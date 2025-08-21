    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsGBP/EUR WährungvorwärtsNachrichten zu GBP/EUR

    Ewald Mader und Adrian Rausch über KI-gestützte Handelssysteme

    So einfach unterstützen smarte Algorithmen moderne Anleger - und das ganz ohne Kontrollverlust (FOTO)

    Backnang (ots) - Börsenerfolg ist kein Zufall. Mit wissenschaftlich fundierten
    Strategien und smarter Technologie können auch Privatanleger Marktschwankungen
    souverän meistern und ihr Kapital gezielt vermehren. Ewald Mader und Adrian
    Rausch zeigen, wie KI-gestützte Handelssysteme für mehr Kontrolle, Effizienz und
    Renditechancen sorgen - ganz ohne Verzicht auf Sicherheit oder Transparenz. Aber
    wie funktioniert das System konkret? Und für wen lohnt sich der Einstieg
    wirklich?

    Viele Anleger haben den Schritt aufs Börsenparkett längst gewagt: Der
    ETF-Sparplan läuft, gelegentlich ergänzen ein paar Einzelaktien das Depot -
    Sicherheit und Diversifikation stehen dabei an erster Stelle. Doch trotz
    sorgfältiger Planung und diszipliniertem Sparen bleibt oft das ungute Gefühl,
    Marktchancen nicht vollständig zu nutzen. Gerade in Zeiten hoher Volatilität,
    wenn Nachrichtenströme und Kurse nahezu im Sekundentakt schwanken, zeigt sich,
    wie wenig Kontrolle klassische Investmentansätze tatsächlich bieten. Schnell
    rückt dabei die Frage nach besseren Entscheidungsgrundlagen, effektiverem
    Risikomanagement und der Möglichkeit, flexibel und emotionsfrei auf plötzliche
    Marktveränderungen zu reagieren, in den Vordergrund. "Viele Anleger
    unterschätzen die Bedeutung von Eigenverantwortung und Strategie im
    Börsengeschehen - insbesondere, wenn sie ausschließlich auf klassische
    Indexfonds setzen", warnt Ewald Mader, Geschäftsführer der Mader & Rausch Wealth
    Mastery GmbH. "Wer Angebote von Banken und Brokern unreflektiert nutzt,
    verzichtet auf Kontrolle und verschenkt Renditepotenzial."

    "Der effektivste Weg, Anlagechancen heute planbar zu nutzen, führt über logisch
    aufgebaute Systeme - am besten basierend auf wissenschaftlichen Methoden,
    unterstützt durch leistungsstarke Technologie", eröffnet Adrian Rausch,
    Mitgründer von Mader & Rausch Wealth Mastery GmbH, die Diskussion um moderne
    Lösungen. Viele Privatanleger erkennen inzwischen: Nicht allein Trends und
    Bauchentscheidungen bestimmen den Börsenerfolg, sondern Struktur, Wissen und der
    Einsatz professioneller Instrumente. KI-gestützte Handelssysteme bieten genau
    dies - sie analysieren Märkte rund um die Uhr, handeln nach klar definierten
    Regeln und wirken so impulsiven Fehlentscheidungen gezielt entgegen. Seit
    Jahrzehnten sind solche Systeme bei Banken und Großanlegern im Einsatz, erst
    heute werden sie dank technologischem Fortschritt und international regulierter
    Broker auch für Privatanleger nutzbar.

    KI-gestützte Handelssysteme: Vom exklusiven Profi-Tool zum sicheren Investment
    für Privatanleger

    KI-gestützte Handelssysteme, einst ausschließlich Banken, Hedgefonds und
