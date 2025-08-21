    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    "Der KI-Schlüssel für Unternehmen"

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neues Fachbuch für den erfolgreichen Einsatz künstlicher Intelligenz (FOTO)

    Leipzig/München (ots) - Ein praktischer Leitfaden für Entscheider - mit klarem
    Fokus auf Umsetzung, Strategie und Wettbewerbsfähigkeit im KI-Zeitalter

    Künstliche Intelligenz (KI) ist keine Zukunftsvision mehr - sie ist Realität und
    entscheidet schon heute über wirtschaftlichen Erfolg und Wettbewerbsfähigkeit.
    Angesichts der rasanten Entwicklungen fühlen sich viele Entscheidungsträger
    jedoch unsicher, wo sie konkret ansetzen sollen. Mit " Der KI-Schlüssel für
    Unternehmen - Ihr Zugang zu Künstlicher Intelligenz: nachhaltig, profitabel und
    sicher " legen KI-Experte Benjamin Eidam sowie Dan Bauer,
    Digitalisierungs-Experte und Wirtschaftssenator im renommierten Senat der
    Wirtschaft, einen praxisnahen, strategisch fundierten und sofort nutzbaren
    Leitfaden vor, der sich speziell an Führungskräfte, IT-Verantwortliche und
    Unternehmens-Entscheider richtet. Ihr Ziel: Deutschland KI-fit zu machen - und
    die Chancen der Technologie endlich in die Umsetzung zu überführen. Denn obwohl
    Unternehmen und Politik immer wieder Wohlstand durch mehr Arbeit beschwören,
    seien laut den Autoren nicht mehr Arbeitsstunden erforderlich, sondern zähle die
    Produktivität pro Arbeitsstunde - mit KI als Schlüssel.

    Das Fachbuch, das am 15. September 2025 als Softcover im renommierten
    Wissenschaftsverlag Springer Gabler erscheint und bereits als E-Book verfügbar
    ist, bietet diesen Schlüssel. Es schafft Klarheit und bietet Orientierung -
    kompakt, präzise und auf Augenhöhe mit der Unternehmensrealität. Eidam und Bauer
    liefern konkrete Strategien, Tools, Fallstudien und Handlungsempfehlungen, wie
    Unternehmen aller Branchen KI systematisch integrieren können - von der ersten
    Idee über Pilotprojekte bis hin zur operativen Skalierung. Dabei kombinieren die
    Autoren wirtschaftspolitische Einordnung mit fundiertem Technologieverständnis
    und viel praktischer Erfahrung.

    Entstanden ist ein klar gegliederter Fahrplan mit strategischen Modellen, Best
    Practices, Checklisten, und dem Wichtigsten zu Sicherheit, Datenschutz und
    rechtlichen Rahmenbedingungen, beispielsweise durch den EU AI Act. Auch mit
    gängigen KI-Mythen räumen die Autoren auf. Spannende Einblicke liefern zudem
    Interviews mit führenden KI-Stimmen aus Wirtschaft und Wissenschaft.

    Eidam und Bauer machen vor allem deutlich: Abwarten ist keine Option.
    Deutschland steht wirtschaftlich unter Zugzwang - und KI ist der wichtigste
    Schlüssel, um Effizienz, Innovation und Fachkräftemangel gleichzeitig zu
    adressieren. Mit Beispielen aus Mittelstand, Industrie und Dienstleistungssektor
    zeigen sie, wie KI heute schon echte Wertschöpfung schafft - wenn sie richtig
    eingesetzt wird.

    Die als Standardwerk angelegte Publikation richtet sich an alle, die verstehen
    wollen, wie KI funktioniert. Es ist ein Buch für Macher, Strategen und
    Entscheider - und ein Muss für alle, die nicht länger auf KI warten, sondern sie
    gestalten und einsetzen wollen.

    Bibliografische Angaben

    Das Buch "Der KI-Schlüssel für Unternehmen - Ihr Zugang zu Künstlicher
    Intelligenz: nachhaltig, profitabel und sicher" ist als E-Book erhältlich sowie
    als gedruckte Softcover-Ausgabe. Umfang: ca. 295 Seiten, illustriert. Preise:
    E-Book (ISBN: 978-3-658-48158-2): 39,99 Euro, Softcover (ISBN:
    978-3-658-48157-5): 49,99 Euro.

    Das Buch kann über Springer Gabler , den Online-Buchhandel sowie auf den
    Webseiten der Autoren https://www.benjamineidam.com/ und
    https://www.dan-bauer.com/ bezogen bzw. vorbestellt werden.

    Gern senden wir Ihnen bei Interesse ein Rezensionsexemplar.

    Über die Autoren

    Benjamin Eidam ist KI-Berater, Dozent und gefragter Keynote-Speaker. Bereits
    seit 2010 beschäftigt er sich mit Künstlicher Intelligenz (KI), seit 2019 lehrt
    er im Bereich der angewandten KI. Eidam unterstützt Führungskräfte und
    Unternehmen dabei, ihre Prozesse mithilfe intelligenter Systeme zu
    transformieren

    Dan Bauer ist Wirtschaftssenator im Senat der Wirtschaft Deutschland und hat als
    Vorsitzender der Kommission Digitale Zukunft eine Digitale Agenda 2025 - 2028
    zur Empfehlung an die Bundesregierung entwickelt. Als strategischer Berater von
    Politik und Wirtschaft sowie Impulsgeber setzt er sich besonders für die
    Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Mittelstands ein.

    Pressekontakt:

    Petra Rulsch PR / Strategische Kommunikation +
    Ballindamm 27
    20095 Hamburg
    Mobil: +49 160 944 944 23
    E-Mail: mailto:pr@petra-rulsch.com
    http://www.petra-rulsch.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180607/6101136
    OTS: Eidam Consulting




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    "Der KI-Schlüssel für Unternehmen" Neues Fachbuch für den erfolgreichen Einsatz künstlicher Intelligenz (FOTO) Ein praktischer Leitfaden für Entscheider - mit klarem Fokus auf Umsetzung, Strategie und Wettbewerbsfähigkeit im KI-Zeitalter Künstliche Intelligenz (KI) ist keine Zukunftsvision mehr - sie ist Realität und entscheidet schon heute über …