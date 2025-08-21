    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Deutsche Leasing und Helaba schließen nachhaltige Finanzierungstransaktion über 50 Mio. Euro ab

    Frankfurt am Main (ots) -

    - Erste nachhaltige Pilottransaktion auf Basis des neuen "Sustainable Finance
    Framework" (Rahmenwerk) erfolgreich umgesetzt
    - 50 Mio. Euro-Darlehen fließt in grüne und soziale Vermögenswerte
    - Second Party Opinion "Exzellent" von Sustainable Fitch für zugrundeliegendes
    Rahmenwerk

    Die Deutsche Leasing Gruppe hat gemeinsam mit der Helaba Landesbank
    Hessen-Thüringen ihre erste nachhaltige Finanzierungstransaktion erfolgreich
    abgeschlossen. Im Rahmen eines Pilotprojekts wurde ein Darlehen in Höhe von 50
    Millionen Euro vergeben, das zweckgebunden zur Refinanzierung ökologisch oder
    sozial nachhaltiger Vermögenswerte eingesetzt wird.

    Die Mittelverwendung erfolgt auf Basis des neu entwickelten "Sustainable Finance
    Framework" der Deutsche Leasing Gruppe. Während der Laufzeit des Darlehens wird
    jährlich über die Allokation der Mittel berichtet und es werden konkrete
    Kennzahlen zur Wirkung und zum Nutzen der finanzierten Assets offengelegt.

    "Wir freuen uns sehr, die Deutsche Leasing nicht nur bei der Entwicklung ihres
    Frameworks beraten zu haben, sondern auch den ersten Sustainability Term Loan
    nach den Maßgaben des Rahmenwerks auszureichen", sagt Tim Austrup,
    Bereichsleiter Corporate Banking bei der Helaba.

    "Mit Erfahrung aus über 60 Jahren Innovations- und Transformationsfinanzierung
    möchten wir den nachhaltigen Wandel aktiv mitgestalten und unsere Kunden
    ganzheitlich begleiten - hierzu zählen auch nachhaltige Finanzierungsinstrumente
    auf Basis anerkannter Marktstandards", ergänzt Jörn van Rossum, Head of Group
    Treasury der Deutschen Leasing.

    Sustainable Finance Framework in "Second Party Opinion" von Sustainable Fitch
    mit Bestnote "Exzellent" ausgezeichnet

    Mit dem "Sustainable Finance Framework" erweitert die Deutsche Leasing ihre
    Finanzierungsstrategie um Aspekte der Nachhaltigkeit. Es konzentriert sich auf
    die Refinanzierung im Geschäftsfeld Partner Solutions und die Begleitung von
    vornehmlich deutschen Herstellern und deren Kunden durch Absatz- und
    Investitionsfinanzierung im Ausland. Konkret steht die Refinanzierung von
    Vermögenswerten in den Bereichen Energieeffizienz (energieeffiziente
    Flurförderfahrzeug mit LI-Batterien), Gesundheit (medizintechnische Geräte) und
    sauberer Transport (Elektrofahrzeuge) im Fokus.

    Das Rahmenwerk wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Sustainable Finance
    Advisory der Helaba entwickelt und erhielt von Sustainable Fitch in einer Second
    Party Opinion die Bestnote "Exzellent". Es basiert auf den Green und Social Bond
    Principles der International Capital Market Association (ICMA) sowie den Green
    und Social Loan Principles der Loan Market Association (LMA).

    Pressekontakt:

    Rolf Benders
    Kommunikation und Marketing

    Helaba
    Landesbank Hessen-Thüringen
    Girozentrale
    MAIN TOWER
    Neue Mainzer Str. 52-58
    60311 Frankfurt
    Tel.: 069/9132-2877
    e-mail: mailto:rolf.benders@helaba.de
    Internet: http://www.helaba.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55060/6101140
    OTS: Helaba
    ISIN: DE000HLB0A20




