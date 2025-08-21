"Der KI-Schlüssel für Unternehmen"
Neues Fachbuch für den erfolgreichen Einsatz künstlicher Intelligenz (FOTO)
Leipzig/München (ots) - Ein praktischer Leitfaden für Entscheider - mit klarem
Künstliche Intelligenz (KI) ist keine Zukunftsvision mehr - sie ist Realität und
entscheidet schon heute über wirtschaftlichen Erfolg und Wettbewerbsfähigkeit.
Angesichts der rasanten Entwicklungen fühlen sich viele Entscheidungsträger
jedoch unsicher, wo sie konkret ansetzen sollen. Mit " Der KI-Schlüssel für
Unternehmen - Ihr Zugang zu Künstlicher Intelligenz: nachhaltig, profitabel und
sicher " legen KI-Experte Benjamin Eidam sowie Dan Bauer,
Digitalisierungs-Experte und Wirtschaftssenator im renommierten Senat der
Wirtschaft, einen praxisnahen, strategisch fundierten und sofort nutzbaren
Leitfaden vor, der sich speziell an Führungskräfte, IT-Verantwortliche und
Unternehmens-Entscheider richtet. Ihr Ziel: Deutschland KI-fit zu machen - und
die Chancen der Technologie endlich in die Umsetzung zu überführen. Denn obwohl
Unternehmen und Politik immer wieder Wohlstand durch mehr Arbeit beschwören,
seien laut den Autoren nicht mehr Arbeitsstunden erforderlich, sondern zähle die
Produktivität pro Arbeitsstunde - mit KI als Schlüssel.
Das Fachbuch, das am 15. September 2025 als Softcover im renommierten
Wissenschaftsverlag Springer Gabler erscheint und bereits als E-Book verfügbar
ist, bietet diesen Schlüssel. Es schafft Klarheit und bietet Orientierung -
kompakt, präzise und auf Augenhöhe mit der Unternehmensrealität. Eidam und Bauer
liefern konkrete Strategien, Tools, Fallstudien und Handlungsempfehlungen, wie
Unternehmen aller Branchen KI systematisch integrieren können - von der ersten
Idee über Pilotprojekte bis hin zur operativen Skalierung. Dabei kombinieren die
Autoren wirtschaftspolitische Einordnung mit fundiertem Technologieverständnis
und viel praktischer Erfahrung.
Entstanden ist ein klar gegliederter Fahrplan mit strategischen Modellen, Best
Practices, Checklisten, und dem Wichtigsten zu Sicherheit, Datenschutz und
rechtlichen Rahmenbedingungen, beispielsweise durch den EU AI Act. Auch mit
gängigen KI-Mythen räumen die Autoren auf. Spannende Einblicke liefern zudem
Interviews mit führenden KI-Stimmen aus Wirtschaft und Wissenschaft.
Eidam und Bauer machen vor allem deutlich: Abwarten ist keine Option.
Deutschland steht wirtschaftlich unter Zugzwang - und KI ist der wichtigste
Schlüssel, um Effizienz, Innovation und Fachkräftemangel gleichzeitig zu
adressieren. Mit Beispielen aus Mittelstand, Industrie und Dienstleistungssektor
zeigen sie, wie KI heute schon echte Wertschöpfung schafft - wenn sie richtig
eingesetzt wird.
Die als Standardwerk angelegte Publikation richtet sich an alle, die verstehen
wollen, wie KI funktioniert. Es ist ein Buch für Macher, Strategen und
Entscheider - und ein Muss für alle, die nicht länger auf KI warten, sondern sie
gestalten und einsetzen wollen.
Bibliografische Angaben
Das Buch "Der KI-Schlüssel für Unternehmen - Ihr Zugang zu Künstlicher
Intelligenz: nachhaltig, profitabel und sicher" ist als E-Book erhältlich sowie
als gedruckte Softcover-Ausgabe. Umfang: ca. 295 Seiten, illustriert. Preise:
E-Book (ISBN: 978-3-658-48158-2): 39,99 Euro, Softcover (ISBN:
978-3-658-48157-5): 49,99 Euro.
Das Buch kann über Springer Gabler , den Online-Buchhandel sowie auf den
Webseiten der Autoren https://www.benjamineidam.com/ und
https://www.dan-bauer.com/ bezogen bzw. vorbestellt werden.
Gern senden wir Ihnen bei Interesse ein Rezensionsexemplar.
Über die Autoren
Benjamin Eidam ist KI-Berater, Dozent und gefragter Keynote-Speaker. Bereits
seit 2010 beschäftigt er sich mit Künstlicher Intelligenz (KI), seit 2019 lehrt
er im Bereich der angewandten KI. Eidam unterstützt Führungskräfte und
Unternehmen dabei, ihre Prozesse mithilfe intelligenter Systeme zu
transformieren
Dan Bauer ist Wirtschaftssenator im Senat der Wirtschaft Deutschland und hat als
Vorsitzender der Kommission Digitale Zukunft eine Digitale Agenda 2025 - 2028
zur Empfehlung an die Bundesregierung entwickelt. Als strategischer Berater von
Politik und Wirtschaft sowie Impulsgeber setzt er sich besonders für die
Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Mittelstands ein.
Pressekontakt:
Petra Rulsch PR / Strategische Kommunikation +
Ballindamm 27
20095 Hamburg
Mobil: +49 160 944 944 23
E-Mail: mailto:pr@petra-rulsch.com
http://www.petra-rulsch.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180607/6101136
OTS: Eidam Consulting
