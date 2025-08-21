    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsBlei RohstoffvorwärtsNachrichten zu Blei
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    ING Deutschland startet mit Echtzeit-Zahlungslösung "Wero" in der Banking-App (FOTO)

    Frankfurt am Main (ots) -

    - Peer-to-Peer-Zahlungsmethode im Rahmen der European Payments Initiative (EPI)
    - Geld senden und anfordern direkt aus der ING-App

    Kundinnen und Kunden der ING Deutschland können ab sofort mit Wero direkt aus
    der ING-App kostenlos und in Echtzeit Geld senden und empfangen. Wero ist ein
    Angebot der European Payments Initiative (EPI), einem Zusammenschluss führender
    europäischer Banken und Zahlungsdienstleister. Gemeinsam verfolgt die Initiative
    das Ziel, eine eigenständige, europäische Alternative zu bestehenden
    internationalen Bezahlsystemen zu etablieren.

    "Mit Wero bieten wir unseren Kundinnen und Kunden eine europäische, sichere und
    vollständig in unsere App integrierte Möglichkeit, Geld in Sekundenschnelle zu
    senden. Und das ohne Umwege und Drittanbieter", sagt Christian Böhrer, Tribe
    Lead Payments bei der ING Deutschland. "Wir glauben an die Stärke eines
    europäischen Zahlungsraums und freuen uns, mit Wero einen wichtigen Schritt in
    Richtung technologischer Souveränität zu gehen."

    Wero nutzt SEPA Instant Payments und ermöglicht es, Geld in unter zehn Sekunden
    direkt von Konto zu Konto zu überweisen. Die Registrierung erfolgt vollständig
    digital in der ING-App und dauert nur wenige Minuten. Nach erfolgreichem
    Onboarding steht der Dienst sofort zur Verfügung. Um den Service nutzen zu
    können genügt die Telefonnummer der empfangenden Person, eine IBAN-Eingabe ist
    nicht erforderlich. Überweisungen werden direkt vom Girokonto abgebucht und dem
    Empfängerkonto gutgeschrieben - ohne zusätzliche Karte oder separates Konto.
    Auch das Anfordern von Geldbeträgen ist mit wenigen Klicks möglich.

    Wero wurde als Alternative zu internationalen Zahlungssystemen entwickelt und
    bietet eine europäische, sichere und moderne mobile Zahlungslösung an. Wero
    steht dabei nicht nur für technologische Innovation, sondern markiert einen
    strategischen Meilenstein auf dem Weg zu einem souveränen, europäischen
    Zahlungsverkehr. Die Lösung basiert auf einer offenen Infrastruktur und wird
    gemeinschaftlich von europäischen Banken betrieben - im Gegensatz zu
    internationalen Zahlungssystemen, die häufig zentral von außereuropäischen
    Technologiekonzernen verwaltet werden.

    "Als eine der größten Privatkundenbanken in Deutschland mit über 10 Millionen
    Kundinnen und Kunden leisten wir einen signifikanten Beitrag, Wero als
    flächendeckendes Bezahlverfahren in Deutschland zu etablieren", so Christian
    Böhrer weiter. "Gemeinsam mit der ING Group als Anteilseignerin von EPI bringen
    wir unsere langjährige Erfahrung im digitalen Zahlungsverkehr aktiv in die
    Entwicklung der paneuropäischen Zahlungsinitiative ein."

    Nächste Schritte: Vom Peer-to-Peer zum universellen Bezahlsystem

    Wero konzentriert sich seit dem Start zunächst auf das einfache und sichere
    Bezahlen zwischen Privatpersonen. Perspektivisch wird die Lösung schrittweise um
    weitere Zielgruppen und Funktionen erweitert - darunter Bezahlmöglichkeiten für
    den stationären und Online-Handel sowie Transaktionen mit Dienstleistern.
    Parallel dazu arbeitet die EPI daran, Wero in weiteren europäischen Ländern
    verfügbar zu machen und zusätzliche Banken als Partner für das neue europäische
    Bezahlsystem zu gewinnen.

    Weitere Informationen zu Wero hier: http://www.ing.de/girokonto/wero/

    Pressekontakt:

    ING Deutschland
    Sebastian Göb
    Tel.: +49 (0) 152 38927131
    E-Mail: mailto:sebastian.goeb@ing.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/59133/6101173
    OTS: ING Deutschland


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Blei - XD0002746044

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Blei. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ING Deutschland startet mit Echtzeit-Zahlungslösung "Wero" in der Banking-App (FOTO) - Peer-to-Peer-Zahlungsmethode im Rahmen der European Payments Initiative (EPI) - Geld senden und anfordern direkt aus der ING-App Kundinnen und Kunden der ING Deutschland können ab sofort mit Wero direkt aus der ING-App kostenlos und in Echtzeit …