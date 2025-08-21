KfW IPEX-Bank stellt Finanzierung für Duisburger Hafen
Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank stellt insgesamt 45 Mio. EUR für die
Duisburger Hafen AG ("duisport") zur Verfügung. Darin enthalten sind sowohl
Prolongation als auch Aufstockung bestehender Darlehen. Die Mittel werden für
Investitionsmaßnahmen in die Infrastruktur (z.B. Lagerhallen, Hafenanlagen) des
Hafens eingesetzt.
Es handelt sich um eine Finanzierung im europäischen Gemeinschaftsinteresse,
denn duisport ist nicht nur der weltweit größten Binnenhäfen, sondern auch Teil
des TEN-Kernnetzes (Trans-European Networks). Der Zweck dieser transeuropäischen
Netze ist die Schaffung einer modernen und effektiven Infrastruktur, um die
Regionen Europas und nationale Netze zu verbinden.
duisport ist von hoher strategischer Bedeutung für die deutsche
Verkehrsinfrastruktur. Der Hafen umfasst unter anderem das im letzten Jahr
eröffnete Containerterminal "Duisburg Gateway Terminal" (DGT), auf dem Güter
trimodal zwischen Schiff, Bahn und Lkw umgeschlagen werden, und ist gut
angebunden an die Seehäfen Antwerpen, Amsterdam und Rotterdam.
"Uns ist es sehr wichtig, mit unseren Finanzierungen den Standort Deutschland zu
stärken" sagt Aida Welker, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank.
"duisport spielt insbesondere für die deutsche Exportwirtschaft eine zentrale
Rolle."
duisport-CEO Markus Bangen: "Die Finanzierung durch die KfW IPEX-Bank hilft uns,
wichtige Infrastrukturprojekte umzusetzen. Damit sichern wir die Versorgung von
Industrie und Handel, stärken den Exportstandort Deutschland und verbessern die
Anbindung des Duisburger Hafens an internationale Märkte."
