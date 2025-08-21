KfW IPEX-Bank stellt Finanzierung für Duisburger Hafen

Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank stellt insgesamt 45 Mio. EUR für die

Duisburger Hafen AG ("duisport") zur Verfügung. Darin enthalten sind sowohl

Prolongation als auch Aufstockung bestehender Darlehen. Die Mittel werden für

Investitionsmaßnahmen in die Infrastruktur (z.B. Lagerhallen, Hafenanlagen) des

Hafens eingesetzt.



Es handelt sich um eine Finanzierung im europäischen Gemeinschaftsinteresse,

denn duisport ist nicht nur der weltweit größten Binnenhäfen, sondern auch Teil

des TEN-Kernnetzes (Trans-European Networks). Der Zweck dieser transeuropäischen

Netze ist die Schaffung einer modernen und effektiven Infrastruktur, um die

Regionen Europas und nationale Netze zu verbinden.





duisport ist von hoher strategischer Bedeutung für die deutsche

Verkehrsinfrastruktur. Der Hafen umfasst unter anderem das im letzten Jahr

eröffnete Containerterminal "Duisburg Gateway Terminal" (DGT), auf dem Güter

trimodal zwischen Schiff, Bahn und Lkw umgeschlagen werden, und ist gut

angebunden an die Seehäfen Antwerpen, Amsterdam und Rotterdam.



"Uns ist es sehr wichtig, mit unseren Finanzierungen den Standort Deutschland zu

stärken" sagt Aida Welker, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank.

"duisport spielt insbesondere für die deutsche Exportwirtschaft eine zentrale

Rolle."



duisport-CEO Markus Bangen: "Die Finanzierung durch die KfW IPEX-Bank hilft uns,

wichtige Infrastrukturprojekte umzusetzen. Damit sichern wir die Versorgung von

Industrie und Handel, stärken den Exportstandort Deutschland und verbessern die

Anbindung des Duisburger Hafens an internationale Märkte."



