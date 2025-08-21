Neues Futter für die Bären: Walmart rutscht nach schwachen Zahlen weg!

Gegenüber dem Vorjahresquartal steigerte der größte private Arbeitgeber der Welt seine Erlöse um 4,8 Prozent auf 177,4 Milliarden US-Dollar. Damit konnten die Erwartungen der Analystinnen und Analysten um 3,02 Milliarden US-Dollar übertroffen werden.

Als Wachstumstreiber entpuppten sich wie in den Quartalen zuvor einerseits das E-Commerce-Geschäft mit einem Anstieg von 25 Prozent sowie wachsende Werbeerlöse, die sogar um 46 Prozent kletterten. Aus Mitgliedschaften, zum Beispiel für das zahlenden Mitgliedern vorbehaltenen Sam's Club, erlöste Walmart weltweit 15,3 Prozent mehr.

Gewinnerwartungen verfehlt, operativer Ertrag rückläufig

Trotz des hohen Wachstums in margenstarken Geschäftsbereichen verfehlte der Konzern die Gewinnerwartungen. Der pro Anteil erzielte Ertrag lag mit 0,68 US-Dollar um 6 Cent unter den Schätzungen. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr konnte sich Walmart nur um 1 Cent verbessern. Es ist das erste Mal seit mehr als drei Jahren, dass das Unternehmen hier unter den Erwartungen lag.

Nichtsdestotrotz konnte sich Walmart beim auf die Anteilseigner entfallenden Nettogewinn deutlich steigern. Dieser kletterte von 4,5 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr auf 7,03 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 56,2 Prozent entspricht. Das lag allerdings nicht am operativen Geschäft, wo Walmart geringere Erträge verzeichnete, sondern an Einmal-, und Sondereffekten.

Schlechte Nachrichten für die US-Wirtschaft sind gute für Walmart

Seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr hat der Einzelhandelsgigant angehoben. Anstatt um 3,0 bis 4,0 Prozent sollen die Erlöse um 3,75 bis 4,75 Prozent steigen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) soll sich auf 2,52 bis 2,62 US-Dollar belaufen. Bislang hatte Walmart hier 2 Cent weniger in Aussicht gestellt.

Die verbesserte Prognose begründet Walmart damit, weiter von der Zurückhaltung der Verbraucherinnen und Verbraucher zu profitieren und wachsenden Zuspruch aus einkommensstärkeren Schichten zu erhalten. Das ist zwar eine schlechte Nachricht für den US-Konsum, aber eine gute für das Unternehmen.

Aktie gibt nach, Kampf um 100 US-Dollar zu erwarten

Bei Anlegerinnen und Anleger wollte nach den Zahlen keine Freude aufkommen. Die deutlich über den Erwartungen liegenden Erlöse sowie die Prognoseanhebung wurden vom schwächeren operativen Ertrag überschattet. In einer ersten Reaktion gab die Aktie um mehr als 3 Prozent nach, aktuell (Stand: 13:35 Uhr MESZ) betragen die Verluste 2,3 Prozent.

Am Donnerstag ist ein harter Kampf um die Marke von 100 US-Dollar zu erwarten, nachdem die Aktie mit einem Plus von 13,5 Prozent gegenüber dem Jahreswechsel ein bislang starkes Jahr erwischt hat. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr verzeichnete Walmart sogar Kursgewinne von 37,6 Prozent.

Fazit: Das könnte der Anlass für die überfällige Korrektur sein

Angesichts der mit der Aktie stark gestiegenen Bewertung ist die Zurückhaltung nach den durchwachsenen Zahlen verständlich: Das Unternehmen ist auf Basis der Management-eigenen Prognose mit dem 39,9-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt nicht nur meilenweit (+128,6 Prozent) über dem Branchendurchschnitt, sondern auch deutlich über dem historischen Bewertungsmittel der Aktie, das in den vergangenen 5 Jahren bei einem KGV von 26,6 lag.

Auch bei anderen Bewertungskennziffern weicht Walmart stark sowohl von der Peer Group als auch seiner historischen Norm hat. Das verlangt schon seit längerer Zeit nach einer Bewertungskorrektur, die sich bislang aber nicht hatte einstellen wollen. Die seltene Verfehlung der Gewinnerwartungen könnte hierzu den Anlass liefern. Für Gewinnmitnahmen ist es noch nicht zu spät.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion