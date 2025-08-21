Folgt jetzt die zweite Kaufwelle?

Übergeordnet lässt sich seit dem Frühjahr 2024 das Kursgeschehen beim französischen Leitindex CAC 40 in einer groben Seitwärtsspanne zwischen 6.796 und auf der Oberseite 8.259 Punkten beschreiben. Zu Beginn dieses Jahres prallte das Barometer von der oberen Begrenzung ab und setzte exakt auf den unteren Support zurück. Nach dem Zollschock vom April erholte sich das Barometer auf 7.950 Punkte und verharrte die letzten Monate über unterhalb dieses Preisniveaus. Zu Beginn dieser Woche aber begann der CAC 40 Index seine Fühler darüber auszustrecken und die Kaufbereitschaft hin zu einer zweiten Kaufwelle zu testen. Im Erfolgsfall könnte wieder die obere Begrenzung in den Fokus rücken.

Ein schöner Tag macht noch keinen Sommer, erst bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb von 8.000 Punkten dürfte sich die Signallage wieder zugunsten bullischer Marktteilnehmer drehen und Kursgewinne zunächst auf 8.142 und im Anschluss 8.259 Punkte ermöglichen. Die erhöhte Volatilität an dem Widerstand bestehend seit dem Frühjahr dürfte bei einem Ausbruchsversuch entsprechend anziehen. Sollte der Index dagegen unerwartet wieder unter 7.855 Punkte zurückfallen, müssten noch einmal die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zwischen 7.715 und 7.781 Punkten als Support herhalten. Größeres Ungemach würde dem Leitindex dagegen erst unterhalb von 7.500 Punkten drohen.

CAC 40 Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Fazit: Obwohl die Barriere von 7.950 Punkten bereits auf Tagesbasis überwunden wurde, bleiben weitere Käufer bislang noch bedeckt. Daher sollte erst bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb von 8.000 Punkten ein Long-Einstieg mit einem Ziel bei 8.259 Punkten in Erwägung gezogen werden. Hierzu könnte im Anschluss dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MM2JM0 zum Einsatz kommen und würde eine Gesamtrenditechance von 199 Prozent bieten. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 3,84 Euro ermittelt, eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig das Niveau von 7.910 Punkten aber noch nicht überschreiten. Im Schein würde sich hierdurch ein entsprechender Stopp-Kurs von 0,35 Euro ergeben. Der Anlagehorizont dürfte gut einige Wochen in Anspruch nehmen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM2JM0 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,63 - 0,64 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 7.887,3718 Punkte Basiswert: CAC 40 Index KO-Schwelle: 7.887,3718 Punkte akt. Kurs Basiswert: 7.938,42 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 3,84 Euro Hebel: 124,0 Kurschance: + 199 Prozent Börse Frankfurt

