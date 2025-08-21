HENSOLDT - Aktie schießt in die Höhe - 21.08.2025

Mit einer Performance von +4,28 % konnte die HENSOLDT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von HENSOLDT über einen Zuwachs von +3,83 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -7,32 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,54 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HENSOLDT +131,22 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,22 % geändert.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,32 % 1 Monat -22,54 % 3 Monate +3,83 % 1 Jahr +135,72 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die geopolitischen Einflüsse auf die Kursentwicklung der HENSOLDT Aktie, insbesondere die Auswirkungen potenzieller militärischer Konflikte und internationaler Beziehungen. Es wird über die Notwendigkeit militärischer Aufrüstungen in Europa diskutiert, von denen HENSOLDT aufgrund seiner technologischen Fähigkeiten profitieren könnte. Auch die möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen von Insiderkäufen durch HENSOLDT-Vorstände sind ein Thema von Interesse. Das Forum spiegelt Bedenken wider, dass die Aktie überkauft ist und die anschließende Korrektur gerechtfertigt sei.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,63 Mrd.EUR wert.

Der Dax hat auch am Donnerstag keinen klaren Trend erkennen lassen. Anleger warten auf Fortschritte bei den Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg sowie auf geldpolitische Signale vom Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.