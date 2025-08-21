    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS Tech 100 IndexvorwärtsNachrichten zu US Tech 100

    Börse Baby

    Steht der Aktienmarkt vor dem größten Crash aller Zeiten?

    Steht der breite Markt vor einer Korrektur oder gar vor dem nächsten Crash? Einiges spricht dafür.

    Für Sie zusammengefasst
    Börse Baby - Steht der Aktienmarkt vor dem größten Crash aller Zeiten?
    Foto: Richard Drew - AP

    Auch wenn der US-Leitzins gesenkt werden sollte, so mehren sich die Anzeichen am Markt, dass zumindest eine Korrektur bevorsteht. 

    Denn es gibt dieser Tage Anzeichen, dass die aktuellen Bewertungen in eine Abwärtsbewegung rutschen könnten. Um den Blick für die Gefahen zu schärfen, lohnt sich daher ein Blick auf einige Indikatoren.

    Auch das Sentiment am Markt kann aufschlussreich sein. Hier war zu beobachten, dass sich die Anleger bei jedem neuen IPO, zu denken ist an Circle oder Bullish, auf die Wertpapiere der Börsenneulinge regelrecht gestürzt haben.

    Max Gross (rechts) und Krischan Orth sprechen über den womöglich bevorstehenden Crash

    Und genau diese Gemengelage schauen wir uns genauer an.

    In der neuen Folge Börse, Baby! checken wir die Börsen-Indikatoren: den Buffett-Indikator und das Shiller-KGV, und wir schauen uns den IPO-Hype an, der Erinnerungen an die Dotcom-Blase weckt.

    Euphorische Anleger, riskante Optionswetten und überhitzte Tech-Werte – wir erklären, warum viele Signale auf Korrektur oder sogar Bärenmarkt hindeuten.

    Hört direkt rein – unser neues Format "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Spotify

    Apple Podcasts

    Podcast.de

    Podscan.fm

    Radio.de

    Podcast Republic

    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
