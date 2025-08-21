Blue Cap: Ziele nach Exit angepasst

Nach Darstellung des Analysten Jörg Philipp Frey von Warburg Research hat die Blue Cap AG nach erfolgreicher Veräußerung einer Beteiligung die Guidance für 2025 angepasst. Demnach werde nun mit Umsätzen von 120 bis 140 Mio. Euro (zuvor 200 bis 220 Mio. Euro) und einer adjustierten EBITDA-Marge von 5,0 bis 6,0 Prozent (zuvor 10,0 bis 11,0 Prozent) gerechnet. In der Folge bestätigt er das Kursziel von 32,00 Euro und erneuert das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.08.2025, 10:50 Uhr)



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von Warburg Research GmbH am 21.08.2025 um 08:15 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.



Unter der Adresse: http://www.mmwarburg.com/disclaimer/disclaimer_en/DE000A0JM2M1.htm kann die Offenlegung der Interessenkonflikte zu der Finanzanalyse eingesehen werden, die dieser Zusammenfassung zugrunde liegt.

Die Blue Cap Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 19,10EUR auf Tradegate (21. August 2025, 08:55 Uhr) gehandelt.



