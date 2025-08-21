ING Deutschland startet mit Echtzeit-Zahlungslösung "Wero" in der Banking-App (FOTO)









Hudbay mit starken Ergebnissen für das zweite Quartal 2025

GlobusNachrichtenwire13. Aug. 2025 06:00 Uhr EDT

TORONTO, Aug. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hudbay Minerals Inc. ("Hudbay" oder das "Unternehmen") (TSX, NYSE: HBM) hat heute seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 veröffentlicht. Alle Beträge sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben.

"Wir haben ein weiteres Quartal mit einer signifikanten Generierung von freiem Cashflow erzielt, der auf weiterhin branchenführende Kostenmargen und ein diversifiziertes Engagement in Kupfer und Gold zurückzuführen ist", sagte Peter Kukielski, President und Chief Executive Officer. "Unsere starke finanzielle Leistung ermöglichte es uns, die langfristigen Schulden weiter zu reduzieren, in unsere vielen renditestarken Wachstumsprojekte zu investieren und unsere Bilanz weiter auf die beste Position seit über einem Jahrzehnt zu bringen. Mit der starken Leistung in der ersten Jahreshälfte bestätigen wir unsere konsolidierte Produktionsprognose für das Gesamtjahr und liegen deutlich unter unserer konsolidierten Kostenprognose für das Gesamtjahr 2025. Die Ankündigung unserer Joint-Venture-Vereinbarung mit Mitsubishi "Copper World" festigt unsere Finanzkraft weiter und reduziert unseren Finanzierungsbedarf für die Projektentwicklung erheblich. Wir freuen uns, den führenden Joint-Venture-Partner gewonnen zu haben, und freuen uns darauf, eine langfristige strategische Partnerschaft aufzubauen, die einen erheblichen Wert in unserer Kupferwachstumspipeline freisetzen wird. Durch ein hochgradig wertsteigerndes Joint Venture, eine Vereinbarung zur Verbesserung der Bedingungen für den Edelmetallstrom von Copper World und das Erreichen unserer Finanzziele haben wir die Schlüsselelemente unseres umsichtigen Finanzplans erfolgreich umgesetzt und das Risiko des Projekts Copper World erheblich verringert, während wir auf eine Sanktionsentscheidung im Jahr 2026 zusteuern."

Erzielte starke Finanzergebnisse im zweiten Quartal; Produktion bestätigt und Kostenprognose verbessert

Erzielter Umsatz von 536,4 Mio. $ und bereinigtes EBITDA Ich von 245,2 Mio. $ im zweiten Quartal 2025. Starke Finanzergebnisse wurden durch attraktive Betriebskostenmargen und ein erhebliches Engagement in Kupfer und Gold im diversifizierten Betriebsportfolio von Hudbay angetrieben. <li data-list="bullet" class="ql-indent-1"> Die stetige Produktion setzte sich auch im zweiten Quartal fort, mit einer konsolidierten Kupferproduktion von 29.956 Tonnen und einer konsolidierten Goldproduktion von 56.271 Unzen.<li data-list="bullet" class="ql-indent-1"> Branchenführende Kostenentwicklung setzte sich im zweiten Quartal mit konsolidierten Cash-Kosten fort Ich und nachhaltige Cash-Kosten Ich pro Pfund produziertem Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften, von (0,02) $ bzw. 1,65 $. Bestätigte die konsolidierte Produktionsprognose für das Gesamtjahr 2025 von 117.000 bis 149.000 Tonnen Kupfer und 247.500 bis 308.000 Unzen Gold. Verbesserte konsolidierte Cash-Kosten für das Gesamtjahr 2025 Ich Prognose von 0,80 bis 1,00 $ pro Pfund auf 0,65 bis 0,85 $ pro Pfund, da die Ergebnisse seit Jahresbeginn aufgrund des erhöhten Engagements in Goldnebenproduktkrediten und der anhaltend starken Kostenkontrolle in allen Betrieben deutlich unter dem unteren Ende der Kostenspanne liegen. Die Betriebe in Peru produzierten im zweiten Quartal 21.710 Tonnen Kupfer und 7.366 Unzen Gold, was den vierteljährlichen Erwartungen entspricht, trotz eines niedrigeren durchschnittlichen Mühlendurchsatzes von etwa 83.100 Tonnen pro Tag, der auf einen geplanten halbjährlichen Wartungsstillstand im zweiten Quartal zurückzuführen ist. Peru Barkosten Ich Der Preis pro produziertem Pfund Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften, lag im zweiten Quartal bei 1,45 $ und damit im Einklang mit der Jahresprognose. Der Betrieb in Manitoba produzierte im zweiten Quartal 43.235 Unzen Gold, was leicht unter den Quartalserwartungen liegt, was auf eine vorübergehende Betriebseinstellung aufgrund von Evakuierungsbefehlen für Waldbrände zurückzuführen ist, was teilweise durch anhaltend starke Goldgehalte bei Lalor und eine Outperformance des Mühlendurchsatzes bei New Britannia ausgeglichen wurde. Manitoba Cashkosten Ich Der Preis pro produzierter Unze Gold, abzüglich Nebenproduktgutschriften, lag im zweiten Quartal bei 710 $ und damit der jährlichen Prognosespanne. Der Betrieb in British Columbia produzierte 6.634 Tonnen Kupfer zu Barkosten Ich pro Pfund produziertem Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften, von 2,39 $ im zweiten Quartal, was die Effizienzvorteile aus den Optimierungsinitiativen von Hudbay widerspiegelt. Der den Eigentümern zurechenbare Nettogewinn und der den Eigentümern zurechenbare Gewinn pro Aktie beliefen sich im zweiten Quartal auf 117,7 Mio. $ bzw. 0,30 $, was einem Anstieg von 17 % bzw. 20 % im Vergleich zum ersten Quartal 2025 und einem deutlichen Anstieg im Vergleich zum zweiten Quartal 2024 entspricht, was auf höhere Bruttomargen und eine starke Kostenkontrolle zurückzuführen ist. Bereinigt um verschiedene nicht zahlungswirksame Posten wurde das bereinigte Ergebnis des zweiten Quartals Ich Die den Eigentümern zurechenbare Aktie betrug 0,19 $. Die liquiden Mittel stiegen im zweiten Quartal um 62,9 Mio. $ auf 625,5 Mio. $ und die Gesamtliquidität belief sich zum 30. Juni 2025 auf 1.050,2 Mio. $.



Anhaltende Generierung von freiem Cashflow führt zu weiterem Schuldenabbau und Widerstandsfähigkeit der Bilanz

Die einzigartige Kupfer- und Golddiversifizierung von Hudbay in seinen Betrieben ermöglicht das Engagement in höheren Kupfer- und Goldpreisen, was zusammen mit dem Fokus auf Kostenkontrolle im gesamten Unternehmen die Margen weiter erhöht und einen attraktiven freien Cashflow generiert Ich . Während der Großteil der Einnahmen nach wie vor aus der Kupferproduktion stammt, machte Gold im zweiten Quartal 2025 mehr als 36 % des Gesamtumsatzes aus. Erzielte das achte Quartal in Folge einen signifikanten freien Cashflow Ich mit 87,8 Mio. $ im zweiten Quartal 2025, was zu einem jährlichen freien Cashflow von mehr als 400 Mio. $ führte Ich in den letzten zwölf Monaten. Erzieltes bereinigtes EBITDA Ich von 245,2 Mio. $ im zweiten Quartal 2025, was zu einem Rekord-bereinigten EBITDA von 995,9 Mio. $ in den letzten zwölf Monaten führte. Im zweiten Quartal wurden weitere 50 Millionen US-Dollar an vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen durch Käufe auf dem freien Markt mit einem Abschlag auf den Nennwert zurückgekauft und getilgt, wodurch sich die Gesamtkapitalverschuldung zum 30. Juni 2025 auf 1,07 Milliarden US-Dollar reduzierte. Seit Anfang 2024 wurden insgesamt rund 295 Mio. $ an Schuldentilgungen und Reduzierungen der Verbindlichkeiten für die vorzeitige Rückzahlung von Gold erreicht. Nettoverschuldung Ich zum 30. Juni 2025 deutlich auf 434,1 Mio. $ reduziert, verglichen mit 525,7 Mio. $ zum 31. Dezember 2024, was einem Rückgang von 91,6 Mio. $ in der ersten Hälfte des Jahres 2025 entspricht. Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA Ich betrug zum Ende des zweiten Quartals 2025 das 0,4-fache, eine Verbesserung gegenüber dem 0,6-fachen am Ende des ersten Quartals 2025 und dem 0,8-fachen am Ende des zweiten Quartals 2024. Dies ist der niedrigste Nettoverschuldungsgrad, der seit der Entwicklung von Constancia durch Hudbay vor über einem Jahrzehnt erreicht wurde. Es wird erwartet, dass die aktuelle Bilanz durch die Erlöse aus der Joint-Venture-Transaktion mit Copper World in Höhe von 600 Millionen US-Dollar, wie unten erwähnt, weiter verbessert wird. Auf Pro-forma-Basis würde dies zum 30. Juni 2025 die liquiden Mittel auf mehr als 1,0 Milliarden US-Dollar und die Gesamtliquidität auf mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar erhöhen, während sich die Nettoverschuldung verringert Ich auf Null.



Umsichtige Weiterentwicklung der Kupferwelt mit wertsteigernder Minderheits-Joint-Venture-Transaktion, erweiterter Stream-Transaktion und erfolgreicher Umsetzung des "3-P"-Plans

Ankündigung einer Joint-Venture-Transaktion von Copper World mit Mitsubishi Corporation ("Mitsubishi") im Wert von 600 Millionen $ für eine Minderheitsbeteiligung von 30 % ("JV-Transaktion"). <li data-list="bullet" class="ql-indent-1"> Impliziert einen signifikanten Aufschlag auf den Konsens-Nettoinventarwert für Copper World Ii .<li data-list="bullet" class="ql-indent-1"> Die Erstinvestition von Mitsubishi in Höhe von 600 Millionen US-Dollar setzt sich aus 420 Millionen US-Dollar bei Abschluss und 180 Millionen US-Dollar innerhalb von 18 Monaten nach Abschluss zusammen.<li data-list="bullet" class="ql-indent-1"> Mitsubishi wird auch seinen anteiligen Anteil von 30 % an zukünftigen Eigenkapitaleinlagen finanzieren.<li data-list="bullet" class="ql-indent-1"> Erhöhung des internen Zinsfußes des fremdfinanzierten Projekts in Hudbay auf etwa 90 % auf der Grundlage von Schätzungen der Vormachbarkeitsstudie ("PFS") Iii . Mit Mitsubishi, einem der größten japanischen Handelshäuser mit globaler Bergbaupräsenz und einem bedeutenden US-Unternehmen, sichert sich Mitsubishi einen erstklassigen langfristigen strategischen Partner. <li data-list="bullet" class="ql-indent-1"> Mitsubishi ist der strategische Partner der Wahl mit Investitionen in ein erstklassiges Portfolio an großen und hochwertigen Kupferanlagen, darunter fünf der zwanzig größten Kupferminen der Welt bis zur Produktion im Jahr 2024.<li data-list="bullet" class="ql-indent-1"> Die hundertprozentige US-Tochtergesellschaft von Mitsubishi, die Mitsubishi Corporation (Americas), verfügt über mehr als 50 Tochtergesellschaften und verbundene Unternehmen in verschiedenen Geschäftsbereichen, darunter Bodenschätze, Öl und Gas, Immobilien, Mobilität, Lebensmittel, Energie usw., und verwaltet die strategischen Investitionen des Unternehmens mit einem Gesamtvermögen von rund 9 Milliarden US-Dollar und Handelsgeschäfte in Nordamerika, die Handelsaktivitäten mit einem erheblichen Volumen an Kupfer umfassen. Edelmetalle und Aluminium auf dem US-Markt.<li data-list="bullet" class="ql-indent-1"> Die strategische Partnerschaft bestätigt den attraktiven langfristigen Wert von Copper World als erstklassiges Kupferprojekt und bestätigt die starken technischen Fähigkeiten von Hudbay. Einigung mit Wheaton Precious Metals Corp. ("Wheaton") zur Änderung der bestehenden Edelmetall-Streaming-Vereinbarung. <li data-list="bullet" class="ql-indent-1"> Zusätzlich zu der anfänglichen Stream-Lagerstätte in Höhe von 230 Millionen $ bietet Copper World eine zusätzliche bedingte Zahlung von bis zu 70 Millionen $ für eine zukünftige potenzielle Mühlenerweiterung, um das langfristige Potenzial von Copper World zu erkennen.<li data-list="bullet" class="ql-indent-1"> Die laufenden Zahlungen für Gold und Silber wurden von festen Preisen auf 15 % der Spotpreise geändert, um ein Aufwärtspotenzial bei höheren Edelmetallpreisen zu ermöglichen.<li data-list="bullet" class="ql-indent-1"> Die aktualisierte Struktur steht im Einklang mit dem aktuellen Erschließungsplan für Copper World und der Joint-Venture-Vereinbarung. Erfolgreicher Abschluss wichtiger Elemente der umsichtigen Finanzstrategie von Hudbay als Teil des Plans mit drei Voraussetzungen ("3-P") für Copper World mit den Ankündigungen der JV-Transaktion und des erweiterten Wheaton-Streams sowie dem Erreichen der erklärten Bilanzziele. <li data-list="bullet" class="ql-indent-1"> Vor der Verbuchung der Erlöse aus dieser Transaktion hatte Hudbay mehr als 600 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln und ein Verhältnis von 0,4x Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA erzielt Ich zum 30. Juni 2025 und übertrifft damit die erklärten Bilanzziele bei weitem.<li data-list="bullet" class="ql-indent-1"> Die Erstinvestition von Mitsubishi und die anteiligen Eigenkapitaleinlagen bieten zusammen mit dem geänderten Wheaton-Stream eine erhebliche finanzielle Flexibilität, indem der geschätzte Anteil von Hudbay an den verbleibenden Kapitaleinlagen auf der Grundlage von PFS-Schätzungen auf etwa 200 Millionen US-Dollar reduziert wird Iii und verschiebt die erste Kapitaleinlage von Hudbay frühestens bis 2028. Gut positioniert, um Copper World auf eine Sanktionsentscheidung im Jahr 2026 hinzuarbeiten. <li data-list="bullet" class="ql-indent-1"> Die Machbarkeitsstudie für Copper World ist im Gange, und eine endgültige Machbarkeitsstudie ("DFS") soll bis Mitte 2026 abgeschlossen werden.<li data-list="bullet" class="ql-indent-1"> Mit diesem erfolgreichen Meilenstein zur Risikominderung bei Copper World erwartet Hudbay, die Detailtechnik, einige wichtige Long-Forward-Posten und andere Aktivitäten zur Risikominderung zu beschleunigen, indem es die Wachstumsinvestitionen um 20 Mio. $ von den kommenden Jahren auf 2025 vorzieht, und aktualisiert die Prognose für die Wachstumsausgaben in Arizona für 2025 von 90 Mio. $ auf 110 Mio. $ auf 100 %-Basis.<li data-list="bullet" class="ql-indent-1">



Reinvestition in renditestarke Wachstumsinitiativen, um das Kupfer- und Goldengagement weiter zu erhöhen

Förderung von ertragsstarken Initiativen zur Verbesserung von Brownfield-Mühlen und Greenfield-Kupferprojekten, um das kurz- und langfristige Produktionswachstum mit Wachstumsinvestitionen in Höhe von 33,1 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2025 voranzutreiben. Die Optimierungsbemühungen bei Copper Mountain konzentrieren sich auf die Durchführung des geplanten beschleunigten Abraumprogramms und Projekte zur Verbesserung des Mühlendurchsatzes. Der geplante Umbau der dritten Kugelmühle zu einer zweiten SAG-Mühle liegt weiterhin im Rahmen des Budgets und des Zeitplans, wobei der Abschluss der ersten Phase am 10. Juli erreicht wurde und der Hochlauf der letzten Phase für das vierte Quartal 2025 erwartet wird. Der Abbau des ersten Zinkerzes aus den Explorations- und Transportstollen bei 1901 wurde im zweiten Quartal abgeschlossen, und es wird erwartet, dass die geplanten Aktivitäten in den nächsten zwei Jahren das Risiko auf dem Weg zur vollen Produktion im Jahr 2027 verringern werden. Das große Explorationsprogramm in Snow Lake setzt die Umsetzung einer dreifachen Strategie fort, die sich auf die minennahe Exploration konzentriert, um die kurzfristige Produktion und die Mineralreserven zu erhöhen, die Erprobung regionaler Satellitenlagerstätten auf zusätzliche Erzzufuhr, um die verfügbare Kapazität in der Mühle Stall zu nutzen, und die Erkundung des großen Landpakets auf eine potenzielle neue Ankerlagerstätte, um die Lebensdauer der Mine erheblich zu verlängern. Die Bohrungen in der Kupfer-Zink-Gold-Lagerstätte Talbot in der Nähe von Snow Lake begannen im Rahmen eines großen Sommerexplorationsprogramms. Weitere Weiterentwicklung der Wiederaufbereitungsmöglichkeiten für Flin Flon Tailings durch metallurgische Testarbeiten und wirtschaftliche Bewertung, um die Möglichkeit einer umweltfreundlichen Produktion kritischer Mineralien und Edelmetalle zu bewerten. Abgeschlossene Transaktion mit Mitsubishi Materials Corporation zur Konsolidierung des 100-prozentigen Eigentums von Hudbay an der Mine Copper Mountain in einer hochwertsteigernden Transaktion, um das Engagement von Hudbay in einem langlebigen, hochwertigen Kupferprojekt in einem Tier-1-Bergbaugebiet weiter zu erhöhen, was zu einem erwarteten Anstieg der zurechenbaren Kupferproduktion aus Copper Mountain um 200 % im Jahr 2027 im Vergleich zu 2024 führt Iv . Der Genehmigungsantrag für das Wachstumsprojekt New Ingerbelle bei Copper Mountain wurde im Mai vom British Columbia Major Mines Office zur Prüfung angenommen und durchläuft derzeit den Überprüfungsprozess des Minenprüfungsausschusses. Weitere Verbesserung des Engagements der Stakeholder und Weiterentwicklung zusätzlicher metallurgischer Studien im Kupferprojekt Mason in Nevada.



Zusammenfassung der Ergebnisse des zweiten Quartals

Die stetige Produktion setzte sich auch im zweiten Quartal 2025 fort, mit einer konsolidierten Kupferproduktion von 29.956 Tonnen und einer konsolidierten Goldproduktion von 56.271 Unzen. Die konsolidierte Kupfer- und Goldproduktion war niedriger als im ersten Quartal 2025, was vor allem auf die Auswirkungen einer vorübergehenden Betriebseinstellung in Manitoba infolge der obligatorischen Evakuierungsanordnungen für Waldbrände zurückzuführen ist. Die konsolidierte Silberproduktion von 814.989 Unzen und die Zinkproduktion von 5.130 Tonnen im zweiten Quartal 2025 waren aus dem oben genannten Grund ebenfalls niedriger als im ersten Quartal 2025.

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 259,9 Mio. $ stieg im Vergleich zum ersten Quartal 2025 aufgrund höherer Bruttomargen, die auf eine stabile Kupferproduktion, höhere realisierte Preise und ein positives Management des Betriebskapitals mit Reduzierungen der Fertigwarenbestände und Forderungssalden zurückzuführen sind. Der operative Cashflow vor Veränderung des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals belief sich im zweiten Quartal 2025 auf 193,9 Mio. $, was einem Anstieg von 30,4 Mio. $ im Vergleich zum ersten Quartal 2025 entspricht. Der Anstieg im Vergleich zum ersten Quartal 2025 war in erster Linie auf niedrigere gezahlte Barsteuern zurückzuführen, die durch ein geringeres Gold- und Kupferverkaufsvolumen in Manitoba ausgeglichen wurden. Bereinigtes EBITDA im zweiten Quartal Ich betrug 245,2 Mio. $, was einem Rückgang von 15 % gegenüber 287,2 Mio. $ im ersten Quartal 2025 entspricht, was auf ein geringeres Verkaufsvolumen zurückzuführen ist, das teilweise durch höhere Goldpreise ausgeglichen wurde.

Der den Eigentümern zurechenbare Nettogewinn belief sich im zweiten Quartal 2025 auf 117,7 Millionen US-Dollar oder 0,30 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 100,4 Millionen US-Dollar oder 0,25 US-Dollar pro Aktie im ersten Quartal 2025. Der Gewinnanstieg ist das Ergebnis hoher Bruttomargen aufgrund eines starken Umsatzwachstums aufgrund einer stabilen Kupferproduktion und höherer realisierter Goldpreise. Darüber hinaus profitierte das Quartal von verschiedenen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für den Neubewertungsgewinn bei der Sanierung geschlossener Standorte und reduzierte unter anderem die Nettofinanzaufwendungen erheblich, wodurch die hohen Bergbau- und Ertragsteueraufwendungen des laufenden Quartals mehr als ausgeglichen wurden.

Den Eigentümern zurechenbarer bereinigter Nettogewinn Ich und bereinigter Nettogewinn je Aktie, der den Eigentümern zuzurechnen ist Ich im zweiten Quartal 2025 beliefen sich 75,5 Mio. $ bzw. 0,19 $ pro Aktie, bereinigt um verschiedene nicht zahlungswirksame Posten auf Vorsteuerbasis, wie z. B. einen nicht zahlungswirksamen Wechselkursgewinn in Höhe von 18,9 Mio. $, einen nicht zahlungswirksamen Gewinn von 13,8 Mio. $ im Zusammenhang mit der vierteljährlichen Neubewertung der Rückstellung für die Umweltsanierung des geschlossenen Standorts von Hudbay, einen Mark-to-Market-Neubewertungsgewinn von 6,3 Mio. $ bei verschiedenen Instrumenten wie Investitionen und aktienbasierter Vergütung, und ein Gewinn von 1,2 Millionen US-Dollar, der unter anderem mit Flow-Through-Aktienausgaben zusammenhängt. Im Vergleich dazu entfällt der bereinigte Nettogewinn, der den Eigentümern zuzurechnen ist Ich und dem den Eigentümern zurechenbaren Nettogewinn je Aktie Ich von 93,8 Mio. $ und 0,24 $ pro Aktie im ersten Quartal 2025.

Im zweiten Quartal 2025 wurden die konsolidierten Cash-Kosten Ich pro Pfund produziertem Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften, betrug (0,02 $), verglichen mit (0,45 $) im ersten Quartal 2025, da das Unternehmen weiterhin eine branchenführende Kostenleistung zeigte. Die Veränderung gegenüber dem ersten Quartal war auf niedrigere Nebenproduktgutschriften und ein niedrigeres Produktionsniveau in Manitoba im zweiten Quartal zurückzuführen. Konsolidierte nachhaltige Cash-Kosten Ich Der Preis pro produziertem Pfund Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften, lag im zweiten Quartal 2025 bei 1,65 $, verglichen mit 0,72 $ im ersten Quartal 2025. Der Anstieg ist auf die geplanten höheren nachhaltigen Investitionen und die bereits erwähnte Abweichung bei den Cash-Kosten zurückzuführen. Konsolidierte nachhaltige All-in-Cash-Kosten Ich Die pro Pfund produziertem Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften, betrug im zweiten Quartal 2025 2,03 $ und lag damit über 0,97 $ im ersten Quartal 2025, was hauptsächlich auf die oben genannten Gründe sowie auf höhere Unternehmens-G&A aufgrund der Neubewertung der aktienbasierten Vergütung des Unternehmens aufgrund relativ höherer Aktienkurse zurückzuführen ist.

Zum 30. Juni 2025 belief sich die Gesamtliquidität auf 1.050,2 Millionen US-Dollar, einschließlich 625,5 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln und einer nicht in Anspruch genommenen Verfügbarkeit von 424,7 Millionen US-Dollar im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilitäten von Hudbay. Nettoverschuldung Ich Zum Ende des zweiten Quartals beliefen sich 434,1 Mio. $, was einer Verbesserung von 92,0 Mio. $ gegenüber dem ersten Quartal 2025 entspricht, was auf den Schuldenabbau zurückzuführen ist.

Konsolidierte Finanzlage (in Mio. $, außer Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA) 30. Juni 2025 31. März 2025 31. Dezember 2024 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie kurzfristige Anlagen 625.5 582.6 581.8 Langfristige Verbindlichkeiten insgesamt 1,059.6 1,108.7 1,107.5 Nettoverschuldung 1 434.1 526.1 525.7 Betriebskapital 2 26.8 598.0 511.3 Bilanzsumme 5,628.6 5,507.0 5,487.6 Eigenkapital, das den Eigentümern der Gesellschaft zuzurechnen ist 2,863.3 2,653.2 2,553.2 Verhältnis von Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA 1,3 0.4 0.6 0.6 1 Die Nettoverschuldung und die Nettobelastung zum bereinigten EBITDA sind nicht GAAP-konforme finanzielle Leistungskennzahlen ohne standardisierte Definition nach IFRS. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Non-GAAP Financial Performance Measures" in dieser Pressemitteilung. 2 Das Working Capital wird als Summe des Umlaufvermögens abzüglich der gesamten kurzfristigen Verbindlichkeiten im Sinne der IFRS ermittelt und im Konzernabschluss ausgewiesen. Das Betriebskapital zum 30. Juni 2025 wurde durch einen Anstieg des kurzfristigen Anteils der langfristigen Schulden um 523,8 Millionen US-Dollar beeinflusst, da die Schuldverschreibungen 2026 nun innerhalb eines Jahres fällig werden. 3 Nettoverschuldung im Verhältnis zum bereinigten EBITDA für den 12-Monatszeitraum.





Konsolidierte finanzielle Leistung

Drei Monate bis Ende



30. Juni 2025 31. März 2025 30. Juni 2024 Einnahme 000er Jahre 536.4 594.9 425.5 Kosten des Umsatzes 000er Jahre 359.9 363.6 347.9 Ergebnis vor Steuern 000er Jahre 153.1 171.3 0.4 Nettogewinn 000er Jahre 114.7 99.2 (20.3) Den Eigentümern zurechenbarer Nettogewinn 000er Jahre 117.7 100.4 (16.5) Unverwässertes und verwässertes zurechenbares Ergebnis je Aktie 1 $/Aktie 0.30 0.25 (0.04) Bereinigtes Ergebnis je Aktie 1 $/Aktie 0.19 0.24 0.00 Operativer Cashflow vor Veränderung des nicht zahlungswirksamen Working Capital Millionen Dollar 193.9 163.5 123.7 Bereinigtes EBITDA 1 Millionen Dollar 245.2 287.2 145.0 Freier Cashflow 1 Millionen Dollar 87.8 87.4 32.5 1 Der bereinigte Gewinn je Aktie - den Eigentümern zurechenbar, das bereinigte EBITDA und der freie Cashflow sind nicht GAAP-konforme finanzielle Leistungskennzahlen ohne standardisierte Definition nach IFRS. Weitere Informationen und eine detaillierte Überleitung finden Sie in der Diskussion im Abschnitt "Non-GAAP Financial Performance Measures" in dieser Pressemitteilung.





Konsolidierte Produktions- und Kostenleistung Drei Monate bis Ende



30. Juni 2025 31. März 2025 30. Juni 2024 Enthaltenes Metall in Konzentrat und Doré hergestellt 1





Kupfer Tonnen 29,956 30,958 28,578 Gold unzen 56,271 73,784 58,614 Silber unzen 814,989 919,775 738,707 Zink Tonnen 5,130 6,265 8,087 Molybdän Tonnen 375 397 369 Zahlbares Metall verkauft







Kupfer Tonnen 30,354 31,768 25,799 Gold 2 unzen 62,466 75,092 61,295 Silber 2 unzen 894,160 1,006,968 667,036 Zink Tonnen 2,871 4,857 5,133 Molybdän Tonnen 427 448 347 Konsolidierte Cash-Kosten pro produziertem Pfund Kupfer 3





Cash-Kosten $/Pfund (0.02 ) (0.45) 1.14 Nachhaltige Cash-Kosten $/Pfund 1.65 0.72 2.65 All-in nachhaltige Cash-Kosten $/Pfund 2.03 0.97 3.07 1 Das im Konzentrat ausgewiesene Metall ist vor Abzügen im Zusammenhang mit den Vertragsbedingungen für die Schmelze. 2 Beinhaltet den gesamten zahlbaren Gold- und Silberpreis in Konzentrat und verkauftem Doré. 3 Die Cash-Kosten, die nachhaltigen Cash-Kosten und die nachhaltigen Cash-Kosten pro produziertem Pfund Kupfer, abzüglich der Nebenproduktgutschriften, sind Non-IFRS-Finanzkennzahlen ohne standardisierte Definition nach IFRS. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Non-IFRS-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.





Überprüfung der Operationen in Peru

Operationen in Peru Drei Monate bis Ende



30. Juni 2025 31. März 2025 30. Juni 2024 Abgebautes Erz von Constancia 1 Tonnen 6,735,316 8,628,279 5,277,654 Kupfer % 0.34 0.28 0.29 Gold g/Tonne 0.03 0.03 0.03 Silber g/Tonne 3.26 3.14 2.50 Molybdän % 0.02 0.02 0.01 Abgebautes Pampacancha-Erz 1 Tonnen 762,172 389,189 1,288,789 Kupfer % 0.26 0.44 0.41 Gold g/Tonne 0.24 0.26 0.20 Silber g/Tonne 4.59 3.68 3.83 Molybdän % 0.01 0.01 0.02 Insgesamt abgebauten Erz Tonnen 7,497,488 9,017,468 6,566,443 Abisolierverhältnis 4

1.47 1.02 1.74 Gemahlenes Erz Tonnen 7,559,047 8,114,024 7,718,962 Kupfer % 0.34 0.30 0.30 Gold g/Tonne 0.05 0.05 0.07 Silber g/Tonne 3.58 3.22 2.85 Molybdän % 0.01 0.01 0.01 Rückgewinnung von Kupfer % 84.5 84.6 83.1 Gold-Rückgewinnung % 56.0 56.5 61.4 Rückgewinnung von Silber % 63.5 66.0 63.9 Molybdän-Rückgewinnung % 38.7 35.7 46.3 Enthaltenes Metall im Konzentrat





Kupfer Tonnen 21,710 20,293 19,217 Gold unzen 7,366 7,869 10,672 Silber unzen 551,979 554,692 450,833 Molybdän Tonnen 375 397 369 Zahlbares Metall verkauft





Kupfer Tonnen 21,418 22,890 16,806 Gold unzen 9,721 14,362 13,433 Silber unzen 616,578 714,654 400,302 Molybdän Tonnen 427 448 347 Kombinierte Betriebskosten pro Einheit 2,3 $/Tonne 13.59 11.09 12.68 Cash-Kosten 3 $/Pfund 1.45 1.11 1.78 Nachhaltige Cash-Kosten 3 $/Pfund 2.63 1.92 2.60 1 Die gemeldeten Tonnen und Gehalte des abgebauten Erzes sind Schätzungen, die auf den Annahmen des Minenplans basieren und möglicherweise nicht vollständig mit dem verarbeiteten Erz übereinstimmen. 2 Spiegelt die kombinierten Minen-, Mühlen- und allgemeinen und administrativen ("G&A") Kosten pro Tonne verarbeitetem Erz wider. Spiegelt den Abzug der erwarteten aktivierten Abraumkosten wider. 3 Die kombinierten Stückkosten, die Cash-Kosten und die nachhaltigen Cash-Kosten pro produziertem Pfund Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften, sind Non-IFRS-Finanzkennzahlen ohne standardisierte Definition nach IFRS. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Non-IFRS-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung. 4 Das Abraumverhältnis wird berechnet, indem der abgebauten Abfall durch das abgebauten Erz dividiert wird.





Die Betriebe in Peru zeigten weiterhin eine stabile Betriebsleistung, wobei Produktion und Kosten den Erwartungen entsprachen. Im zweiten Quartal 2025 produzierten die Betriebe in Peru 21.710 Tonnen Kupfer, 7.366 Unzen Gold, 551.979 Unzen Silber und 375 Tonnen Molybdän. Die Kupferproduktion stieg im zweiten Quartal 2025 im Vergleich zum ersten Quartal 2025, da die verarbeiteten Kupfergehalte das Niveau des ersten Quartals übertrafen, was teilweise durch einen geplanten geringeren Mühlendurchsatz aufgrund eines geplanten Wartungsstillstands im zweiten Quartal ausgeglichen wurde. Die Produktion aller anderen Metalle entsprach relativ dem Niveau des ersten Quartals 2025.

Das letzte große Abraumprogramm bei Pampacancha wurde im zweiten Quartal 2025 abgeschlossen, wobei größere Mengen an Abfall als geplant abgetragen wurden. Infolgedessen ersetzte das Unternehmen im zweiten Quartal höhergradiges Pampacancha-Erz durch höhergradiges Constancia-Erz, und es wird nun erwartet, dass die Lagerstätte Pampacancha im ersten Quartal 2026 und nicht erst Ende 2025 erschöpft sein wird. Die Proteste, die zu Beginn des dritten Quartals begannen, beeinträchtigten vorübergehend den Transport von Vorräten und Konzentrat zum und vom Standort Constancia und beeinträchtigten die Sequenzierung der Mine. Die Mühle in Constancia wurde in diesem Zeitraum weiter betrieben, und die Straßenblockaden entlang der Konzentrattransportroute wurden inzwischen wieder geöffnet, was es Hudbay ermöglichte, die Lagerbestände an Konzentraten vor Ort zu reduzieren und die Vorräte aufzufüllen. Trotz kurzfristiger Änderungen des Minenplans ist das Unternehmen weiterhin auf Kurs, seine Produktionsprognose für 2025 für alle Metalle in Peru zu erreichen.

Das gesamte in Peru abgebaute Erz im zweiten Quartal 2025 war niedriger als im ersten Quartal 2025, entsprach aber weiterhin den Erwartungen des Minenplans.

Der Mühlendurchsatz lag im zweiten Quartal 2025 bei durchschnittlich etwa 83.100 Tonnen pro Tag und damit unter dem Wert des ersten Quartals 2025, was auf den geplanten halbjährlichen Stillstand der Mühlenwartung im laufenden Quartal zurückzuführen ist. Die gefrästen Kupfergehalte stiegen im Vergleich zum ersten Quartal 2025 um 13 %, was auf höhere Gehalte in der Grube Constancia zurückzuführen ist. Die verarbeiteten Goldgehalte im zweiten Quartal blieben auf dem Niveau der Goldgehalte im ersten Quartal 2025, da in beiden Quartalen die Abraumaktivitäten bei Pampacancha im Gange waren. Die Mühle erzielte im zweiten Quartal 2025 eine Kupferausbeute von 85 % und blieb damit auf dem Niveau des ersten Quartals 2025. Die Gewinnungsraten von Gold und Silber während des Quartals entsprachen den metallurgischen Modellen von Hudbay für das zu verarbeitende Erz.

Kombinierte Betriebskosten für Mine, Mühle und G&A pro Einheit Ich Im zweiten Quartal 2025 lag der Preis bei 13,59 $ pro Tonne und damit erwartungsgemäß um 23 % über dem ersten Quartal, was auf höhere Wartungskosten und geringere verarbeitete Tonnen im Zusammenhang mit dem geplanten halbjährlichen Stillstand der Mühlenwartung zurückzuführen ist.

Cash-Kosten Ich Pro produziertem Pfund Kupfer abzüglich Nebenproduktgutschriften betrug im zweiten Quartal 2025 1,45 $, was einem Anstieg von 31 % gegenüber dem ersten Quartal 2025 entspricht, was auf geplante höhere Wartungskosten und geringere Nebenproduktgutschriften zurückzuführen ist, die teilweise durch niedrigere Aufbereitungs- und Raffineriekosten und eine höhere Kupferproduktion ausgeglichen wurden. Nachhaltige Cash-Kosten Ich Pro produziertem Pfund Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften, betrug im zweiten Quartal 2025 2,63 $, ein Anstieg im Vergleich zum ersten Quartal 2025, was auf das geplante höhere nachhaltige Kapital zurückzuführen ist, das typischerweise mit der Zeit nach Beendigung der Regenzeit verbunden ist, sowie auf die gleichen Faktoren, die sich auf die Cash-Kosten auswirken. Hudbay bekräftigt seine Prognose für die Cash-Kosten für das Gesamtjahr 2025 in Peru.

Überprüfung der Operationen in Manitoba

Betriebe in Manitoba Drei Monate bis Ende



30. Juni 2025 31. März 2025 30. Juni 2024 Lalor







Abgebautes Erz Tonnen 303,062 384,234 385,478 Gold g/Tonne 4.97 5.46 3.75 Kupfer % 0.61 0.95 0.69 Zink % 2.46 2.42 2.76 Silber g/Tonne 29.94 31.23 22.29 Neue Britannia







Gemahlenes Erz Tonnen 162,934 189,124 167,899 Gold g/Tonne 6.48 7.37 5.31 Kupfer % 0.65 1.18 0.94 Zink % 1.01 1.00 0.92 Silber g/Tonne 30.29 33.35 24.42 Gold-Rückgewinnung 1 % 89.4 90.3 90.0 Rückgewinnung von Kupfer % 87.4 90.3 94.4 Rückgewinnung von Silber 1 % 78.0 81.6 83.1 Stillstandskonzentrator





Gemahlenes Erz Tonnen 144,204 215,286 229,527 Gold g/Tonne 3.19 3.86 3.02 Kupfer % 0.56 0.76 0.59 Zink % 4.20 3.44 4.05 Silber g/Tonne 29.55 29.53 21.74 Gold-Rückgewinnung % 67.9 70.1 65.5 Rückgewinnung von Kupfer % 84.7 88.3 85.4 Rückgewinnung von Zink % 84.8 84.7 87.1 Rückgewinnung von Silber % 51.9 58.7 54.2 Gesamtes enthaltenes Metall in Konzentrat und Doré 2



Gold unzen 43,235 60,354 43,488 Kupfer Tonnen 1,612 3,469 2,642 Zink Tonnen 5,130 6,265 8,087 Silber unzen 197,970 285,603 210,647 Gesamtbetrag des verkauften Metalls





Gold unzen 46,932 55,765 42,763 Kupfer Tonnen 2,133 2,725 2,429 Zink Tonnen 2,871 4,857 5,133 Silber unzen 209,594 232,255 197,486 Kombinierte Betriebskosten pro Einheit 3,4,5 C$/Tonne 241 214 225 Gold-Cash-Kosten 4,5 $/Unze 710 376 771 Gold trägt die Cash-Kosten 4 $/Unze 1,025 626 1,163 1 Die Gold- und Silbergewinnung beinhaltet die Gesamtausbeute aus Konzentrat und Doré. Doré umfasst Schlamm, Schlacke und Feinkohlenstoff. 2 Das im Konzentrat ausgewiesene Metall ist vor Abzügen im Zusammenhang mit den Schmelzbedingungen. 3 Spiegelt die kombinierten Minen-, Mühlen- und Verwaltungskosten pro Tonne verarbeitetem Erz wider. 4 Die kombinierten Stückkosten, die Cashkosten, die nachhaltigen Cashkosten pro produziertem Pfund Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften, die Cashkosten für Gold und die nachhaltigen Cashkosten pro produzierter Unze Gold, abzüglich der Gutschriften für Nebenprodukte, sind nicht GAAP-konforme finanzielle Leistungskennzahlen ohne standardisierte Definition nach IFRS. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Non-GAAP Financial Performance Measures" in dieser Pressemitteilung. 5 Nicht enthalten sind Gemeinkosten in Höhe von 3,2 Mio. $ (14 C$ pro Tonne oder 74 $ pro Unze), die während der vorübergehenden Aussetzung in den drei Monaten bis zum 30. Juni 2025 angefallen sind.





Trotz erheblicher Beeinträchtigungen durch die obligatorischen Evakuierungsbefehle für Waldbrände im Mai und Juni dieses Jahres zeigten die Betriebe in Manitoba eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit und erreichten im zweiten Quartal 2025 mehrere wichtige Meilensteine. Bemerkenswert ist, dass die Mühle New Britannia im April eine monatliche Rekordproduktion erzielte, das Abbaugebiet von 1901 im Juni sein erstes Erz zur Verarbeitung lieferte und Hudbay ein Explorationsabkommen mit der Mosakahiken Cree Nation unterzeichnete, um die Lagerstätte Talbot zu erkunden.

Die Betriebe in Manitoba lieferten im zweiten Quartal 2025 starke Ergebnisse und produzierten 43.235 Unzen Gold, 1.612 Tonnen Kupfer, 5.130 Tonnen Zink und 197.970 Unzen Silber. Im Vergleich zum ersten Quartal 2025 ging die Produktion von Gold, Kupfer, Silber und Zink im zweiten Quartal 2025 um 28 %, 54 %, 31 % bzw. 18 % zurück, was auf eine geringere Produktion im Juni im Zusammenhang mit der Evakuierung der Waldbrände zurückzuführen ist und im ersten Quartal 2025 deutlich bessere Goldgehalte als erwartet aufwiesen.

Das engagierte Team vor Ort von Hudbay hat während der beispiellosen Waldbrandsituation in der Nähe der unternehmenseigenen Betriebe Flin Flon und Snow Lake im zweiten Quartal enorme Anstrengungen und unerschütterliches Engagement bewiesen. Das Team schützte unermüdlich die Anlagen von Hudbay und arbeitete eng mit den lokalen Gemeinden und den Provinzbehörden zusammen, um die Notfallmaßnahmen wesentlich zu unterstützen. Diese Bemühungen führten zu keinen Schäden an der Infrastruktur und den Einrichtungen von Hudbay.

Die Lalor-Mine überstand eine Zeit des Personalabbaus vor und nach der 13-tägigen vorübergehenden Betriebseinstellung im Juni aufgrund der obligatorischen Evakuierungsbefehle für Waldbrände. Trotz dieser Herausforderungen erzielte die Mine im zweiten Quartal durchschnittlich 3.300 Tonnen pro Tag, wobei dem Abbau in den Goldzonen strategische Priorität eingeräumt wurde, um eine konsistente Beschickung der Mühle New Britannia zu gewährleisten. Die Goldgehalte entsprachen den Erwartungen des Minenplans, waren aber niedriger als der außergewöhnliche Goldgehalt, der im ersten Quartal 2025 abgebaut wurde. Die Kupfer-, Zink- und Silbergehalte entsprachen ebenfalls den Erwartungen des Minenplans für das Quartal. Die kontinuierlichen Verbesserungsbemühungen bei Lalor konzentrierten sich auf die Erzqualität und die Weiterentwicklung von Abbaukammermodifikationen, um die Produktivität des Mistes zu steigern. Die Kapitalerschließung wurde fortgesetzt und zielt darauf ab, eine hochgradige Kupfer-Gold-Mineralisierung in Zone 27 zu sichern und Zone 17 für die nächste Kupfer-Gold-Abbaufront vorzubereiten.

Die Mühle in New Britannia erreichte im April ein monatliches Rekordproduktionsniveau von über 2.300 Tonnen pro Tag. Dieser bedeutende Meilenstein ist ein Beleg für die laufenden Projekte mit geringem Kapital und die jüngsten Verbesserungen der Rohrleitungen, die den Durchsatz gesteigert und die Goldgewinnungsraten aufrechterhalten haben. Der Durchsatz der Mühle New Britannia belief sich im zweiten Quartal 2025 auf durchschnittlich etwa 1.800 Tonnen pro Tag, was die im April erreichten Rekordwerte widerspiegelt, die durch niedrigere Durchsatzwerte im Juni im Zusammenhang mit der Schließung der Evakuierung der Waldbrände ausgeglichen wurden. Die Goldausbeute im zweiten Quartal 2025 betrug 89 % und blieb damit relativ konstant auf dem Niveau des ersten Quartals 2025.

Im zweiten Quartal verarbeitete die Mühle Stall im Vergleich zu den Vorjahren weiterhin weniger Erz, was im Einklang mit der Strategie von Hudbay steht, New Britannia mehr Lalor-Erz zuzuteilen, um die Goldgewinnungsraten zu maximieren. Die Mühle Stall erzielte im zweiten Quartal 2025 eine Goldausbeute von 68 %, was die Vorteile der jüngsten Programme zur Verbesserung der Ausbeute widerspiegelt.

Der Betrieb in Manitoba steigerte die betriebliche Effizienz trotz vorübergehender Unterbrechungen aufgrund von Evakuierungsbefehlen für Waldbrände im Juni weiter. Kombinierte Betriebskosten für Mine, Mühle und G&A pro Einheit Ich im zweiten Quartal bei 241 C$ pro Tonne und damit höher als im Vergleichszeitraum, was in erster Linie auf den geringeren Gesamtdurchsatz im Juni zurückzuführen ist, der teilweise durch die anhaltend starke Kostenleistung bei New Britannia ausgeglichen wurde. Die Abbaukosten waren infolge der Waldbrände im Juni höher als im ersten Quartal 2025; Die Mahlkosten waren höher, was auf höhere Stückkosten bei Stall in Verbindung mit einem geringeren Durchsatz zurückzuführen ist, wie oben erwähnt, was durch eine starke Stückkostenentwicklung bei New Britannia ausgeglichen wurde.

Cash-Kosten Ich Pro produzierter Unze Gold, abzüglich Nebenproduktgutschriften, betrug es im zweiten Quartal 2025 710 $, ein Anstieg gegenüber dem ersten Quartal 2025, der in erster Linie auf die geringere Goldproduktion und niedrigere Nebenproduktgutschriften gemäß den oben genannten Produktionsabweichungen zurückzuführen ist. Nachhaltige Cash-Kosten Ich Die produzierte Unze Gold, abzüglich Nebenproduktgutschriften, belief sich im zweiten Quartal 2025 auf 1.025 $, ein Anstieg im Vergleich zum ersten Quartal 2025, der in erster Linie auf dieselben Faktoren zurückzuführen ist, die sich auf die Investitionskosten auswirken und teilweise durch niedrigere nachhaltige Kapitalkosten während des Quartals ausgeglichen wurden. Da die erste Jahreshälfte das untere Ende der Prognose für die Cash-Kosten übertroffen hat, ist Hudbay gut positioniert, um die Prognose für die Cash-Kosten 2025 in Manitoba zu erreichen.

Am 10. Juli 2025 wurde eine zweite obligatorische Evakuierungsanordnung für Waldbrände für die Stadt Snow Lake erlassen und eine kontrollierte, sichere und geordnete vorübergehende Aussetzung des Betriebs in Snow Lake umgesetzt. Wichtiges Personal, das von den Rettungsdiensten autorisiert wurde, ist vor Ort geblieben, wenn dies sicher ist, um die Brandbekämpfungsmaßnahmen weiterhin zu unterstützen und die Vermögenswerte von Hudbay zu schützen. Bisher gab es keine strukturellen Schäden an der Oberflächeninfrastruktur und den Einrichtungen von Hudbay vor Ort. Mit Stand vom 12. August 2025 hat sich die Situation der Waldbrände in der Nähe von Snow Lake verbessert, und Hudbay geht davon aus, dass im Laufe des Augusts wieder zum normalen Betrieb zurückkehren wird. Das Unternehmen geht weiterhin davon aus, dass es seine Jahresprognose für 2025 für alle Metalle in Manitoba trotz der Auswirkungen der Waldbrände erreichen wird.

Überprüfung der Operationen in British Columbia

Betriebe in British Columbia 1 Drei Monate bis Ende



30. Juni 2025 31. März 2025 30. Juni 2024 Abgebautes Erz 2 Tonnen 2,509,969 2,648,094 2,164,722 Abisolierverhältnis 3

7.50 6.73 7.61 Gemahlenes Erz Tonnen 2,900,008 2,760,986 3,232,427 Kupfer % 0.28 0.33 0.25 Gold g/Tonne 0.09 0.10 0.07 Silber g/Tonne 0.97 1.28 1.01 Rückgewinnung von Kupfer % 81.0 78.3 82.3 Gold-Rückgewinnung % 68.2 63.4 57.2 Rückgewinnung von Silber % 71.8 69.8 73.9 Gesamtes enthaltenes Metall im Konzentrat





Kupfer Tonnen 6,634 7,196 6,719 Gold unzen 5,670 5,561 4,454 Silber unzen 65,040 79,480 77,227 Gesamtbetrag des verkauften Metalls





Kupfer Tonnen 6,803 6,153 6,564 Gold unzen 5,813 4,965 5,099 Silber unzen 67,988 60,059 69,248 Kombinierte Betriebskosten pro Einheit 4,5 C$/Tonne 24.51 25.98 19.65 Cash-Kosten 5 $/Pfund 2.39 2.44 2.67 Nachhaltige Cash-Kosten 5 $/Pfund 5.18 4.24 5.56 1 Die Ergebnisse der Mine Copper Mountain werden mit 100 % angegeben. Am 30. April 2025 schloss Hudbay den Erwerb der verbleibenden 25 % der Anteile an der Copper Mountain Mine ab und besitzt nun 100 %. 2 Die gemeldeten Tonnen und Gehalte des abgebauten Erzes sind Schätzungen, die auf den Annahmen des Minenplans basieren und möglicherweise nicht vollständig mit dem verarbeiteten Erz übereinstimmen. 3 Das Abraumverhältnis wird berechnet, indem der abgebauten Abfall durch das abgebauten Erz dividiert wird. 4 Spiegelt die kombinierten Minen-, Mühlen- und allgemeinen und administrativen ("G&A") Kosten pro Tonne verarbeitetem Erz wider. Spiegelt den Abzug der erwarteten aktivierten Abraumkosten wider. 5 Die kombinierten Stückkosten, die Cash-Kosten und die nachhaltigen Cash-Kosten pro produziertem Pfund Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften, sind nicht GAAP-konforme finanzielle Leistungskennzahlen ohne standardisierte Definition nach IFRS. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Non-GAAP Financial Performance Measures" in dieser Pressemitteilung.





Hudbay konzentriert sich weiterhin auf die Weiterentwicklung der Optimierungspläne für die Mine Copper Mountain, einschließlich des Hochfahrens der Abbauaktivitäten zur Optimierung der Erzzufuhr zur Anlage und der Umsetzung von Initiativen zur Standortverbesserung, die die erfolgreichen Prozesse von Hudbay bei Constancia widerspiegeln. Diese Optimierungsinitiativen haben die Gesamtzahl der bewegten Tonnen erfolgreich erhöht und die Zuverlässigkeit der Mühle verbessert.

Die Betriebe in British Columbia produzierten im zweiten Quartal 2025 6.634 Tonnen Kupfer, 5.670 Unzen Gold und 65.040 Unzen Silber. Die Produktion von Kupfer und Silber ging im Vergleich zum ersten Quartal 2025 zurück, was vor allem auf niedrigere Höchstgehalte aus der Verwendung von gelagertem Erz zurückzuführen ist. Die Goldproduktion war höher als im ersten Quartal 2025, was vor allem auf höhere Gewinnungsraten zurückzuführen ist. Hudbay ist weiterhin auf dem besten Weg, seine Produktionsprognose für 2025 für alle Metalle in British Columbia zu erreichen, und erwartet weiterhin eine höhere Produktion in der zweiten Jahreshälfte, wenn die Projekte zur Verbesserung der Mühle greifen.

Die Abbauaktivitäten konzentrieren sich auf die Fortsetzung der Durchführung des dreijährigen beschleunigten Abraumprogramms, das darauf abzielt, höhergradiges Erz in den Minenplan zu bringen. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 erzielte Hudbay erhebliche Fortschritte bei dem wichtigen Projekt zur Verbesserung der Mühle, um schließlich die nominale Anlagenkapazität auf das zulässige Niveau von 50.000 Tonnen pro Tag zu erhöhen. Das Projekt umfasst den Umbau der dritten Kugelmühle in eine zweite SAG-Mühle, und die erste Phase dieses Projekts wurde kurz nach Ende des zweiten Quartals mit dem Erreichen der ersten Erzproduktion am 10. Juli pünktlich und im Rahmen des Budgets erfolgreich abgeschlossen. In der letzten Phase des Projekts wird eine Interims-Feed-Anordnung in eine dauerhafte Konfiguration umgewandelt und die Fertigstellung in der zweiten Jahreshälfte 2025 ist planmäßig.

Im zweiten Quartal 2025 wurden bei Copper Mountain insgesamt 2,5 Millionen Tonnen Erz abgebaut, was einem Rückgang von 5 % gegenüber dem ersten Quartal 2025 entspricht, was auf ungeplante Aktivitäten der Produktionsverladeflotte zurückzuführen ist, trotz eines Anstiegs des insgesamt bewegten Materials in diesem Quartal aufgrund der effektiven Nutzung der Bergbauflotte zur Durchführung des beschleunigten Abraumprogramms für den Zugang zu höhergradigen Phasen in der Grube. Geplante Erzhalden wurden als Erzmaterial für die Mühle verwendet, während das Minenbetriebsteam die Abraumaktivitäten weiter ausweitete, um zusätzliche Erzabbaufronten freizulegen. Im zweiten Quartal 2025 lag der Fokus weiterhin auf der Effizienzsteigerung im Bergbau, einschließlich einer deutlichen Verbesserung der Lagerbestände an gesprengtem Abraum und der Rekrutierung von Betreibern, um die verfügbare Muldenkipperflotte effektiv zu nutzen. Infolgedessen wird erwartet, dass das gesamte bewegte Material gemäß dem Minenplan im Jahr 2025 von Quartal zu Quartal steigen wird.

Die Mühle verarbeitete im zweiten Quartal 2025 2,9 Millionen Tonnen Erz, was mehr als im ersten Quartal 2025 ist, aber sowohl durch geplante als auch durch ungeplante Wartungsarbeiten, erhöhtes Tonmaterial, das sich auf den sekundären Brechkreislauf auswirkte, und die geplante Absenkung des Hauptzerkleinerungshaufens, der die Mühle speist, aufgrund von räumlichen Einschränkungen im Zusammenhang mit der Fertigstellung des Projekts zur Umwandlung der Kugelmühle in SAG. Im Jahr 2025 wurden mehrere Mühleninitiativen umgesetzt, darunter Verbesserungen der Gewinnungsgewinnung, Modifikationen der Brechkreislaufrutsche, die Installation fortschrittlicher halbautogener Mahlsteuerungsinstrumente und ein neu gestaltetes SAG-Liner-Paket. Es wird erwartet, dass die fortschreitenden Verbesserungen der Mühle und die aktualisierten Betriebsverfahren bis 2025 fortgesetzt werden.

Die verarbeiteten Kupfergehalte im zweiten Quartal 2025 waren niedriger als im ersten Quartal, was auf höhere Mengen an Erz zurückzuführen ist, die im zweiten Quartal, wie oben erwähnt, aus Lagerbeständen verarbeitet wurden, sowie auf den Abbau einer hochgradigen Abbausequenz im ersten Quartal 2025. Die Kupfergewinnungsraten beliefen sich im zweiten Quartal 2025 auf 81 %, was einem Anstieg von 78 % im ersten Quartal 2025 entspricht, obwohl die Kupfergehalte niedriger waren. Die Goldgewinnungsraten von 68 % im zweiten Quartal 2025 waren höher als im ersten Quartal 2025, trotz leicht niedrigerer Goldgehalte.

Kombinierte Betriebskosten für Mine, Mühle und G&A pro Einheit Ich im zweiten Quartal 2025 lagen sie bei 24,51 C$ pro verarbeiteter Tonne, was aufgrund niedrigerer Verarbeitungs- und G&A-Kosten und eines höheren verarbeiteten Erzes niedriger ist als im ersten Quartal 2025, was teilweise durch höhere Abbaukosten ausgeglichen wurde.

Cash-Kosten Ich und nachhaltige Cash-Kosten Ich Pro produziertem Pfund Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften, betrug es im zweiten Quartal 2025 2,39 $ bzw. 5,18 $. Die Cash-Kosten waren um 2 % niedriger als im ersten Quartal 2025, was vor allem auf höhere Gutschriften für Nebenprodukte zurückzuführen ist. Die nachhaltigen Cash-Kosten waren um 22 % höher als im ersten Quartal 2025, was auf ein höheres nachhaltiges Kapital einschließlich höherer aktivierter Abraumkosten zurückzuführen ist. Mit Barkosten Ich in der ersten Jahreshälfte am unteren Ende der Prognosespanne für 2025 ist Hudbay gut positioniert, um die Prognose für die Cash-Kosten für das Gesamtjahr 2025 in British Columbia zu erreichen.

Anhaltende Generierung von freiem Cashflow durch starkes Kupfer- und Goldengagement

Hudbay hat acht Quartale in Folge einen bedeutenden freien Cashflow erzielt Ich Generierung als Ergebnis einer stetigen operativen Leistung, steigender Margen aufgrund eines starken Kupfer- und Goldengagements und eines Fokus auf Kostenkontrolle im gesamten Unternehmen:

Erzielte in den letzten zwölf Monaten ein Rekord-EBITDA Ich von 995,9 Millionen US-Dollar. Erzielte einen jährlichen freien Cashflow von mehr als 400 Millionen US-Dollar Ich Generation in den letzten zwölf Monaten. Erhöhung des Saldos an liquiden Mitteln auf 625,5 Millionen US-Dollar, der höchste Stand seit mehr als einem Jahrzehnt. Gold macht weiterhin mehr als 36 % des Gesamtumsatzes aus, was zusammen mit dem primären Kupferumsatzgeschäft von Hudbay eine einzigartige Diversifizierung der Kupfer- und Goldrohstoffe bietet.



Signifikanter Schuldenabbau

Infolge des anhaltenden Free Cashflows Ich und eines umsichtigen Bilanzmanagements war Hudbay in der Lage, im zweiten Quartal 2025 vorrangige unbesicherte Schuldverschreibungen in Höhe von 50,0 Millionen US-Dollar mit einem Abschlag auf den Nennwert zurückzukaufen und zurückzuzahlen. Dies hat seit Anfang 2024 zu einer Gesamtschuldentilgung in Höhe von rund 295 Mio. $ und einer Reduzierung der Verbindlichkeiten aus der Goldvorauszahlung beigetragen:

Rückkauf und Tilgung von vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen in Höhe von insgesamt 132,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 und seit Jahresbeginn 2025. Rückzahlung von 100 Millionen US-Dollar an früheren Ziehungen im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilitäten im Jahr 2024. Die Gold-Vorauszahlungsfazilität wurde mit Goldlieferungen in Höhe von 62,3 Mio. $ im Jahr 2024 vollständig zurückgezahlt und die letzte Zahlung im August 2024 abgeschlossen.



Diese Erfolge beim Schuldenabbau haben die Gesamtverschuldung zum 30. Juni 2025 auf 1,07 Mrd. $ reduziert, was zusammen mit dem erhöhten Barbestand von Hudbay die Nettoverschuldung erheblich reduziert hat Ich auf 434,1 Millionen US-Dollar, verglichen mit 631,8 Millionen US-Dollar zum 30. Juni 2024. Berücksichtigung eines höheren bereinigten EBITDA Ich In den letzten zwölf Monaten hat das Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA von Hudbay Ich hat sich deutlich auf 0,4x verbessert.

Gesicherter langfristiger strategischer Partner bei Copper World-JV-Transaktion

Das Joint Venture wird als neue Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Copper World LLC, strukturiert. Im Rahmen der JV-Transaktion wird die anfängliche Einlage in Höhe von 600 Mio. $ für eine 30%ige Beteiligung an Copper World LLC aus 420 Mio. $ bei Abschluss und einer entsprechenden Einlage in Höhe von 180 Mio. $ bestehen, die spätestens 18 Monate nach Abschluss zu zahlen ist. Hudbay wird 100 % seiner bestehenden Nettobetriebsverluste in den USA in Höhe von rund 275 Millionen US-Dollar und der Verluste des Bundesstaates Arizona in Höhe von 210 Millionen US-Dollar einbehalten.

Hudbay begrüßt einen erstklassigen, langfristigen, strategischen Partner mit fundiertem technischem Know-how und einer bewährten Handelsplattform, die Mitsubishi im Laufe seiner nachgewiesenen Geschichte von Branchenpartnerschaften etabliert hat. Die beeindruckende Erfolgsbilanz von Mitsubishi bei der gemeinsamen Entwicklung und dem Betrieb einiger der größten und hochwertigsten Kupferprojekte der Welt wird die nachgewiesene Erfolgsbilanz von Hudbay als erfolgreicher Minenbauer und -betreiber ergänzen.

Mitsubishi wird sich ab dem 31. August 2025 mit 30 % an den laufenden Kosten beteiligen und sich an der Finanzierung der DFS sowie an der endgültigen Projektplanung, der Projektfinanzierung und dem Projektbau für Copper World beteiligen.

Der Abschluss der JV-Transaktion wird für Ende 2025 oder Anfang 2026 erwartet und ist an den Erhalt bestimmter behördlicher Genehmigungen und die Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen geknüpft.

Verbesserter Wheaton-Edelmetallstrom

Hudbay freut sich auch bekannt zu geben, dass es gleichzeitig ein unverbindliches Term Sheet zur Änderung seines bestehenden Wheaton Stream-Abkommens für 100 % des bei Copper World produzierten Goldes und Silbers (der "Wheaton Stream") unterzeichnet hat, was den Wert des Projekts steigern und ein Aufwärtspotenzial gegenüber höheren Edelmetallpreisen bieten wird.

Zu den wichtigsten Bedingungen dieses erweiterten Wheaton Stream gehören (vorbehaltlich der Erstellung der endgültigen Dokumentation):

Bis zu 70 Millionen $ bedingte Zahlung bei Erreichen potenzieller Meilensteine bei der Mühlenerweiterung in der Zukunft, um das langfristige Potenzial von Copper World zu erkennen. Die laufenden Zahlungen für Gold und Silber wurden von einem festen Preis auf 15 % der Spotpreise für Gold und Silber geändert, um ein Aufwärtspotenzial bei höheren Edelmetallpreisen zu ermöglichen. Die anfängliche Flusseinlage in Höhe von 230 Mio. $ während des Projektbaus bleibt unverändert. Hudbay stimmte zu, die bestehenden festen Gewinnungsraten im bestehenden Edelmetallstrom Constancia beizubehalten, während Pampacancha in Produktion ist, und stellte eine Unternehmensgarantie für den bestehenden Constancia-Strom in Verbindung mit der Verbesserung des Wheaton Stream zur Verfügung.



Erfolgreicher Abschluss des "3-P"-Plans zur Weiterentwicklung der Kupferwelt auf dem Weg zu einer Sanktionsentscheidung im Jahr 2026

Im Rahmen des disziplinierten Finanzplanungsansatzes von Hudbay für die Erschließung von Copper World setzte das Unternehmen Ende 2022 seinen 3-P-Plan um, einschließlich spezifischer Verschuldungsziele, die es erreichen müsste, bevor es eine Investitionsentscheidung in das Projekt trifft:

Genehmigungen – Abgeschlossen – Hudbay erhielt alle erforderlichen Genehmigungen auf staatlicher Ebene. Plan – Gut im Gange – Hudbay begann Ende 2024 mit den Aktivitäten im Zusammenhang mit der Machbarkeitsstudie für Copper World und geht davon aus, dass die Aktivitäten der endgültigen Machbarkeitsstudie im Laufe des Jahres 2025 fortgesetzt und bis Mitte 2026 abgeschlossen sein werden. Umsichtige Finanzierungsstrategie – Abgeschlossen – Hudbay hat alle Schlüsselelemente seiner facettenreichen Finanzierungsstrategie erreicht, darunter: <li data-list="bullet" class="ql-indent-1"> Mindestbarbestand von 600 Millionen US-Dollar – Zum 30. Juni 2025 verfügt Hudbay über mehr als 625 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln;<li data-list="bullet" class="ql-indent-1"> Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von weniger als 1,2x – Zum 30. Juni 2025 war das Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA von Hudbay Ich liegt bei 0,4x und damit deutlich unter dem angestrebten Verhältnis, um finanzielle Flexibilität während der Sanktionierung und des Baus von Copper World zu gewährleisten;<li data-list="bullet" class="ql-indent-1"> Neu verhandelte Edelmetall-Stream-Vereinbarung – Ankündigung eines erweiterten Wheaton-Streams, der mit dem aktuellen Erschließungsplan für Copper World übereinstimmt, geänderte laufende Zahlungen für Gold- und Silberlieferungen von einem Festpreis auf 15 % der Spotpreise widerspiegelt, um ein Aufwärtspotenzial bei höheren Edelmetallpreisen zu ermöglichen, während gleichzeitig zusätzliche bedingte Zahlungen von bis zu 70 Millionen $ im Zusammenhang mit potenziellen zukünftigen Meilensteinen der Mühlenerweiterung bereitgestellt werden ; und<li data-list="bullet" class="ql-indent-1"> Minderheits-Joint-Venture-Partner – Ankündigung einer Transaktion in Höhe von 600 Millionen US-Dollar mit Mitsubishi für eine 30%ige Minderheitsbeteiligung an einem hochgradig wertsteigernden Geschäft, das eine langfristige Partnerschaft mit einem führenden strategischen Partner begründet, der über eine globale Bergbaupräsenz und ein etabliertes Metallhandelsgeschäft in den USA verfügt.<li data-list="bullet" class="ql-indent-1">



Infolge des Abschlusses der umsichtigen Finanzierungsstrategie beläuft sich der geschätzte Anteil von Hudbay an den verbleibenden Kapitaleinlagen für den Bau von Copper World auf etwa 200 Millionen $ Iii , und die erste Kapitaleinlage von Hudbay wird auf der Grundlage der PFS-Schätzungen frühestens bis 2028 aufgeschoben. Basierend auf den Pro-forma-Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten von Hudbay in Höhe von mehr als 1,0 Milliarden US-Dollar und einer Gesamtliquidität von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar verfügt das Unternehmen unter Verwendung der Zahlen zum 30. Juni 2025 über eine erhebliche finanzielle Flexibilität, um seinen Anteil an den verbleibenden Eigenkapitaleinlagen bei Copper World zu finanzieren und gleichzeitig während der gesamten Bauphase des Projekts eine starke Bilanz aufrechtzuerhalten.

Vorübergehende Evakuierungsbefehle für Waldbrände in Manitoba

Seit Ende Mai haben saisonale Waldbrände im Norden Manitobas zu Evakuierungsbefehlen in den Regionen geführt, in denen Hudbay tätig ist. Die Notfallvorsorgeprotokolle wurden sofort aktiviert, und Hudbay hat weiterhin eng mit den lokalen und provinziellen Behörden zusammengearbeitet, um die Sicherheit und das Wohlergehen seiner Mitarbeiter und der umliegenden Gemeinden zu gewährleisten. Die ersten obligatorischen Evakuierungsbefehle für Waldbrände führten dazu, dass Hudbay den Betrieb im Juni vorübergehend für 13 Tage einstellte und seit Ende Mai, vor und nach der Betriebsaussetzung, mit einer reduzierten Belegschaft arbeitete. Das Unternehmen hat im Juni über 2 Mio. C$ an Finanzmitteln zugesagt, darunter 1,6 Mio. C$ an direkter finanzieller Unterstützung für evakuierte Mitarbeiter in Hudbay und eine Spende von 500.000 C$ an das Kanadische Rote Kreuz zur Unterstützung der Nothilfe bei Waldbränden und des Wiederaufbaus im Norden Manitobas. Die Spende des Kanadischen Roten Kreuzes des Unternehmens war Teil einer kollektiven Spende in Höhe von 1,25 Millionen C$, die von den drei führenden Bergbauunternehmen in Manitoba geleistet wurde, darunter Hudbay, Vale Base Metals und Alamos Gold Inc. Darüber hinaus richtete Hudbay einen Community Relief Donations Fund ein, durch den Hudbay die von seinen Mitarbeitern an das Kanadische Rote Kreuz gespendeten Beträge verdoppelte, wodurch die Unterstützung für Nothilfemaßnahmen in der Region weiter vervielfacht wurde.

Das Team von Hudbay in Manitoba beweist weiterhin eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit, wie der enorme Einsatz und das unerschütterliche Engagement während dieser beispiellosen Waldbrandsaison zeigen. Sie haben die Vermögenswerte des Unternehmens unermüdlich geschützt und eng mit den lokalen Gemeinden und Provinzbehörden zusammengearbeitet, um die Notfallmaßnahmen wesentlich zu unterstützen.

Am 10. Juli 2025 wurde eine zweite obligatorische Evakuierungsanordnung für Waldbrände für die Stadt Snow Lake erlassen und eine kontrollierte, sichere und geordnete vorübergehende Aussetzung des Betriebs in Snow Lake umgesetzt. Mit Stand vom 12. August 2025 hat sich die Situation der Waldbrände in der Nähe von Snow Lake verbessert, und Hudbay geht davon aus, dass im Laufe des Augusts wieder zum normalen Betrieb zurückkehren wird. Das Unternehmen geht weiterhin davon aus, dass es seine Jahresprognose für 2025 für alle Metalle in Manitoba trotz der vorübergehenden Auswirkungen der Waldbrände erreichen wird.

Projekt zur Optimierung der Mühle in British Columbia erreicht wichtigen Meilenstein

Im Juli, kurz nach dem Ende des zweiten Quartals, erreichte Hudbay einen wichtigen Meilenstein im Projekt zur Optimierung der Mühle Copper Mountain, indem es die dritte Kugelmühle in eine zweite SAG-Mühle umwandelte. Das Mühlenprojekt soll die nominale Verarbeitungskapazität ab 2026 auf die zulässige Kapazität von 50.000 Tonnen pro Tag erhöhen.

In der ersten Phase des Projekts wurde am 10. Juli die erste Erzproduktion erreicht, ein wichtiger Meilenstein für den Ausbau der Mühlenkapazität. Die erste Phase wurde mit mehr als 41.000 Arbeitsstunden und null Zwischenfällen mit Ausfallzeiten pünktlich abgeschlossen, was ein Beweis für das Engagement und die Sicherheitskultur des Hudbay-Teams ist. Das Projekt bleibt im Budget, da es in die letzte Phase des Projekts eintritt, die die Umwandlung einer Interims-Feed-Anordnung in eine dauerhafte Konfiguration umfasst und auf dem besten Weg ist, in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen zu werden.

Neuer Genehmigungsantrag für Ingerbelle erreicht wichtigen Meilenstein

Am 12. Mai 2025 wurde der Genehmigungsantrag von Hudbay für das Wachstumsprojekt New Ingerbelle bei Copper Mountain vom British Columbia Major Mines Office erfolgreich zur Prüfung angenommen und durchläuft nun ein Verfahren des Minenprüfungsausschusses. Das Team von Copper Mountain setzt seine kontinuierliche Zusammenarbeit mit den First Nations und anderen lokalen Interessengruppen fort, um Transparenz und für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen zu fördern.

Update zur Erkundung

Großes Explorationsprogramm bei Snow Lake setzt dreifache Strategie um

Hudbay führt weiterhin das größte Explorationsprogramm in der Geschichte des Unternehmens bei Snow Lake durch umfangreiche geophysikalische Untersuchungen und mehrphasige Bohrkampagnen als Teil der dreigliedrigen Explorationsstrategie von Hudbay durch:

Minennahe Exploration bei Lalor und 1901 steigert die kurzfristige Produktion weiter und verlängert die Lebensdauer der Mine – Nach den positiven ersten Step-out-Bohrungen aus dem Explorationsstollen bei der Lagerstätte 1901 zu Beginn dieses Jahres schloss Hudbay die Erschließung des Stollens im zweiten Quartal 2025 ab, und im Juni wurde das erste zinkreiche Erz aus dem Abbaugebiet 1901 zur Verarbeitung bei Stall geliefert. Die Aktivitäten bei 1901 in den nächsten zwei Jahren werden sich auf die Exploration, die Definitionsbohrungen, den Zugang zum Erzkörper und die Einrichtung kritischer Infrastrukturen für die vollständige Produktion im Jahr 2027 konzentrieren. Die zusätzliche Exploration bei Bohrloch 1901, die für später im Jahr 2025 geplant ist, wird auf zusätzliche Step-out-Bohrlöcher abzielen, um den Erzkörper möglicherweise zu erweitern, und auf Infill-Bohrungen, um abgeleitete Mineralressourcen in den Goldlinsen in Mineralreserven umzuwandeln. Das Unternehmen geht auch davon aus, dass die Bohrungen in der Abneigung der Linsen 27 und 17 bei Lalor fortgesetzt werden, sobald sich die Bedingungen für die Waldbrände verbessern. Erprobung regionaler Satellitenlagerstätten, um die verfügbaren Verarbeitungskapazitäten zu nutzen und die Produktion zu steigern – Hudbay hat sein regionales Landpaket im Jahr 2023 durch die Übernahme von Rockcliff Metals Corp. um mehr als 250 % erweitert, was die Hinzufügung mehrerer bekannter Lagerstätten umfasste, die sich in der Nähe der Verarbeitungsinfrastruktur von Snow Lake befinden. Die Lagerstätten, die im Rahmen der Übernahme von Rockcliff Metals Corp. erworben wurden, haben zusammen mit mehreren Lagerstätten, die sich bereits im Besitz von Hudbay in Snow Lake befinden, ein attraktives Portfolio an regionalen Lagerstätten in Snow Lake geschaffen, einschließlich der Lagerstätten Talbot, Rail, Pen II, Watts, 3 Zone und WIM. Die anhaltend starke Leistung der Mühle New Britannia hat die Verarbeitungskapazität in der Mühle Stall freigemacht, wo etwa 1.500 Tonnen pro Tag an verfügbarer Kapazität zur Verfügung stehen, die von den regionalen Satellitenlagerstätten genutzt werden könnte, um die Produktion zu steigern und die Lebensdauer der Betriebe bei Snow Lake über 2037 hinaus zu verlängern. Hudbay begann im Juli mit einem umfangreichen Sommerbohrprogramm in der Lagerstätte Talbot, das sich auf die Erweiterung der bekannten Mineralisierung und die Erprobung geophysikalischer Ziele konzentrierte. Exploration eines großen Landpakets für eine neue Ankerlagerstätte, um die Lebensdauer der Mine erheblich zu verlängern – Ein Großteil der im Rahmen der Akquisition von Rockcliff Metals Corp. erworbenen Landschürfrechte wurde durch moderne Tiefengeophysik, die die Entdeckungsmethode für die Lagerstätte Lalor war, nicht getestet. Derzeit ist ein großes geophysikalisches Programm im Gange, das aus elektromagnetischen Oberflächenuntersuchungen unter Verwendung modernster Techniken besteht, die es dem Team ermöglichen, Ziele in Tiefen von fast 1.000 Metern unter der Oberfläche zu entdecken. Das für 2025 geplante geophysikalische Programm ist das größte geophysikalische Programm in der Geschichte von Hudbay und umfasst 800 Kilometer elektromagnetische Bodenuntersuchungen und eine umfangreiche geophysikalische Flugvermessung. Das geophysikalische Sommerprogramm ist derzeit aufgrund der regionalen Waldbrände pausiert und wird voraussichtlich wieder aufgenommen, sobald sich die Bedingungen verbessern und die Evakuierungsbefehle aufgehoben werden.



Update der Bohrgenehmigungen von Maria Reyna und Caballito

Hudbay kontrolliert einen großen, zusammenhängenden Block von Mineralrechten mit dem Potenzial, Satelliten-Minerallagerstätten in unmittelbarer Nähe der Verarbeitungsanlage Constancia zu beherbergen, einschließlich des ehemals produzierenden Konzessionsgebiets Caballito und des äußerst aussichtsreichen Konzessionsgebiets Maria Reyna. Das Unternehmen begann mit dem Bohrgenehmigungsverfahren bei Maria Reyna und Caballito, nachdem es im August 2022 eine Explorationsvereinbarung mit der Gemeinde Uchucarcco abgeschlossen hatte. Im Rahmen des Bohrgenehmigungsverfahrens wurden von der Regierung im Juni 2024 für Maria Reyna und im September 2024 für Caballito Anträge auf Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) genehmigt. Zu den verbleibenden Schritten des Bohrgenehmigungsverfahrens gehört der Abschluss des Konsultationsprozesses von Consulta Previa mit der lokalen Bevölkerung durch die Regierung.

Ernennungen im Senior Management Team

Im Mai 2025 beförderte Hudbay Robert Carter zum Senior Vice President, Kanada und John O'Shaughnessy zum Vice President, Manitoba Business Unit.

In seiner neuen Funktion ist Herr Carter für die strategische Aufsicht über die Geschäftsaktivitäten von Hudbay in Manitoba und British Columbia verantwortlich. Herr Carter hatte zuvor seit April 2022 die Rolle des Vice President der Manitoba Business Unit inne und war zuvor seit 2018 General Manager der Minen in Manitoba in Hudbay. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Bergbaubranche in technischen, operativen und leitenden Führungspositionen, die meisten davon bei Hudbay.

Als neuer Leiter der Business Unit Manitoba ist Herr O'Shaughnessy für die strategische und operative Performance der Aktivitäten von Hudbay in Manitoba verantwortlich. Zuvor hatte er die Rolle des Vice President, Business Development bei Hudbay inne, wo er die fachkundige Aufsicht und strategische Führung des globalen Minenplanungsprozesses übernahm. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Bergbaubranche, darunter zahlreiche fortschrittliche technische, betriebliche und Führungspositionen in den Bergbaubetrieben von Vale in Ontario sowie Neufundland und Labrador.

Dividende beschlossen

Am 12. August 2025 wurde eine halbjährliche Dividende von 0,01 C$ pro Aktie beschlossen. Die Dividende wird am 19. September 2025 an die zum Geschäftsschluss am 2. September 2025 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt.

Website-Links

Hudbay: www.hudbay.com

Erläuterung und Analyse des Managements:

https://www.hudbayminerals.com/MDA825

Jahresabschlüsse:

https://www.hudbayminerals.com/FS825

Telefonkonferenz und Webcast

Datum: Mittwoch, 13. August 2025



Zeit: 11:00 Uhr ET



Webcast: www.hudbay.com



Einwählen: 647-846-8185 oder 1-833-752-3516





Qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf alle wesentlichen Mineralprojekte von Hudbay mit Ausnahme der Mine Copper Mountain beziehen, wurden von Olivier Tavchandjian, P. Geo., Senior Vice President, Exploration and Technical Services, genehmigt. Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf die Mine Copper Mountain wurden von Marc-Andre Brulotte, P. Geo., Director, Global Exploration and Resource Evaluation, genehmigt. Die Herren Tavchandjian und Brulotte sind qualifizierte Sachverständige gemäß NI 43-101.

Für eine Beschreibung der wichtigsten Annahmen, Parameter und Methoden, die zur Schätzung der Mineralreserven und -ressourcen in den wesentlichen Mineralkonzessionsgebieten von Hudbay verwendet werden, sowie für Datenverifizierungsverfahren und eine allgemeine Erörterung des Ausmaßes, in dem die Schätzungen wissenschaftlicher und technischer Informationen von bekannten Umwelt-, Genehmigungs-, Rechtstitel-, Steuer-, gesellschaftspolitischen, Marketing oder andere relevante Faktoren, siehe die technischen Berichte für die wesentlichen Eigenschaften des Unternehmens, die auf SEDAR+ in www.sedarplus.ca und EDGAR in www.sec.gov verfügbar sind.

Non-GAAP-konforme finanzielle Leistungskennzahlen

Der bereinigte Nettogewinn (-verlust), der den Eigentümern zuzurechnen ist, der bereinigte Nettogewinn (-verlust) pro Aktie, der den Eigentümern zuzurechnen ist, das bereinigte EBITDA, die Nettoverschuldung, die Nettoverschuldung im Verhältnis zum bereinigten EBITDA, der freie Cashflow, die Cash-Kosten, die nachhaltigen und nachhaltigen Cash-Kosten pro Pfund produziertem Kupfer, die Cash-Kosten und die nachhaltigen Cash-Kosten pro Unze Gold, die kombinierten Stückkosten und -verhältnisse, die auf diesen Kennzahlen basieren, sind nicht GAAP-konforme Leistungskennzahlen. Diese Kennzahlen haben keine von den IFRS vorgeschriebene Bedeutung und sind daher wahrscheinlich nicht mit ähnlichen Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Emittenten vorgelegt werden. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Kennzahlen betrachtet werden, die nach IFRS erstellt wurden, und sind nicht notwendigerweise ein Hinweis auf das Betriebsergebnis oder den Cashflow aus der Geschäftstätigkeit, wie sie nach IFRS ermittelt werden. Andere Unternehmen können diese Kennzahlen anders berechnen.

Das Management ist der Ansicht, dass der bereinigte Nettogewinn (-verlust), der den Eigentümern zuzurechnen ist, und der bereinigte Nettogewinn (-verlust) pro Aktie, der den Eigentümern zuzurechnen ist, ein alternatives Maß für die Leistung des Unternehmens in der aktuellen Periode darstellt und einen Einblick in die erwartete Leistung in zukünftigen Perioden gibt. Diese Kennzahlen werden vom Unternehmen intern verwendet, um die Leistung seiner zugrunde liegenden Betriebe zu bewerten und die Planung und Prognose zukünftiger Betriebsergebnisse zu unterstützen. Daher ist das Unternehmen der Ansicht, dass diese Kennzahlen für Investoren nützlich sind, um die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten. Hudbay stellt ein bereinigtes EBITDA zur Verfügung, um den Nutzern bei der Analyse der Unternehmensergebnisse zu helfen und zusätzliche Informationen über sein laufendes Cashflow-Generierungspotenzial bereitzustellen, um seine Fähigkeit zur Bedienung und Rückzahlung von Schulden, zur Durchführung von Investitionen und zur Deckung des Betriebskapitalbedarfs zu bewerten. Die Nettoverschuldung wird ausgewiesen, da es sich um eine Leistungskennzahl handelt, die vom Unternehmen zur Beurteilung seiner Finanzlage verwendet wird. Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum bereinigten EBITDA wird ausgewiesen, da es sich um eine Leistungskennzahl handelt, die vom Unternehmen zur Bewertung seiner finanziellen Verschuldung und Verschuldungsfähigkeit verwendet wird. Der Free Cashflow wird ausgewiesen, da er Investoren und dem Management zusätzliche Informationen zur Beurteilung der Fähigkeit des Unternehmens liefert, Cashflow aus dem laufenden Betrieb zu generieren, nachdem es in Kapital investiert hat, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Cash-Kosten, die nachhaltigen und die nachhaltigen Gesamtkosten pro produziertem Pfund Kupfer werden ausgewiesen, da das Unternehmen der Ansicht ist, dass sie Investoren und dem Management helfen, die Leistung seiner Betriebe zu bewerten, einschließlich der durch den Betrieb und das Unternehmen erzielten Marge. Die Cash-Kosten und die nachhaltigen Cash-Kosten pro produzierter Unze Gold werden angezeigt, da das Unternehmen der Ansicht ist, dass sie Investoren und dem Management helfen, die Leistung seiner Betriebe in Manitoba zu bewerten. Die kombinierten Stückkosten werden ausgewiesen, da Hudbay der Ansicht ist, dass sie Investoren und dem Management helfen, die Kostenstruktur und die Margen des Unternehmens zu bewerten, die nicht durch die Variabilität der Rohstoffpreise für Nebenprodukte beeinflusst werden.

Die folgenden Tabellen enthalten detaillierte Überleitungen zu den am besten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen.

Überleitung des bereinigten Nettogewinns (-verlusts)



Drei Monate bis Ende (in Mio. $) 30. Juni 2025

31. März 2025

30. Juni 2024

Periodenergebnis 114.7

99.2

(20.3 ) Steueraufwand 38.4

72.1

20.7

Ergebnis vor Steuern 153.1

171.3

0.4

Anpassen von Elementen:





Anpassungen der Marktbewertung 1 6.3

(3.1 ) 19.5

Wechselkursverluste (Gewinne) (18.9 ) (3.1 ) 2.1

Anpassung der Neubewertung - Umweltschutzbestimmungen (13.8 ) 12.8

(2.7 ) Umsatzkosten und sonstige Aufwendungen aus vorübergehender Schließung in Manitoba 5.3

—

—

Anpassung der variablen Gegenleistung - Stream-Einnahmen und -Zuwachs —

(10.5 ) —

Bestandsanpassungen 3.5

1.2

—

Reduktion der Verpflichtung zum Verzicht auf Flow-Through-Aktienausgaben, abzüglich Rückstellungen (1.2 ) (1.9 ) (0.3 ) Restrukturierungskosten —

0.1

0.3

Abschreibungen/Verluste aus dem Abgang von PP&E 0.3

0.6

2.1

Veränderung der sonstigen Rückstellungen (nicht Kapital) —

0.7

—

Bereinigtes Ergebnis vor Ertragsteuern 134.6

168.1

21.4

Steueraufwand (38.4 ) (72.1 ) (20.7 ) Steuerliche Auswirkungen auf die Anpassung von Posten (23.0 ) (2.8 ) (2.4 ) Bereinigter Nettogewinn 73.2

93.2

(1.7 ) Bereinigter Jahresüberschuss, der nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen ist:





Periodenfehlbetrag 3.0

1.2

3.8

Anpassung von Posten, einschließlich steuerlicher Auswirkungen (0.7 ) (0.6 ) (1.9 ) Bereinigter Nettogewinn - den Eigentümern zurechenbar 75.5

93.8

0.2

Bereinigter Nettogewinn ($/Aktie) - den Eigentümern zurechenbar 0.19

0.24

0.00

Unkalkulierte gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Stammaktien (Millionen) 395.1

395.0

368.3

1 Beinhaltet Änderungen des beizulegenden Zeitwerts der Verbindlichkeit aus der Vorauszahlung von Gold, kanadischen Junior-Bergbauinvestitionen, sonstigen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die zum beizulegenden Zeitwert durch Nettogewinne und anteilsbasierte Vergütungsaufwendungen (Rückgewinnungskosten) zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden. Umfasst auch Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Beteiligungen.





Überleitung des bereinigten EBITDA



Drei Monate bis Ende (in Mio. $) 30. Juni 2025

31. März 2025

30. Juni 2024

Periodenergebnis 114.7

99.2

(20.3 ) Zurück hinzufügen:





Steueraufwand 38.4

72.1

20.7

Finanzergebnis —

14.4

44.3

Sonstige Aufwendungen 7.1

5.2

11.2

Abschreibungen und Amortisationen 96.4

108.1

97.6

Abschreibungen auf Rechnungsabgrenzungsposten und Anpassung der variablen Gegenleistung (15.4 ) (29.3 ) (11.5 ) Bereinigte Posten (vor Steuern):





Anpassung der Neubewertung - Umweltschutzbestimmungen (13.8 ) 12.8

(2.7 ) Bestandsanpassungen 3.5

1.2

—

Umsatzkosten in Manitoba durch vorübergehende Abschaltung. 3.2

—

—

Umsetzung der Optionsvereinbarung (Marubeni) 1.0

1.5

—

Realisierte Verluste aus Nicht-QP-Absicherungen (0.4 ) (1.9 ) (2.6 ) Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 1 10.5

3.9

8.3

Bereinigtes EBITDA 245.2

287.2

145.0

1 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, die sich in den Umsatz- und Vertriebskosten sowie in den Verwaltungskosten widerspiegeln.





Abstimmung der Nettoverschuldung

(in Mio. $)



30. Juni 2025

31. März 2025

31. Dezember 2024

Gesamtverschuldung 1,059.6

1,108.7

1,107.5

Abzüglich: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (625.5 ) (562.6 ) (541.8 ) Abzüglich: Kurzfristige Anlagen —

(20.0 ) (40.0 ) Nettoverschuldung 434.1

526.1

525.7

(in Mio. $, außer Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA)





Nettoverschuldung 434.1

526.1

525.7

Bereinigtes EBITDA (12-Monats-Zeitraum) 995.9

895.7

823.3

Verhältnis von Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA 0.4

0.6

0.6







Nachlaufendes bereinigtes EBITDA Drei Monate bis Ende (in Mio. $) 30. Juni 2025

31. März 2025

31. Dezember 2024

30. September 2024

30. Juni 2024

Ergebnis der Periode 114.7

99.2

19.3

50.4

(20.4 ) Zurück hinzufügen:









Steueraufwand 38.4

72.1

84.4

29.3

20.8

Finanzergebnis —

14.4

34.4

26.0

44.3

Sonstige Aufwendungen 7.1

5.2

22.1

7.9

11.2

Abschreibungen und Amortisationen 96.4

108.1

122.2

97.5

97.6

Abschreibungen auf Rechnungsabgrenzungsposten und Anpassung der variablen Gegenleistung (15.4 ) (29.3 ) (26.2 ) (9.5 ) (11.5 ) Bereinigte Posten (vor Steuern):









Anpassung der Neubewertung - Umweltschutzbestimmungen (13.8 ) 12.8

2.5

2.0

(2.7 ) Bestandsanpassungen 3.5

1.2

1.3

1.6

—

Baranteil der direkten Belastung der Umsatzkosten in Manitoba durch vorübergehende Stilllegung 3.2

—

—

—

—

Realisierte Verluste aus Nicht-QP-Absicherungen (0.4 ) (1.9 ) (4.2 ) (2.1 ) (2.6 ) Umsetzung der Optionsvereinbarung (Marubeni) 1.0

1.5

—

—

—

Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 1 10.5

3.9

1.5

3.1

8.3

Bereinigtes EBITDA 245.2

287.2

257.3

206.2

145.0

LTM 2 995.9

895.7

823.3





1 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, die sich in den Umsatz- und Verwaltungskosten widerspiegeln. 2 LTM (letzte zwölf Monate) zum 30. Juni 2025, 31. März 2025 und 31. Dezember 2024. Das konsolidierte Jahresergebnis kann aufgrund von Rundungen nicht auf der Grundlage der in dieser Tabelle dargestellten Beträge berechnet werden.





Free Cashflow Überleitung

(in Mio. $) Drei Monate bis Ende

30. Juni 2025

31. März 2025 30. Juni 2024

Cashflow aus der Geschäftstätigkeit 259.9

124.8

140.2

Anpassen von Elementen:











Veränderung des nicht zahlungswirksamen Working Capital 66.0

(38.7 ) 16.5

Barmittel, die Investitionen finanzieren 1 106.1

76.1

91.2

Freier Cashflow 87.8

87.4

32.5

Barmittel, die Investitionen finanzieren 1









Gesamte nachhaltige Kapitalkosten 88.6

62.5

80.9

Aktivierte Leasing- und Ausrüstungsfinanzierungen, Barzahlungen - Betriebsstandorte 13.4

12.8

9.6

Barzahlungen im Gemeinschaftsabkommen 4.1

0.8

0.7

Barmittel, die Investitionen finanzieren 1 106.1

76.1

91.2









Drei Monate bis Ende LTM 2 (in Mio. $) 30. Juni 2025

31. März 2025

31. Dezember 2024

30. September 2024

Cashflow aus der Geschäftstätigkeit 259.9

124.8

238.1

148.2

771.0

Anpassen von Elementen:













Veränderung des nicht zahlungswirksamen Working Capital 66.0

(38.7 ) 6.6

(40.1 ) (6.2 ) Barmittel, die Investitionen finanzieren 1 106.1

76.1

82.6

99.9

364.7

Freier Cashflow 87.8

87.4

148.9

88.4

412.5

Barmittel, die Investitionen finanzieren 1













Gesamte nachhaltige Kapitalkosten 88.6

62.5

71.6

89.4

312.1

Aktivierte Leasing- und Ausrüstungsfinanzierungen, Barzahlungen - Betriebsstandorte 13.4

12.8

10.3

10.2

46.7

Barzahlungen im Gemeinschaftsabkommen 4.1

0.8

0.7

0.3

5.9

Barmittel, die Investitionen finanzieren 1 106.1

76.1

82.6

99.9

364.7

1 Nicht enthalten sind Abschreibungen auf Sach- und Unterhaltungsanlagen aus der Stilllegung und Wiederherstellung sowie Wertberichtigungen auf Stilllegungs- und Wiederherstellungsverbindlichkeiten im Zusammenhang mit Produktionsstandorten. 2 LTM (letzte zwölf Monate) zum 30. Juni 2025





Abgleich der Kupfer-Cash-Kosten

Konsolidierte Drei Monate bis Ende Produziertes Netto-Pfund Kupfer 1







(in Tausend) 30. Juni 2025 31. März 2025 30. Juni 2024

Peru 47,863 44,738 42,366

Manitoba 3,554 7,648 5,825

British Columbia 14,626 15,864 14,813

Produziertes Netto-Pfund Kupfer 66,043 68,250 63,004

1 Enthielt Kupfer in Konzentrat.





Konsolidierte Drei Monate bis Ende

30. Juni 2025 31. März 2025 30. Juni 2024 Cash-Kosten pro Pfund produziertem Kupfer Millionen Dollar

$/Pfund

Millionen Dollar

$/Pfund

Millionen Dollar

$/Pfund

Bergbau 85.8

1.30

91.2

1.34

93.1

1.47

Fräsen 92.6

1.40

80.6

1.18

88.0

1.40

G&A 43.1

0.66

43.6

0.64

35.3

0.56

Kosten vor Ort 221.5

3.36

215.4

3.16

216.4

3.43

Aufbereitung & Veredelung 3.3

0.05

14.0

0.21

22.5

0.36

Fracht & Sonstiges 20.8

0.31

24.3

0.35

21.8

0.34

Cash-Kosten vor Nebenproduktgutschriften 245.6

3.72

253.7

3.72

260.7

4.13

Gutschriften für Nebenprodukte (247.3 ) (3.74 ) (284.7 ) (4.17 ) (188.7 ) (2.99 ) Cash-Kosten, abzüglich Nebenproduktgutschriften (1.7 ) (0.02 ) (31.0 ) (0.45 ) 72.0

1.14







Konsolidierte Drei Monate bis Ende

30. Juni 2025 31. März 2025 30. Juni 2024 Ergänzende Informationen zu den Barkosten Millionen Dollar

$/Pfund 1

Millionen Dollar

$/Pfund 1

Millionen Dollar

$/Pfund 1

Gutschriften für Nebenprodukte 2 :























Zink 7.3

0.11

13.8

0.20

14.9

0.23

Gold 3 195.8

2.96

225.4

3.30

136.2

2.16

Silber 3 23.4

0.35

26.1

0.38

18.1

0.29

Molybdän und andere 20.8

0.32

19.4

0.29

19.5

0.31

Gesamtbetrag der Nebenproduktgutschriften 247.3

3.74

284.7

4.17

188.7

2.99

Überleitung auf IFRS:

















Cash-Kosten, abzüglich Nebenproduktgutschriften (1.7 )



(31.0 )



72.0





Gutschriften für Nebenprodukte 247.3





284.7





188.7





Aufbereitungs- und Raffinationskosten (3.3 )



(14.0 )



(22.5 )



Aufwand für aktienbasierte Vergütungen 0.9





0.7





0.6





Bestandsanpassungen 3.5





1.2





—





Änderung des Produktbestands 11.4





12.0





10.0





Lizenzgebühren 2.2





1.9





1.5





Gemeinkosten, die während der vorübergehenden Aussetzung anfallen 3.2





—





—





Abschreibungen und Amortisationen 3 96.4





108.1





97.6





Kosten des Umsatzes 359.9





363.6





347.9





1 Pro Pfund produziertem Kupfer. 2 Nebenproduktgutschriften werden als Umsatz pro Konzernabschluss berechnet, einschließlich Abschreibungen auf abgegrenzte Umsatzerlöse sowie Preis- und Volumenanpassungen. 3 Die Gutschriften für Gold- und Silbernebenprodukte beinhalten keine variablen Vergütungsanpassungen in Bezug auf Stream-Arrangements. Bei variablen Vergütungsanpassungen handelt es sich um kumulative Anpassungen der passiven Gold- und Silberstrom-Einnahmen, die in erster Linie mit der Nettoveränderung der Mineralreserven und -ressourcen oder mit Änderungen des Minenplans in Verbindung stehen, die die insgesamt erwarteten lieferbaren Unzen im Rahmen der Edelmetall-Streaming-Vereinbarung ändern würden. Für die drei Monate bis zum 30. Juni 2025 beliefen sich die Anpassungen der variablen Gegenleistung auf $nil (drei Monate bis zum 30. Juni 2024 - $nil und 31. März 2025 - Gewinn von 9,9 Millionen US-Dollar). 4 Die Abschreibungen basieren auf dem verkauften Konzentrat.





Peru Drei Monate bis Ende (in Tausend) 30. Juni 2025 31. März 2025 30. Juni 2024

Produziertes Netto-Pfund Kupfer 1 47,863 44,738 42,366

1 Enthielt Kupfer in Konzentrat.





Peru Drei Monate bis Ende

30. Juni 2025 31. März 2025 30. Juni 2024 Cash-Kosten pro Pfund produziertem Kupfer Millionen Dollar

$/Pfund

Millionen Dollar

$/Pfund

Millionen Dollar

$/Pfund

Bergbau 28.1

0.59

31.0

0.69

31.3

0.74

Fräsen 57.8

1.21

44.4

0.99

51.3

1.21

G&A 23.2

0.48

22.5

0.51

19.4

0.46

Kosten vor Ort 109.1

2.28

97.9

2.19

102.0

2.41

Aufbereitung & Veredelung (0.1 ) (0.00 ) 6.7

0.15

11.1

0.26

Fracht & Sonstiges 12.4

0.25

15.2

0.34

12.6

0.30

Cash-Kosten vor Nebenproduktgutschriften 121.4

2.53

119.8

2.68

125.7

2.97

Gutschriften für Nebenprodukte (51.8 ) (1.08 ) (70.2 ) (1.57 ) (50.3 ) (1.19 ) Cash-Kosten, abzüglich Nebenproduktgutschriften 69.6

1.45

49.6

1.11

75.4

1.78







Peru Drei Monate bis Ende

30. Juni 2025 31. März 2025 30. Juni 2024 Ergänzende Informationen zu den Barkosten Millionen Dollar

$/Pfund 1

Millionen Dollar

$/Pfund 1

Millionen Dollar

$/Pfund 1

Gutschriften für Nebenprodukte 2 :



















Gold 3 17.3

0.36

35.0

0.78

21.6

0.51

Silber 3 13.7

0.29

15.6

0.35

9.7

0.23

Molybdän 20.8

0.43

19.6

0.44

19.0

0.45

Gesamtbetrag der Nebenproduktgutschriften 51.8

1.08

70.2

1.57

50.3

1.19

Überleitung auf IFRS:



















Cash-Kosten, abzüglich Nebenproduktgutschriften 69.6





49.6





75.4





Gutschriften für Nebenprodukte 51.8





70.2





50.3





Aufbereitungs- und Raffinationskosten 0.1





(6.7 )



(11.1 )



Bestandsanpassungen 1.1





0.4





—





Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 0.2





0.1





0.2





Änderung des Produktbestands 4.0





13.8





1.1





Lizenzgebühren 1.0





1.1





0.9





Abschreibungen und Amortisationen 4 56.0





68.2





58.9





Kosten des Umsatzes 5 183.8





196.7





175.7





1 Pro Pfund produziertem Kupfer. 2 Nebenproduktgutschriften werden als Umsatz pro Konzernabschluss berechnet, einschließlich Abschreibungen auf abgegrenzte Umsatzerlöse sowie Preis- und Volumenanpassungen. 3 Die Gutschriften für Gold- und Silbernebenprodukte beinhalten keine variablen Vergütungsanpassungen in Bezug auf Stream-Arrangements. 4 Die Abschreibungen basieren auf dem verkauften Konzentrat. 5 Gemäß dem Konzernabschluss.





British Columbia Drei Monate bis Ende (in Tausend) 30. Juni 2025 31. März 2025 30. Juni 2024 Produziertes Netto-Pfund Kupfer 1 14,626 15,864 14,813 1 Enthielt Kupfer in Konzentrat.





British Columbia Drei Monate bis Ende

30. Juni 2025 31. März 2025 30. Juni 2024 Cash-Kosten pro Pfund produziertem Kupfer Millionen Dollar

$/Pfund

Millionen Dollar

$/Pfund

Millionen Dollar

$/Pfund

Bergbau 24.2

1.65

21.9

1.38

19.5

1.31

Fräsen 21.4

1.46

21.8

1.37

21.5

1.45

G&A 6.1

0.42

6.3

0.40

5.4

0.37

Kosten vor Ort 51.7

3.53

50.0

3.15

46.4

3.13

Aufbereitung & Veredelung 2.1

0.14

3.6

0.23

4.2

0.29

Fracht & Sonstiges 3.3

0.24

3.4

0.21

3.5

0.23

Cash-Kosten vor Nebenproduktgutschriften 57.1

3.91

57.0

3.59

54.1

3.65

Gutschriften für Nebenprodukte (22.2 ) (1.52 ) (18.3 ) (1.15 ) (14.5 ) (0.98 ) Cash-Kosten, abzüglich Nebenproduktgutschriften 34.9

2.39

38.7

2.44

39.6

2.67







British Columbia Drei Monate bis Ende

30. Juni 2025 31. März 2025 30. Juni 2024 Ergänzende Informationen zu den Barkosten Millionen Dollar

$/Pfund 1

Millionen Dollar

$/Pfund 1

Millionen Dollar

$/Pfund 1

Gutschriften für Nebenprodukte 2 :

















Gold 19.8

1.35

16.1

1.01

12.2

0.82

Silber 2.4

0.17

2.2

0.14

2.3

0.16

Gesamtbetrag der Nebenproduktgutschriften 22.2

1.52

18.3

1.15

14.5

0.98

Überleitung auf IFRS:

















Cash-Kosten, abzüglich Nebenproduktgutschriften 34.9





38.7





39.6





Gutschriften für Nebenprodukte 22.2





18.3





14.5





Aufbereitungs- und Raffinationskosten (2.1 )



(3.6 )



(4.2 )



Aktienbasierte Vergütung 0.2





0.3





—





Änderung des Produktbestands 3.6





(0.8 )



11.3





Bestandsanpassungen 1.4





0.8





—





Lizenzgebühren 1.2





0.8





0.6





Abschreibungen und Amortisationen 3 16.8





16.0





14.0





Kosten des Umsatzes 4 78.2

70.5









75.8





1 Pro Pfund produziertem Kupfer. 2 Nebenproduktgutschriften werden als Umsatz pro Konzernabschluss berechnet, einschließlich Abschreibungen auf abgegrenzte Umsatzerlöse sowie Preis- und Volumenanpassungen. 3 Die Abschreibungen basieren auf dem verkauften Konzentrat. 4 Gemäß Konzernabschluss.





Nachhaltige und all-in nachhaltige Cash-Kostenabstimmung

Konsolidierte Drei Monate bis Ende

30. Juni 2025 31. März 2025 30. Juni 2024 All-in nachhaltige Cash-Kosten pro Pfund produziertem Kupfer Millionen Dollar

$/Pfund

Millionen Dollar

$/Pfund

Millionen Dollar

$/Pfund

Cash-Kosten, abzüglich Nebenproduktgutschriften (1.7 ) (0.02 ) (31.0 ) (0.45 ) 72.0

1.14

Barmittel, die Investitionen finanzieren 108.3

1.64

78.2

1.14

93.0

1.48

Lizenzgebühren 2.2

0.03

1.9

0.03

1.5

0.03

Nachhaltige Cash-Kosten, abzüglich Nebenproduktgutschriften 108.8

1.65

49.1

0.72

166.5

2.65

Unternehmensvertrieb und Verwaltungskosten & regionale Kosten 22.1

0.33

15.3

0.22

19.8

0.32

Zu- und Abschreibungen von Stilllegungs- und Gemeinschaftsvereinbarungen 1 3.2

0.05

2.0

0.03

6.6

0.10

All-in Sustaining Cash Cost, abzüglich Nebenproduktgutschriften 134.1

2.03

66.4

0.97

192.9

3.07

Überleitung auf die Zugänge zu Sachanlagen















Zugänge zu Sachanlagen 93.6



68.2



75.2





Aktivierte Nettozugänge 53.8



41.3



43.4





Total Rechnungsabgrenzungsposten 147.4



109.5



118.6





Abzüglich sonstiger nicht nachhaltiger Kapitalkosten 2 58.8



47.0



37.7





Gesamte nachhaltige Kapitalkosten 88.6



62.5



80.9





Aktivierte Leasing- und Ausrüstungsfinanzierung Barzahlungen - Betriebsstandorte 13.4



12.8



9.6





Barzahlungen im Gemeinschaftsabkommen 4.1



0.8



0.7





Zu- und Abschreibungen von Stilllegungs- und Sanierungsverpflichtungen 3 2.2



2.1



1.8





Barmittel, die Investitionen finanzieren 108.3



78.2



93.0





1 Beinhaltet die Wertberichtigung von Stilllegungen im Zusammenhang mit nichtproduktiven Standorten sowie die Wertberichtigung und Abschreibung von Gemeinschaftsvereinbarungen, die in den Sonstigen Vermögenswerten aktiviert wurden. 2 Zu den sonstigen nicht nachhaltigen Kapitalkosten gehören aktivierte Kosten für Arizona, aktivierte Zinsen, aktivierte Explorationen, Zugänge zu Nutzungsrechten für Leasinganlagen, Zugänge zu Ausrüstungsfinanzierungsanlagen, Wachstumsinvestitionen und Umgliederungen im Zusammenhang mit Kapitalersatzteilen. 3 Beinhaltet Abschreibungen auf Stilllegungs- und Wiederherstellungsanlagen von PP&E-Vermögenswerten sowie Wertberichtigungen auf Stilllegungs- und Wiederherstellungsverbindlichkeiten im Zusammenhang mit Produktionsstandorten.





Peru Drei Monate bis Ende

30. Juni 2025 31. März 2025 30. Juni 2024 Aufrechterhaltung der Cash-Kosten pro produziertem Pfund Kupfer Millionen Dollar

$/Pfund

Millionen Dollar

$/Pfund

Millionen Dollar

$/Pfund

Cash-Kosten, abzüglich Nebenproduktgutschriften 69.6

1.45

49.6

1.11

75.4

1.78

Barmittel, die Investitionen finanzieren 55.1

1.15

35.3

0.79

33.8

0.80

Lizenzgebühren 1.0

0.03

1.1

0.02

0.9

0.02

Aufrechterhaltung der Cash-Kosten pro produziertem Pfund Kupfer 125.7

2.63

86.0

1.92

110.1

2.60







British Columbia Drei Monate bis Ende

30. Juni 2025 31. März 2025 30. Juni 2024 Aufrechterhaltung der Cash-Kosten pro produziertem Pfund Kupfer Millionen Dollar

$/Pfund

Millionen Dollar

$/Pfund

Millionen Dollar

$/Pfund

Cash-Kosten, abzüglich Nebenproduktgutschriften 34.9

2.39

38.7

2.44

39.6

2.67

Barmittel, die Investitionen finanzieren 39.6

2.71

27.8

1.75

42.1

2.84

Lizenzgebühren 1.2

0.08

0.8

0.05

0.6

0.05

Aufrechterhaltung der Cash-Kosten pro produziertem Pfund Kupfer 75.7

5.18

67.3

4.24

82.3

5.56







Überleitung der Gold-Cash-Kosten und der nachhaltigen Cash-Kosten

Manitoba Drei Monate bis Ende (in Tausend) 30. Juni 2025 31. März 2025 30. Juni 2024 Nettounzen produziertes Gold 1 43,235 60,354 43,488 1 Enthält Gold in Konzentrat und Doré.





Manitoba Drei Monate bis Ende

30. Juni 2025 31. März 2025 30. Juni 2024 Cash-Kosten pro produzierter Unze Gold $millions

$/Unze

$millions

$/Unze

$millions

$/Unze

Bergbau 33.5

775

38.3

634

42.3

973

Fräsen 13.4

310

14.4

239

15.2

350

G&A 13.8

319

14.8

245

10.5

240

Kosten vor Ort 60.7

1,404

67.5

1,118

68.0

1,563

Aufbereitung & Veredelung 1.3

30

3.7

61

7.2

167

Fracht & Sonstiges 5.1

118

5.7

95

5.7

130

Cash-Kosten vor Nebenproduktgutschriften 67.1

1,552

76.9

1,274

80.9

1,860

Gutschriften für Nebenprodukte (36.4 ) (842 ) (54.2 ) (898 ) (47.4 ) (1,090 ) Gold-Cash-Kosten, abzüglich Nebenproduktgutschriften 30.7

710

22.7

376

33.5

771







Manitoba Drei Monate bis Ende

30. Juni 2025 31. März 2025 30. Juni 2024 Ergänzende Informationen zu den Barkosten $millions

$/Unze 1

$millions

$/Unze 1

$millions

$/Unze 1

Gutschriften für Nebenprodukte 2 :























Kupfer 21.8

504

32.3

535

25.9

596

Zink 7.3

169

13.8

228

14.9

343

Silber 7.3

169

8.3

138

6.1

140

Andere —

—

(0.2 ) (3 ) 0.5

11

Gesamtbetrag der Nebenproduktgutschriften 36.4

842

54.2

898

47.4

1,090

Überleitung auf IFRS:























Cash-Kosten, abzüglich Nebenproduktgutschriften 30.7





22.7





33.5





Gutschriften für Nebenprodukte 36.4





54.2





47.4





Aufbereitungs- und Raffinationskosten (1.3 )



(3.7 )



(7.2 )



Bestandsanpassungen 1.0





—





—





Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand —





—





—





Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 0.5





0.3





0.4





Änderung des Produktbestands 3.8





(1.0 )



(2.4 )



Gemeinkosten, die während der vorübergehenden Aussetzung anfallen 3.2





—





—





Abschreibungen und Amortisationen 3 23.6





23.9





24.7





Kosten des Umsatzes 4 97.9





96.4





96.4





1 Pro produzierter Unze Gold. 2 Nebenproduktgutschriften werden als Umsatz pro Konzernabschluss, Abschreibungen auf abgegrenzte Umsatzerlöse, Preisgestaltung und Volumenanpassungen berechnet. 3 Die Abschreibungen basieren auf dem verkauften Konzentrat. 4 Gemäß Konzernabschluss.





Manitoba Drei Monate bis Ende

30. Juni 2025 31. März 2025 30. Juni 2024 Aufrechterhaltung der Cash-Kosten pro produziertem Pfund Gold $millions

$/Unze

$millions

$/Unze

$millions

$/Unze

Gold-Cash-Kosten, abzüglich Nebenproduktgutschriften 30.7

710

22.7

376

33.5

771

Barmittel, die Investitionen finanzieren 13.6

315

15.1

250

17.1

392

Aufrechterhaltung der Cash-Kosten pro produziertem Pfund Gold 44.3

1,025

37.8

626

50.6

1,163







Abstimmung der kombinierten Stückkosten

Peru Drei Monate bis Ende (in Mio. ohne verarbeitete Erztonnen und Stückkosten pro Tonne) Kombinierte Stückkosten pro verarbeiteter Tonne 30. Juni 2025

31. März 2025

30. Juni 2024

Bergbau 28.1

31.0

31.3

Fräsen 57.8

44.4

51.3

G&A 1 23.2

22.5

19.4

Sonstige G&A 2 (6.4 ) (7.9 ) (4.1 ) Stückkosten 102.7

90.0

97.9

Tonnen gemahlenes Erz 7,559

8,114

7,719

Kombinierte Stückkosten pro Tonne 13.59

11.09

12.68

Überleitung auf IFRS:





Stückkosten 102.7

90.0

97.9

Fracht & Sonstiges 12.4

15.2

12.6

Bestandsanpassungen 1.1

0.4

—

Sonstige G&A 6.4

7.9

4.1

Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 0.2

0.1

0.2

Änderung des Produktbestands 4.0

13.8

1.1

Lizenzgebühren 1.0

1.1

0.9

Abschreibungen und Amortisationen 56.0

68.2

58.9

Kosten des Umsatzes 3 183.8

196.7

175.7

1 G&A gemäß obiger Überleitung der Cash-Kosten. 2 Übrige G&A beinhalten im Wesentlichen Kosten für Gewinnbeteiligungen. 3 Gemäß Konzernabschluss.





British Columbia Drei Monate bis Ende (in Millionen außer verarbeitetem Erz und Stückkosten pro Tonne) Kombinierte Stückkosten pro verarbeiteter Tonne 30. Juni 2025

31. März 2025

30. Juni 2024

Bergbau 24.2

21.9

19.5

Fräsen 21.4

21.8

21.5

G&A 1 6.1

6.3

5.4

Stückkosten 51.7

50.0

46.4

Impliziter Wechselkurs USD/CAD 1.38

1.43

1.36

Stückkosten - C$ 71.1

71.7

63.5

Tonnen gemahlenes Erz 2,900

2,761

3,232

Kombinierte Stückkosten pro Tonne – C$ 24.51

25.98

19.65

Überleitung auf IFRS:









Stückkosten 51.7

50.0

46.4

Fracht & Sonstiges 3.3

3.4

3.5

Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 0.2

0.3

—

Änderung des Produktbestands 3.6

(0.8 ) 11.3

Bestandsanpassungen 1.4

0.8

—

Lizenzgebühren 1.2

0.8

0.6

Abschreibungen und Amortisationen 16.8

16.0

14.0

Kosten des Umsatzes 2 78.2

70.5

75.8

1 G&A gemäß obiger Barkostenabstimmung 2 Gemäß dem konsolidierten Zwischenabschluss.





Manitoba Drei Monate bis Ende (in Mio. ohne verarbeitete Erztonnen und Stückkosten pro Tonne) Kombinierte Stückkosten pro verarbeiteter Tonne 30. Juni 2025

31. März 2025

30. Juni 2024

Bergbau 33.5

38.3

42.3

Fräsen 13.4

14.4

15.2

G&A 1 13.8

14.8

10.5

Abzüglich: Sonstige G&A im Zusammenhang mit Gewinnbeteiligungskosten (7.2 ) (7.2 ) (3.4 ) Stückkosten 53.5

60.3

64.6

Impliziter Wechselkurs USD/CAD 1.38

1.43

1.38

Stückkosten - C$ 73.9

86.5

89.3

Tonnen gemahlenes Erz 307,138

404,410

397,426

Kombinierte Stückkosten pro Tonne 2 - C$ 241

214

225

Überleitung auf IFRS:





Stückkosten 53.5

60.3

64.6

Fracht & Sonstiges 5.1

5.7

5.7

Sonstige G&A im Zusammenhang mit Gewinnbeteiligung 7.2

7.2

3.4

Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 0.5

0.3

0.4

Bestandsanpassungen 1.0

—

—

Änderung des Produktbestands 3.8

(1.0 ) (2.4 ) Gemeinkosten, die während der vorübergehenden Aussetzung anfallen 3.2

—

—

Abschreibungen und Amortisationen 23.6

23.9

24.7

Kosten des Umsatzes 3 97.9

96.4

96.4

1 G&A gemäß obiger Überleitung der Cash-Kosten. 2 Nicht enthalten sind Gemeinkosten in Höhe von 3,2 Mio. $ (14 C$ pro Tonne), die während der vorübergehenden Aussetzung in den drei Monaten bis zum 30. Juni 2025 angefallen sind. 3 Gemäß dem konsolidierten Zwischenabschluss.





Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen, mit Ausnahme von Aussagen über aktuelle und historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "budgetiert", "Anleitung", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "Strategie", "Ziel", "beabsichtigt", "Ziel", "Ziel", "versteht", "antizipiert" und "glaubt" (und Variationen dieser oder ähnlicher Wörter) und Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "können", "könnten", "würden", "sollten", "könnten", "eintreten" oder "erreicht werden" oder "ergriffen werden" (und Variationen davon oder ähnliches) Ausdrücke). Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung werden durch diesen Warnhinweis eingeschränkt.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf die Produktions-, Kosten-, Investitions- und Explorationsausgabenprognosen von Hudbay sowie die möglichen Auswirkungen von Waldbränden und damit verbundenen Evakuierungs- oder Regierungsanordnungen in Manitoba und British Columbia oder sozialen Unruhen in Peru, die Fähigkeit der Betriebe von Snow Lake, nach der Einstellung des Betriebs rechtzeitig auf die volle Produktion hochzufahren, Erwartungen in Bezug auf die Reduzierung der diskretionären Ausgaben und Investitionen, die Fähigkeit von Hudbay, die Optimierung des Betriebs der Copper Mountain Mine voranzutreiben und abzuschließen, einschließlich im Hinblick auf das laufende Projekt zur Umwandlung und Konfiguration der SAG-Mühle, die Umsetzung von Abraumstrategien und die erwarteten Vorteile daraus, die geschätzten Zeitpläne und Voraussetzungen für die Genehmigung des Projekts Copper World, den Vollzug und den Zeitplan der JV-Transaktion, die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für die JV-Transaktion, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt der behördlichen Genehmigungen, die Erwartungen hinsichtlich der erwarteten Vorteile der JV-Transaktion für Hudbay und die Vereinigten Staaten, den Abschluss und den Zeitplan der DFS, die Erwartungen hinsichtlich der Ergebnisse etwaiger Anfechtungen der Genehmigungen für das Projekt Copper World und die potenziellen Auswirkungen der jüngsten politischen Entscheidungen aus dem Vereinigten Königreich die Regierung des Bundesstaates, die erwarteten Vorteile der Sanktionierung des Projekts Copper World sowie die Vorteile, den Zeitplan und die Fertigstellung des geänderten Wheaton Stream, die erwarteten Vorteile der Wachstumsinitiativen in Manitoba, einschließlich der Nutzung des Explorationsstollens bei der Lagerstätte 1901 und die potenzielle Nutzung überschüssiger Kapazitäten in der Mühle Stall, die zukünftigen Strategien zum Schuldenabbau von Hudbay und die Fähigkeit von Hudbay, Schulden abzubauen und Schulden bei Bedarf zurückzuzahlen, Erwartungen hinsichtlich des Barbestands und der Liquidität von Hudbay, Erwartungen hinsichtlich steuerlicher Synergien, Erwartungen hinsichtlich der Fähigkeit, Explorationsarbeiten durchzuführen und Explorationsprogramme auf seinen Konzessionsgebieten durchzuführen und damit verbundene Bohrpläne voranzutreiben, einschließlich der Weiterentwicklung des Explorationsprogramms bei Maria Reyna und Caballito, sowie des Status und des voraussichtlichen Zeitplans des entsprechenden Antragsverfahrens für Bohrgenehmigungen, Erwartungen hinsichtlich der prospektiven Beschaffenheit der Konzessionsgebiete Maria Reyna und Caballito, der Fähigkeit, den Abbau höhergradiger Erze in der Grube Pampacancha fortzusetzen, und der daraus resultierenden Erwartungen von Hudbay, der Bewertung und Bewertung von Möglichkeiten zur Wiederaufbereitung von Abraumhalden unter Verwendung verschiedener metallurgischer Technologien, den erwarteten Auswirkungen von Brownfield- und Greenfield-Wachstumsprojekten auf die Leistung von Hudbay, den erwarteten Erweiterungsmöglichkeiten und der Verlängerung der Lebensdauer der Mine in Snow Lake und die Fähigkeit von Hudbay, eine neue Ankerlagerstätte in der Nähe von Hudbays Snow Lake-Betrieben zu finden, erwartete zukünftige Bohrprogramme und Explorationsaktivitäten und alle daraus erwarteten Ergebnisse, erwartete Minenpläne, erwartete Metallpreise und die erwartete Sensitivität der finanziellen Leistung von Hudbay gegenüber Metallpreisen, Ereignisse, die sich auf die Betriebe und Erschließungsprojekte von Hudbay auswirken könnten, erwartete Cashflows aus dem Betrieb und damit verbundene Liquiditätsanforderungen, Die erwarteten Auswirkungen externer Faktoren auf die Einnahmen, wie z. B. Rohstoffpreise, Schätzungen der Mineralreserven und -ressourcen, Prognosen für die Lebensdauer der Mine, Rekultivierungskosten, wirtschaftliche Aussichten, staatliche Regulierung des Bergbaubetriebs sowie Geschäfts- und Akquisitionsstrategien. Zukunftsgerichtete Informationen sind nicht zukunftsgerichtete Informationen eine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse sein. Zukunftsgerichtete Informationen basieren unter anderem auf Meinungen, Annahmen, Schätzungen und Analysen, die zwar von Hudbay zum Zeitpunkt der Bereitstellung der zukunftsgerichteten Informationen als angemessen erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden.

Zu den wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die Hudbay identifiziert hat und die bei der Erstellung von Schlussfolgerungen oder der Erstellung von Prognosen oder Prognosen oder Prognosen in den zukunftsgerichteten Informationen angewendet wurden, gehören unter anderem:

die Fähigkeit, Produktions-, Kosten-, Kapital- und Explorationsausgabenprognosen zu erreichen; keine nennenswerten Unterbrechungen des Betriebs von Hudbay aufgrund sozialer oder politischer Unruhen in den Regionen, in denen Hudbay tätig ist, einschließlich der Navigation durch das komplexe politische und soziale Umfeld in Peru und der Beilegung von Beschwerden, die von lokalen Gemeinschaften und ihren Bewohnern vorgebracht werden; die Fähigkeit, nach der Einstellung des Betriebs in Manitoba rechtzeitig auf die volle Produktion hochzufahren; den Abschluss der JV-Transaktion; keine Unterbrechung der Pläne von Hudbay für die Weiterentwicklung des Projekts Copper World, einschließlich im Hinblick auf erfolgreiche Anfechtungen der Copper World-Genehmigungen; die Fähigkeit von Hudbay, die Optimierung der Copper Mountain-Betriebe erfolgreich voranzutreiben und abzuschließen, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten und gute Beziehungen zu den wichtigsten Interessengruppen aufzubauen und zu pflegen; die Fähigkeit, seine Explorationspläne umzusetzen und die damit verbundenen Bohrpläne voranzutreiben; die Fähigkeit, das Explorationsprogramm in den Konzessionsgebieten Maria Reyna und Caballito voranzutreiben; der Erfolg von Abbau-, Verarbeitungs-, Explorations- und Erschließungsaktivitäten; die planmäßige Wartung und Verfügbarkeit der Verarbeitungsanlagen von Hudbay; die Genauigkeit geologischer, bergbaulicher und metallurgischer Schätzungen; die erwarteten Metallpreise und die Produktionskosten; das Angebot und die Nachfrage nach Metallen, die Hudbay produziert; die Versorgung und Verfügbarkeit aller Formen von Energie und Brennstoffen zu angemessenen Preisen; keine nennenswerten unvorhergesehenen betrieblichen oder technischen Schwierigkeiten; keine signifikanten Unterbrechungen des Betriebs aufgrund negativer Auswirkungen extremer Wetterereignisse, einschließlich Waldbrände, die die Regionen, in denen Hudbay tätig ist, betroffen haben und weiterhin betreffen könnten; die Umsetzung der Geschäfts- und Wachstumsstrategien von Hudbay, einschließlich des Erfolgs seiner strategischen Investitionen und Initiativen; die Verfügbarkeit zusätzlicher Finanzmittel, falls erforderlich; die Fähigkeit, bei Bedarf Schulden abzubauen und Schulden zurückzuzahlen; die Fähigkeit, Projektziele pünktlich und im Rahmen des Budgets zu erreichen, sowie andere Ereignisse, die sich auf die Fähigkeit von Hudbay auswirken können, die Projekte von Hudbay zu entwickeln; der Zeitpunkt und Erhalt verschiedener behördlicher und behördlicher Genehmigungen; die Verfügbarkeit von Personal für die Explorations-, Erschließungs- und Betriebsprojekte von Hudbay sowie die laufenden Mitarbeiterbeziehungen; Pflege guter Beziehungen zu den Mitarbeitern in den Betrieben von Hudbay; Pflege guter Beziehungen zu den Gewerkschaften, die bestimmte Hudbay-Mitarbeiter in Manitoba und Peru vertreten; Pflege guter Beziehungen zu den Gemeinden, in denen Hudbay tätig ist, einschließlich der benachbarten indigenen Gemeinschaften und der lokalen Regierungen; keine signifikanten unvorhergesehenen Herausforderungen mit den Stakeholdern bei den verschiedenen Projekten von Hudbay; keine signifikanten unvorhergesehenen Ereignisse oder Änderungen in Bezug auf regulatorische, Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsfragen; keine Anfechtungen über das Eigentum an den Grundstücken von Hudbay, einschließlich aufgrund von Rechten oder beanspruchten Rechten indigener Völker oder Anfechtungen der Gültigkeit von Hudbays nicht patentierten Bergbau-Claims; den Zeitpunkt und den möglichen Ausgang eines anhängigen Rechtsstreits und keine bedeutenden unvorhergesehenen Rechtsstreitigkeiten; bestimmte Steuerangelegenheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf geltende Steuergesetze und -vorschriften, Änderungen der Steuerpolitik und die Rückerstattung bestimmter Mehrwertsteuern von der kanadischen und peruanischen Regierung; und keine wesentlichen und anhaltenden nachteiligen Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen oder der Bedingungen an den Finanzmärkten (einschließlich Rohstoffpreise und Wechselkurse).



Zu den Risiken, Ungewissheiten, Eventualverbindlichkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden, gehören unter anderem Risiken in Zusammenhang mit der Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss der JV-Transaktion, einschließlich des Zeitplans, des Erhalts und aller Bedingungen in Zusammenhang mit behördlichen Genehmigungen, sowie Risiken in Zusammenhang mit dem Erreichen einer endgültigen Vereinbarung mit Wheaton in Bezug auf die verbesserten Edelmetalle Risiken, die sich aus dem Scheitern ergeben, die Optimierung des Minenbetriebs in Copper Mountain effektiv voranzutreiben und abzuschließen, einschließlich im Hinblick auf das laufende Projekt zur Umwandlung und Konfiguration der SAG-Mühle, politische und soziale Risiken in den Regionen, in denen Hudbay tätig ist, einschließlich des komplexen politischen und sozialen Umfelds in Peru und möglicher Betriebsunterbrechungen aufgrund von Protesten und Missständen in der Gemeinde, Risiken, die im Allgemeinen mit der Bergbauindustrie und dem aktuellen geopolitischen Umfeld verbunden sind, einschließlich künftiger Rohstoffpreise, der möglichen Einführung oder Ausweitung von Zöllen, Währungs- und Zinsschwankungen, Energie- und Verbrauchsmaterialpreisen, Engpässen in der Lieferkette und einer allgemeinen Kosteneskalation im aktuellen inflationären Umfeld, Unsicherheiten in Bezug auf die Entwicklung und den Betrieb der Projekte von Hudbay, das Risiko eines Indikators für eine Wertminderung oder eine Wertaufholung im Zusammenhang mit ein wesentliches Mineralgrundstück, Risiken im Zusammenhang mit dem Projekt Copper World, einschließlich in Bezug auf Risiken bei der Projektdurchführung und -finanzierung, Risiken im Zusammenhang mit dem Minenplan Lalor, einschließlich der Fähigkeit, abgeleitete Mineralressourcenschätzungen in höhere Konfidenzkategorien umzuwandeln, Abhängigkeit von Schlüsselpersonal sowie Beziehungen zwischen Mitarbeitern und Gewerkschaften, Risiken im Zusammenhang mit politischer oder sozialer Instabilität, Unruhen oder Veränderungen, Risiken in Bezug auf die Beziehungen zwischen Ureinwohnern und Gemeinschaften, Rechte und Eigentumsansprüche, betriebliche Risiken und Gefahren, einschließlich der Kosten für die Instandhaltung und Modernisierung der Abraumbewirtschaftungsanlagen von Hudbay, und unvorhergesehene ökologische, industrielle und geologische Ereignisse und Entwicklungen sowie die Unfähigkeit, sich gegen alle Risiken zu versichern (einschließlich unvorhergesehener erheblicher Betriebsunterbrechungen aufgrund nachteiliger Auswirkungen extremer Wetterereignisse), Ausfall von Anlagen, Ausrüstungen, Prozessen, Transportmitteln und anderen Infrastrukturen wie erwartet, Einhaltung von Regierungs- und Umweltvorschriften, einschließlich Genehmigungsanforderungen und Antikorruptionsgesetzen, Erschöpfung der Reserven von Hudbay, volatile Finanzmärkte und Zinssätze, die die Fähigkeit von Hudbay beeinträchtigen können, zusätzliche Finanzmittel zu akzeptablen Bedingungen zu erhalten, das Versäumnis, die erforderlichen Genehmigungen oder Genehmigungen von Regierungsbehörden rechtzeitig einzuholen, Unsicherheiten in Bezug auf die Geologie, die Kontinuität, den Gehalt und die Schätzungen der Mineralreserven und -ressourcen sowie das Potenzial für Schwankungen des Gehalts und der Gewinnungsraten, ungewisse Kosten für Rekultivierungsaktivitäten, die Fähigkeit von Hudbay, den Pensionsverpflichtungen von Hudbay und anderen Verpflichtungen nach der Pensionierung nachzukommen, die Fähigkeit von Hudbay, die Verpflichtungen in den Schuldtiteln von Hudbay und andere wesentliche Verträge einzuhalten, Steuerrückerstattungen, Absicherungsgeschäfte sowie die Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht von Hudbay erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und dem EDGAR-Profil des Unternehmens unter www.sec.gov verfügbar ist.

Sollten ein oder mehrere Risiken, Unsicherheiten, Eventualitäten oder andere Faktoren eintreten oder sollten sich Faktoren oder Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Dementsprechend sollten Sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Hudbay übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu revidieren oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und zukunftsgerichteten Informationen zu erläutern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis für Anleger in den Vereinigten Staaten

Diese Pressemitteilung wurde in Übereinstimmung mit den Anforderungen der in Kanada geltenden Wertpapiergesetze erstellt, die erheblich von den Anforderungen der für US-Emittenten geltenden Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten abweichen können.

Über Hudbay

Hudbay (TSX, NYSE: HBM) ist ein auf Kupfer fokussiertes Bergbauunternehmen für kritische Mineralien mit drei langlebigen Betrieben und einer erstklassigen Pipeline von Kupferwachstumsprojekten in den wichtigsten Bergbaugebieten Kanadas, Perus und der Vereinigten Staaten.

Zum operativen Portfolio von Hudbay gehören die Mine Constancia in Cusco (Peru), die Snow Lake Betriebe in Manitoba (Kanada) und die Copper Mountain Mine in British Columbia (Kanada). Kupfer ist das primäre Metall, das vom Unternehmen produziert wird, was durch eine bedeutende Goldproduktion und die Nebenprodukte Zink, Silber und Molybdän ergänzt wird. Die Wachstumspipeline von Hudbay umfasst das Projekt Copper World in Arizona (USA), das Projekt Mason in Nevada (USA), das Projekt Llaguen in La Libertad (Peru) sowie mehrere Expansions- und Explorationsmöglichkeiten in der Nähe der bestehenden Betriebe.

Der Wert, den Hudbay schafft, und die Wirkung, die es hat, werden in seinem Purpose Statement verkörpert: "Wir kümmern uns um unsere Mitarbeiter, unsere Gemeinschaften und unseren Planeten. Hudbay liefert die Metalle, die die Welt braucht. Wir arbeiten nachhaltig, verändern Leben und schaffen eine bessere Zukunft für Gemeinschaften." Die Mission von Hudbay ist es, nachhaltige Werte und hohe Renditen zu schaffen, indem es seine Kernstärken in den Bereichen Gemeindebeziehungen, gezielte Exploration, Minenerschließung und effizienter Betrieb nutzt.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

Candace Brûlé

Vice President, Investor Relations, Financial Analysis and External Communications

(416) 814-4387

investor.relations@hudbay.com



