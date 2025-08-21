Start mit TIM-Fachdienst und TIM-Client

Wien/Berlin (ots) - Sichere, datenschutzkonforme und sektorenübergreifendeEchtzeit-Kommunikation zwischen Beteiligten im GesundheitswesenDer Technologiehersteller RISE hat von der gematik am 15.07.2025 die Zulassungenfür den RISE TIM-Fachdienst sowie den RISE TIM-Client in der elektronischenPatientenakte (ePA) erhalten. Der TI-Messenger (TIM) ist ein Instant-MessagingSystem welches eine sichere, sektorenübergreifende Kommunikation im deutschenGesundheitswesen ermöglicht. Der RISE TIM-Fachdienst wird von RISE inhochsicheren, zertifizierten Rechenzentren in Deutschland betrieben."Mit dem Messenger erweitern wir unser TI-Portfolio als Hersteller in derTelematikinfrastruktur. Nach Zustimmung der Praxis, des Krankenhauses oder derKrankenversicherung können Versicherte sicher und niederschwellig mit ihnen inKontakt treten, um wichtige Fragen zu klären oder Dokumente auszutauschen. Daswird die Kommunikation zwischen allen Beteiligten erheblich vereinfachen",erklärt Johannes Harms, Programmleitung von RISE. "Wir schaffen zudem einezuverlässige, leistungsstarke Basis für die nächsten Ausbaustufen desTI-Messenger. Große Einrichtungen haben andere Anforderungen an den TI-Messengerals kleinere Einrichtungen oder Praxen. Durch unsere Erfahrungen mit TIM könnenwir künftig eine Lösung anbieten, die sowohl auf die Bedürfnisse von kleinen alsauch sehr großen Einrichtungen zugeschnitten ist."Im ersten Schritt hat RISE gemeinsam mit dem Partner BITMARCK den TI-Messengerfür rund 25 Millionen gesetzlich Versicherte direkt in die App derelektronischen Patientenakte integriert. Darüber hinaus steht RISE TIM auchprivaten Krankenversicherungen zur Integration in ihre Systeme und Apps offen.Auch standalone Lösungen sind möglich, sodass eine breite Nutzung über alleNutzergruppen hinweg ermöglicht wird.Im nächsten Schritt wird RISE zusätzlichen Nutzergruppen einesektorenübergreifende Kommunikation ermöglichen. Erfahrungen aus einem breitenAnwenderkreis fließen direkt in diese Weiterentwicklung ein. Auf diese Weisesoll gewährleistet werden, dass RISE TIM nicht nur aktuelle Anforderungenerfüllt, sondern auch künftigen Herausforderungen standhält und auch Herstellernvon Praxisverwaltungssystemen (PVS) und Krankenhausinformationssystemen (KIS)eine sichere und nahtlose Integration ermöglicht wird.In weiteren Ausbaustufen wird RISE den TI-Messenger um KI-basierte Funktionenerweitern. Dies geschieht aufbauend auf der technischen Integrationskompetenzvon RISE und unterstützt durch ein erfahrenes KI-Team bei RISE, das überlangjährige Expertise in der Entwicklung praxisnaher KI-Komponenten verfügt.