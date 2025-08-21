Beiersdorf und L'Oreal schwach nach Zahlen der US-Konkurrenz

Nach den Ergebnissen des vierten Geschäftsquartals brachen die Anteilsscheine des US-Parfüm- und Kosmetikherstellers Coty vorbörslich um mehr als 20 Prozent ein. Estee Lauder sanken fast vier Prozent.

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von Beiersdorf und L'Oreal haben am Donnerstag nach Zahlen von US-Wettbewerbern verloren. Zuletzt erholte Papiere von Beiersdorf sanken um fast zweieinhalb Prozent. L'Oreal verloren nach ihrer jüngsten Kursrally über ein Prozent.

Die Signale der US-Konkurrenz seien bestenfalls durchwachsen, schrieb UBS-Experte Guillaume Delmas mit Blick auf L'Oreal. Ihre Ausblicke erinnerten daran, dass die Beauty-Branche unkalkulierbarer geworden sei. L'Oreal schlage sich aber generell besser als die beiden US-Konzerne./ag/jha/

