Börse Baby
Steht der Aktienmarkt vor dem größten Crash aller Zeiten?
Steht der breite Markt vor einer Korrektur oder gar vor dem nächsten Crash? Einiges spricht dafür.
- Markt könnte vor Korrektur oder Crash stehen.
- Hohe Bewertungen und IPO-Hype erinnern an Dotcom-Blase.
- Euphorie und riskante Wetten deuten auf Abwärtsbewegung.
Auch wenn der US-Leitzins gesenkt werden sollte, so mehren sich die Anzeichen am Markt, dass zumindest eine Korrektur bevorsteht.
Denn es gibt dieser Tage Anzeichen, dass die aktuellen Bewertungen in eine Abwärtsbewegung rutschen könnten. Um den Blick für die Gefahen zu schärfen, lohnt sich daher ein Blick auf einige Indikatoren.
Auch das Sentiment am Markt kann aufschlussreich sein. Hier war zu beobachten, dass sich die Anleger bei jedem neuen IPO, zu denken ist an Circle oder Bullish, auf die Wertpapiere der Börsenneulinge regelrecht gestürzt haben.
Max Gross (rechts) und Krischan Orth sprechen über den womöglich bevorstehenden Crash
Und genau diese Gemengelage schauen wir uns genauer an.
In der neuen Folge Börse, Baby! checken wir die Börsen-Indikatoren: den Buffett-Indikator und das Shiller-KGV, und wir schauen uns den IPO-Hype an, der Erinnerungen an die Dotcom-Blase weckt.
Euphorische Anleger, riskante Optionswetten und überhitzte Tech-Werte – wir erklären, warum viele Signale auf Korrektur oder sogar Bärenmarkt hindeuten.
