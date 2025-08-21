Neues Fachbuch für den erfolgreichen Einsatz künstlicher Intelligenz (FOTO)

Leipzig/München (ots) - Ein praktischer Leitfaden für Entscheider - mit klarem

Fokus auf Umsetzung, Strategie und Wettbewerbsfähigkeit im KI-Zeitalter



Künstliche Intelligenz (KI) ist keine Zukunftsvision mehr - sie ist Realität und

entscheidet schon heute über wirtschaftlichen Erfolg und Wettbewerbsfähigkeit.

Angesichts der rasanten Entwicklungen fühlen sich viele Entscheidungsträger

jedoch unsicher, wo sie konkret ansetzen sollen. Mit " Der KI-Schlüssel für

Unternehmen - Ihr Zugang zu Künstlicher Intelligenz: nachhaltig, profitabel und

sicher " legen KI-Experte Benjamin Eidam sowie Dan Bauer,

Digitalisierungs-Experte und Wirtschaftssenator im renommierten Senat der

Wirtschaft, einen praxisnahen, strategisch fundierten und sofort nutzbaren

Leitfaden vor, der sich speziell an Führungskräfte, IT-Verantwortliche und

Unternehmens-Entscheider richtet. Ihr Ziel: Deutschland KI-fit zu machen - und

die Chancen der Technologie endlich in die Umsetzung zu überführen. Denn obwohl

Unternehmen und Politik immer wieder Wohlstand durch mehr Arbeit beschwören,

seien laut den Autoren nicht mehr Arbeitsstunden erforderlich, sondern zähle die

Produktivität pro Arbeitsstunde - mit KI als Schlüssel.





Das Fachbuch, das am 15. September 2025 als Softcover im renommierten

Wissenschaftsverlag Springer Gabler erscheint und bereits als E-Book verfügbar

ist, bietet diesen Schlüssel. Es schafft Klarheit und bietet Orientierung -

kompakt, präzise und auf Augenhöhe mit der Unternehmensrealität. Eidam und Bauer

liefern konkrete Strategien, Tools, Fallstudien und Handlungsempfehlungen, wie

Unternehmen aller Branchen KI systematisch integrieren können - von der ersten

Idee über Pilotprojekte bis hin zur operativen Skalierung. Dabei kombinieren die

Autoren wirtschaftspolitische Einordnung mit fundiertem Technologieverständnis

und viel praktischer Erfahrung.



Entstanden ist ein klar gegliederter Fahrplan mit strategischen Modellen, Best

Practices, Checklisten, und dem Wichtigsten zu Sicherheit, Datenschutz und

rechtlichen Rahmenbedingungen, beispielsweise durch den EU AI Act. Auch mit

gängigen KI-Mythen räumen die Autoren auf. Spannende Einblicke liefern zudem

Interviews mit führenden KI-Stimmen aus Wirtschaft und Wissenschaft.



Eidam und Bauer machen vor allem deutlich: Abwarten ist keine Option.

Deutschland steht wirtschaftlich unter Zugzwang - und KI ist der wichtigste

Schlüssel, um Effizienz, Innovation und Fachkräftemangel gleichzeitig zu

adressieren. Mit Beispielen aus Mittelstand, Industrie und Dienstleistungssektor

zeigen sie, wie KI heute schon echte Wertschöpfung schafft - wenn sie richtig

eingesetzt wird.



Die als Standardwerk angelegte Publikation richtet sich an alle, die verstehen

wollen, wie KI funktioniert. Es ist ein Buch für Macher, Strategen und

Entscheider - und ein Muss für alle, die nicht länger auf KI warten, sondern sie

gestalten und einsetzen wollen.



Bibliografische Angaben



Das Buch "Der KI-Schlüssel für Unternehmen - Ihr Zugang zu Künstlicher

Intelligenz: nachhaltig, profitabel und sicher" ist als E-Book erhältlich sowie

als gedruckte Softcover-Ausgabe. Umfang: ca. 295 Seiten, illustriert. Preise:

E-Book (ISBN: 978-3-658-48158-2): 39,99 Euro, Softcover (ISBN:

978-3-658-48157-5): 49,99 Euro.



Das Buch kann über Springer Gabler , den Online-Buchhandel sowie auf den

Webseiten der Autoren https://www.benjamineidam.com/ und

https://www.dan-bauer.com/ bezogen bzw. vorbestellt werden.



Über die Autoren



Benjamin Eidam ist KI-Berater, Dozent und gefragter Keynote-Speaker. Bereits

seit 2010 beschäftigt er sich mit Künstlicher Intelligenz (KI), seit 2019 lehrt

er im Bereich der angewandten KI. Eidam unterstützt Führungskräfte und

Unternehmen dabei, ihre Prozesse mithilfe intelligenter Systeme zu

transformieren



Dan Bauer ist Wirtschaftssenator im Senat der Wirtschaft Deutschland und hat als

Vorsitzender der Kommission Digitale Zukunft eine Digitale Agenda 2025 - 2028

zur Empfehlung an die Bundesregierung entwickelt. Als strategischer Berater von

Politik und Wirtschaft sowie Impulsgeber setzt er sich besonders für die

Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Mittelstands ein.



