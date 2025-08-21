    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    RISE TI-Messenger

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Start mit TIM-Fachdienst und TIM-Client

    Wien/Berlin (ots) - Sichere, datenschutzkonforme und sektorenübergreifende
    Echtzeit-Kommunikation zwischen Beteiligten im Gesundheitswesen

    Der Technologiehersteller RISE hat von der gematik am 15.07.2025 die Zulassungen
    für den RISE TIM-Fachdienst sowie den RISE TIM-Client in der elektronischen
    Patientenakte (ePA) erhalten. Der TI-Messenger (TIM) ist ein Instant-Messaging
    System welches eine sichere, sektorenübergreifende Kommunikation im deutschen
    Gesundheitswesen ermöglicht. Der RISE TIM-Fachdienst wird von RISE in
    hochsicheren, zertifizierten Rechenzentren in Deutschland betrieben.

    "Mit dem Messenger erweitern wir unser TI-Portfolio als Hersteller in der
    Telematikinfrastruktur. Nach Zustimmung der Praxis, des Krankenhauses oder der
    Krankenversicherung können Versicherte sicher und niederschwellig mit ihnen in
    Kontakt treten, um wichtige Fragen zu klären oder Dokumente auszutauschen. Das
    wird die Kommunikation zwischen allen Beteiligten erheblich vereinfachen",
    erklärt Johannes Harms, Programmleitung von RISE. "Wir schaffen zudem eine
    zuverlässige, leistungsstarke Basis für die nächsten Ausbaustufen des
    TI-Messenger. Große Einrichtungen haben andere Anforderungen an den TI-Messenger
    als kleinere Einrichtungen oder Praxen. Durch unsere Erfahrungen mit TIM können
    wir künftig eine Lösung anbieten, die sowohl auf die Bedürfnisse von kleinen als
    auch sehr großen Einrichtungen zugeschnitten ist."

    Im ersten Schritt hat RISE gemeinsam mit dem Partner BITMARCK den TI-Messenger
    für rund 25 Millionen gesetzlich Versicherte direkt in die App der
    elektronischen Patientenakte integriert. Darüber hinaus steht RISE TIM auch
    privaten Krankenversicherungen zur Integration in ihre Systeme und Apps offen.
    Auch standalone Lösungen sind möglich, sodass eine breite Nutzung über alle
    Nutzergruppen hinweg ermöglicht wird.

    Im nächsten Schritt wird RISE zusätzlichen Nutzergruppen eine
    sektorenübergreifende Kommunikation ermöglichen. Erfahrungen aus einem breiten
    Anwenderkreis fließen direkt in diese Weiterentwicklung ein. Auf diese Weise
    soll gewährleistet werden, dass RISE TIM nicht nur aktuelle Anforderungen
    erfüllt, sondern auch künftigen Herausforderungen standhält und auch Herstellern
    von Praxisverwaltungssystemen (PVS) und Krankenhausinformationssystemen (KIS)
    eine sichere und nahtlose Integration ermöglicht wird.

    In weiteren Ausbaustufen wird RISE den TI-Messenger um KI-basierte Funktionen
    erweitern. Dies geschieht aufbauend auf der technischen Integrationskompetenz
    von RISE und unterstützt durch ein erfahrenes KI-Team bei RISE, das über
    langjährige Expertise in der Entwicklung praxisnaher KI-Komponenten verfügt.
    Seite 1 von 2 



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    RISE TI-Messenger Start mit TIM-Fachdienst und TIM-Client Sichere, datenschutzkonforme und sektorenübergreifende Echtzeit-Kommunikation zwischen Beteiligten im Gesundheitswesen Der Technologiehersteller RISE hat von der gematik am 15.07.2025 die Zulassungen für den RISE TIM-Fachdienst sowie den RISE …