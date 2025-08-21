RISE TI-Messenger
Start mit TIM-Fachdienst und TIM-Client
Wien/Berlin (ots) - Sichere, datenschutzkonforme und sektorenübergreifende
Echtzeit-Kommunikation zwischen Beteiligten im Gesundheitswesen
Der Technologiehersteller RISE hat von der gematik am 15.07.2025 die Zulassungen
für den RISE TIM-Fachdienst sowie den RISE TIM-Client in der elektronischen
Patientenakte (ePA) erhalten. Der TI-Messenger (TIM) ist ein Instant-Messaging
System welches eine sichere, sektorenübergreifende Kommunikation im deutschen
Gesundheitswesen ermöglicht. Der RISE TIM-Fachdienst wird von RISE in
hochsicheren, zertifizierten Rechenzentren in Deutschland betrieben.
"Mit dem Messenger erweitern wir unser TI-Portfolio als Hersteller in der
Telematikinfrastruktur. Nach Zustimmung der Praxis, des Krankenhauses oder der
Krankenversicherung können Versicherte sicher und niederschwellig mit ihnen in
Kontakt treten, um wichtige Fragen zu klären oder Dokumente auszutauschen. Das
wird die Kommunikation zwischen allen Beteiligten erheblich vereinfachen",
erklärt Johannes Harms, Programmleitung von RISE. "Wir schaffen zudem eine
zuverlässige, leistungsstarke Basis für die nächsten Ausbaustufen des
TI-Messenger. Große Einrichtungen haben andere Anforderungen an den TI-Messenger
als kleinere Einrichtungen oder Praxen. Durch unsere Erfahrungen mit TIM können
wir künftig eine Lösung anbieten, die sowohl auf die Bedürfnisse von kleinen als
auch sehr großen Einrichtungen zugeschnitten ist."
Im ersten Schritt hat RISE gemeinsam mit dem Partner BITMARCK den TI-Messenger
für rund 25 Millionen gesetzlich Versicherte direkt in die App der
elektronischen Patientenakte integriert. Darüber hinaus steht RISE TIM auch
privaten Krankenversicherungen zur Integration in ihre Systeme und Apps offen.
Auch standalone Lösungen sind möglich, sodass eine breite Nutzung über alle
Nutzergruppen hinweg ermöglicht wird.
Im nächsten Schritt wird RISE zusätzlichen Nutzergruppen eine
sektorenübergreifende Kommunikation ermöglichen. Erfahrungen aus einem breiten
Anwenderkreis fließen direkt in diese Weiterentwicklung ein. Auf diese Weise
soll gewährleistet werden, dass RISE TIM nicht nur aktuelle Anforderungen
erfüllt, sondern auch künftigen Herausforderungen standhält und auch Herstellern
von Praxisverwaltungssystemen (PVS) und Krankenhausinformationssystemen (KIS)
eine sichere und nahtlose Integration ermöglicht wird.
In weiteren Ausbaustufen wird RISE den TI-Messenger um KI-basierte Funktionen
erweitern. Dies geschieht aufbauend auf der technischen Integrationskompetenz
von RISE und unterstützt durch ein erfahrenes KI-Team bei RISE, das über
langjährige Expertise in der Entwicklung praxisnaher KI-Komponenten verfügt.
