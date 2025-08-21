    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAssicurazioni Generali AktievorwärtsNachrichten zu Assicurazioni Generali
    Mediobanca-Aktionäre lehnen Übernahme von Banca Generali ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Mediobanca darf Generali-Vermögensverwalter nicht kaufen.
    • Nur 35% der Aktionäre unterstützen den Kaufplan.
    • Größte Aktionäre blockieren Übernahme durch Caltagirone.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MAILAND/TRIEST (dpa-AFX) - Die italienische Investmentbank Mediobanca darf nicht wie geplant den Vermögensverwalter des Versicherers Generali übernehmen. Die Mediobanca-Aktionäre lehnten das Vorhaben von Bankchef Alberto Nagel am Donnerstag ab, die börsennotierte Generali-Tochter Banca Generali zu kaufen. Bei Mediobancas Hauptversammlung unterstützten nur 35 Prozent der Stimmen den Plan. Notwendig gewesen wären 50 Prozent plus eine Stimme.

    Mit dem Zukauf wollte Nagel eine drohende Übernahme von Mediobanca durch die einstige Krisenbank Banca Monte dei Paschi di Siena verhindern.

    Doch die größten Aktionäre von Mediobanca setzten sich durch: der milliardenschwere Tycoon Francesco Gaetano Caltagirone und die Familie Del Vecchio. Beide besitzen auch große Anteile an Monte Paschi und Generali. Mediobanca hatte den Termin der Versammlung zweimal geändert, um die Unterstützung der Aktionäre zu gewinnen - letztlich vergeblich./stw/tav/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Assicurazioni Generali Aktie

    Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 34,74 auf Tradegate (21. August 2025, 11:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Assicurazioni Generali Aktie um +1,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von Assicurazioni Generali bezifferte sich zuletzt auf 54,41 Mrd..

    Assicurazioni Generali zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,8600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,2000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -19,26 %/+12,46 % bedeutet.






