Deutsche Leasing und Helaba schließen nachhaltige Finanzierungstransaktion über 50 Mio. Euro ab
- Erste nachhaltige Pilottransaktion auf Basis des neuen "Sustainable Finance
Framework" (Rahmenwerk) erfolgreich umgesetzt
- 50 Mio. Euro-Darlehen fließt in grüne und soziale Vermögenswerte
- Second Party Opinion "Exzellent" von Sustainable Fitch für zugrundeliegendes
Rahmenwerk
Die Deutsche Leasing Gruppe hat gemeinsam mit der Helaba Landesbank
Hessen-Thüringen ihre erste nachhaltige Finanzierungstransaktion erfolgreich
abgeschlossen. Im Rahmen eines Pilotprojekts wurde ein Darlehen in Höhe von 50
Millionen Euro vergeben, das zweckgebunden zur Refinanzierung ökologisch oder
sozial nachhaltiger Vermögenswerte eingesetzt wird.
Die Mittelverwendung erfolgt auf Basis des neu entwickelten "Sustainable Finance
Framework" der Deutsche Leasing Gruppe. Während der Laufzeit des Darlehens wird
jährlich über die Allokation der Mittel berichtet und es werden konkrete
Kennzahlen zur Wirkung und zum Nutzen der finanzierten Assets offengelegt.
"Wir freuen uns sehr, die Deutsche Leasing nicht nur bei der Entwicklung ihres
Frameworks beraten zu haben, sondern auch den ersten Sustainability Term Loan
nach den Maßgaben des Rahmenwerks auszureichen", sagt Tim Austrup,
Bereichsleiter Corporate Banking bei der Helaba.
"Mit Erfahrung aus über 60 Jahren Innovations- und Transformationsfinanzierung
möchten wir den nachhaltigen Wandel aktiv mitgestalten und unsere Kunden
ganzheitlich begleiten - hierzu zählen auch nachhaltige Finanzierungsinstrumente
auf Basis anerkannter Marktstandards", ergänzt Jörn van Rossum, Head of Group
Treasury der Deutschen Leasing.
Sustainable Finance Framework in "Second Party Opinion" von Sustainable Fitch
mit Bestnote "Exzellent" ausgezeichnet
Mit dem "Sustainable Finance Framework" erweitert die Deutsche Leasing ihre
Finanzierungsstrategie um Aspekte der Nachhaltigkeit. Es konzentriert sich auf
die Refinanzierung im Geschäftsfeld Partner Solutions und die Begleitung von
vornehmlich deutschen Herstellern und deren Kunden durch Absatz- und
Investitionsfinanzierung im Ausland. Konkret steht die Refinanzierung von
Vermögenswerten in den Bereichen Energieeffizienz (energieeffiziente
Flurförderfahrzeug mit LI-Batterien), Gesundheit (medizintechnische Geräte) und
sauberer Transport (Elektrofahrzeuge) im Fokus.
Das Rahmenwerk wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Sustainable Finance
Advisory der Helaba entwickelt und erhielt von Sustainable Fitch in einer Second
Party Opinion die Bestnote "Exzellent". Es basiert auf den Green und Social Bond
Principles der International Capital Market Association (ICMA) sowie den Green
und Social Loan Principles der Loan Market Association (LMA).
Pressekontakt:
Rolf Benders
Kommunikation und Marketing
Helaba
Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale
MAIN TOWER
Neue Mainzer Str. 52-58
60311 Frankfurt
Tel.: 069/9132-2877
e-mail: mailto:rolf.benders@helaba.de
Internet: http://www.helaba.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55060/6101140
OTS: Helaba
ISIN: DE000HLB0A20
