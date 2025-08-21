    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    KfW IPEX-Bank stellt Finanzierung für Duisburger Hafen

    Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank stellt insgesamt 45 Mio. EUR für die
    Duisburger Hafen AG ("duisport") zur Verfügung. Darin enthalten sind sowohl
    Prolongation als auch Aufstockung bestehender Darlehen. Die Mittel werden für
    Investitionsmaßnahmen in die Infrastruktur (z.B. Lagerhallen, Hafenanlagen) des
    Hafens eingesetzt.

    Es handelt sich um eine Finanzierung im europäischen Gemeinschaftsinteresse,
    denn duisport ist nicht nur der weltweit größten Binnenhäfen, sondern auch Teil
    des TEN-Kernnetzes (Trans-European Networks). Der Zweck dieser transeuropäischen
    Netze ist die Schaffung einer modernen und effektiven Infrastruktur, um die
    Regionen Europas und nationale Netze zu verbinden.

    duisport ist von hoher strategischer Bedeutung für die deutsche
    Verkehrsinfrastruktur. Der Hafen umfasst unter anderem das im letzten Jahr
    eröffnete Containerterminal "Duisburg Gateway Terminal" (DGT), auf dem Güter
    trimodal zwischen Schiff, Bahn und Lkw umgeschlagen werden, und ist gut
    angebunden an die Seehäfen Antwerpen, Amsterdam und Rotterdam.

    "Uns ist es sehr wichtig, mit unseren Finanzierungen den Standort Deutschland zu
    stärken" sagt Aida Welker, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank.
    "duisport spielt insbesondere für die deutsche Exportwirtschaft eine zentrale
    Rolle."

    duisport-CEO Markus Bangen: "Die Finanzierung durch die KfW IPEX-Bank hilft uns,
    wichtige Infrastrukturprojekte umzusetzen. Damit sichern wir die Versorgung von
    Industrie und Handel, stärken den Exportstandort Deutschland und verbessern die
    Anbindung des Duisburger Hafens an internationale Märkte."

