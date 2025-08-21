Ewald Mader und Adrian Rausch über KI-gestützte Handelssysteme
So einfach unterstützen smarte Algorithmen moderne Anleger - und das ganz ohne Kontrollverlust (FOTO)
Backnang (ots) - Börsenerfolg ist kein Zufall. Mit wissenschaftlich fundierten
Strategien und smarter Technologie können auch Privatanleger Marktschwankungen
souverän meistern und ihr Kapital gezielt vermehren. Ewald Mader und Adrian
Rausch zeigen, wie KI-gestützte Handelssysteme für mehr Kontrolle, Effizienz und
Renditechancen sorgen - ganz ohne Verzicht auf Sicherheit oder Transparenz. Aber
wie funktioniert das System konkret? Und für wen lohnt sich der Einstieg
wirklich?
Viele Anleger haben den Schritt aufs Börsenparkett längst gewagt: Der
ETF-Sparplan läuft, gelegentlich ergänzen ein paar Einzelaktien das Depot -
Sicherheit und Diversifikation stehen dabei an erster Stelle. Doch trotz
sorgfältiger Planung und diszipliniertem Sparen bleibt oft das ungute Gefühl,
Marktchancen nicht vollständig zu nutzen. Gerade in Zeiten hoher Volatilität,
wenn Nachrichtenströme und Kurse nahezu im Sekundentakt schwanken, zeigt sich,
wie wenig Kontrolle klassische Investmentansätze tatsächlich bieten. Schnell
rückt dabei die Frage nach besseren Entscheidungsgrundlagen, effektiverem
Risikomanagement und der Möglichkeit, flexibel und emotionsfrei auf plötzliche
Marktveränderungen zu reagieren, in den Vordergrund. "Viele Anleger
unterschätzen die Bedeutung von Eigenverantwortung und Strategie im
Börsengeschehen - insbesondere, wenn sie ausschließlich auf klassische
Indexfonds setzen", warnt Ewald Mader, Geschäftsführer der Mader & Rausch Wealth
Mastery GmbH. "Wer Angebote von Banken und Brokern unreflektiert nutzt,
verzichtet auf Kontrolle und verschenkt Renditepotenzial."
"Der effektivste Weg, Anlagechancen heute planbar zu nutzen, führt über logisch
aufgebaute Systeme - am besten basierend auf wissenschaftlichen Methoden,
unterstützt durch leistungsstarke Technologie", eröffnet Adrian Rausch,
Mitgründer von Mader & Rausch Wealth Mastery GmbH, die Diskussion um moderne
Lösungen. Viele Privatanleger erkennen inzwischen: Nicht allein Trends und
Bauchentscheidungen bestimmen den Börsenerfolg, sondern Struktur, Wissen und der
Einsatz professioneller Instrumente. KI-gestützte Handelssysteme bieten genau
dies - sie analysieren Märkte rund um die Uhr, handeln nach klar definierten
Regeln und wirken so impulsiven Fehlentscheidungen gezielt entgegen. Seit
Jahrzehnten sind solche Systeme bei Banken und Großanlegern im Einsatz, erst
heute werden sie dank technologischem Fortschritt und international regulierter
Broker auch für Privatanleger nutzbar.
KI-gestützte Handelssysteme: Vom exklusiven Profi-Tool zum sicheren Investment
für Privatanleger
KI-gestützte Handelssysteme, einst ausschließlich Banken, Hedgefonds und
KI-gestützte Handelssysteme: Vom exklusiven Profi-Tool zum sicheren Investment
für Privatanleger
KI-gestützte Handelssysteme, einst ausschließlich Banken, Hedgefonds und
