    Beiersdorf und L'Oreal schwach nach Zahlen der US-Konkurrenz

    • Beiersdorf und L'Oreal verlieren nach US-Zahlen.
    • Beiersdorf-Aktien sinken um fast 2,5 Prozent.
    • L'Oreal nach Rally über 1 Prozent im Minus.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von Beiersdorf und L'Oreal haben am Donnerstag nach Zahlen von US-Wettbewerbern verloren. Zuletzt erholte Papiere von Beiersdorf sanken um fast zweieinhalb Prozent. L'Oreal verloren nach ihrer jüngsten Kursrally über ein Prozent.

    Nach den Ergebnissen des vierten Geschäftsquartals brachen die Anteilsscheine des US-Parfüm- und Kosmetikherstellers Coty vorbörslich um mehr als 20 Prozent ein. Estee Lauder sanken fast vier Prozent.

    Die Signale der US-Konkurrenz seien bestenfalls durchwachsen, schrieb UBS-Experte Guillaume Delmas mit Blick auf L'Oreal. Ihre Ausblicke erinnerten daran, dass die Beauty-Branche unkalkulierbarer geworden sei. L'Oreal schlage sich aber generell besser als die beiden US-Konzerne./ag/jha/

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie

    Die Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,09 % und einem Kurs von 100,7 auf Tradegate (21. August 2025, 11:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie um -8,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von Estee Lauder Companies Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 17,19 Mrd..

    Estee Lauder Companies Registered (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5400 %.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
