches Großprojekt historischen Ausmaßes. Beobachter sprechen schon von einem modernen "Marshall-Plan". Hunderte Milliarden an Hilfsgeldern aus dem Westen würden in den kommenden Jahren in Bau, Energie und Infrastruktur fließen – und damit private Unternehmen zu den großen Gewinnern machen.

Die Investmentstory ist klar: Straßen, Brücken, Wohnhäuser, Energieversorgung – all das muss nach Kriegsende neu errichtet werden. Gleichzeitig drängen westliche Regierungen darauf, "grüne" Infrastruktur mit Klimazielen zu verbinden. Österreich, Deutschland, Frankreich und Polen dürften dabei den Löwenanteil der Aufträge erhalten, nicht zuletzt weil ihre Konzerne eng mit staatlichen Förderprogrammen verwoben sind.

Neben dem Bauwesen rücken auch Energie- und Rüstungsunternehmen in den Fokus. Europas Energiepreise zählen zu den höchsten weltweit, ein Kurswechsel in der Energiepolitik gilt als wahrscheinlich. Konzerne wie MOL aus Ungarn oder polnische Kohleproduzenten könnten profitieren. Verteidigungswerte wie Rheinmetall oder Drohnen-Spezialisten bleiben ebenfalls gefragt – einerseits wegen der Nachrüstung in der Ukraine, andererseits wegen steigender NATO-Ausgaben.

Doch Risiken bleiben: Korruption, zerstörte Logistik und die ungewisse Umsetzung eines Deals mit Russland. Dennoch wächst an den Märkten die Überzeugung, dass es nicht mehr um das "Ob", sondern um das "Wann" des Wiederaufbaus geht. Für Investoren könnte dies eine der prägendsten Anlagestorys der kommenden Jahrzehnte werden.

Aktien im Fokus beim Wiederaufbau der Ukraine

Sektor Unternehmen (Börse/ISIN) Besonderheit Bau & Infrastruktur Strabag (AT000000STR1) – Wien Größter Baukonzern Österreichs, stark im Straßen- und Hochbau Heidelberg Materials (DE0006047004) – Frankfurt Zementriese, Schlüssel für Brücken und Wohnungsbau Vinci (FR0000125486) – Paris Europäischer Infrastrukturgigant (Straßen, Flughäfen) Budimex (PLBUDMX00013) – Warschau Polens Bauchampion, geografische Nähe zur Ukraine Energie & Rohstoffe MOL (HU0000153937) – Budapest Öl- und Gasriese, Dividendenrendite nahe 9 % Ferrexpo (GB00B1XH2C03) – London Ukraine-orientierter Eisenerzproduzent, Kurssprung nach Kriegsbeginn Siemens Energy (DE000ENER6Y0) – Frankfurt Turbinen und Netzinfrastruktur, Schlüsselrolle bei Stromversorgung Verteidigung Rheinmetall (DE0007030009) – Frankfurt Kursvervielfacher seit 2022, Panzer und Munition BAE Systems (GB0002634946) – London Europas größter Rüstungskonzern, auch Drohnentechnik Weitere Profiteure Wizz Air (JE00BN574F90) – London Billigflieger mit Rückkehrplänen nach Kiew Raiffeisen Bank Int. (AT0000606306) – Wien Stark in Osteuropa, mögliche Entlastung bei Russland-Assets

Quellen: eigene Recherchen

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



