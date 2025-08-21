Mediobanca-Aktionäre lehnen Übernahme von Banca Generali ab

Doch die größten Aktionäre von Mediobanca setzten sich durch: der milliardenschwere Tycoon Francesco Gaetano Caltagirone und die Familie Del Vecchio. Beide besitzen auch große Anteile an Monte Paschi und Generali. Mediobanca hatte den Termin der Versammlung zweimal geändert, um die Unterstützung der Aktionäre zu gewinnen - letztlich vergeblich./stw/tav/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Assicurazioni Generali Aktie

Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 34,74 auf Tradegate (21. August 2025, 11:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Assicurazioni Generali Aktie um +1,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,56 %.

Die Marktkapitalisierung von Assicurazioni Generali bezifferte sich zuletzt auf 54,41 Mrd..

Assicurazioni Generali zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,8600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,2000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -19,26 %/+12,46 % bedeutet.