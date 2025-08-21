Diese Crash-Aktie ist jetzt zum Kauf empfohlen!

The Trade Desk ist nicht das einzige, in der laufenden Earnings Season spektakulär gecrashte Werbetechnologie-Unternehmen , auch die Anteile von Mitbewerber PubMatic wurden von Anlegerinnen und Anleger zuletzt in der Luft zerrissen. Trotz eines Quartalsergebnisses über den Erwartungen des Marktes büßte die Aktie 21,1 Prozent ein.

Im Rahmen der anhaltenden Kursverluste bei US-Technologiewerten in den vergangenen Tagen setzte sich die Talfahrt fort. Inzwischen steht gegenüber dem Jahreswechsel ein Minus von 44,7 Prozent zu Buche. Verglichen mit dem Vorjahresstand bringt es PubMatic sogar auf Verluste in Höhe von 46,8 Prozent.

Nach dem Crash empfiehlt Rosenblatt zum Kauf

Trotz oder gerade wegen dieser horrenden Kursverluste hat die Aktie am Donnerstag mit dem Research-Haus Rosenblatt Securites einen Fan gewonnen. Die für ihre steilen Prognosen bekannten Analystinnen und Analysten haben PubMatic mit einem Kursziel von 17,00 US-Dollar zum Kauf empfohlen. Das impliziert eine Upside von fast 110 Prozent.

Als Gründe für ihre optimistische Einschätzung nennen die Expertinnen und Experten den Marktanteil von 6 Prozent im Bereich von Supply-Side-Plattformen (SPP), die es Vermarktern von Werbeflächen erlauben, Werbeanzeigen möglichst effizient und finanziell erfolgreich zu verkaufen.

Klatsche für Alphabet soll PubMatic aus der Patsche helfen

Für Rückenwind soll außerdem ein aus dem April stammendes Urteil gegen Google-Mutterkonzern Alphabet sorgen, wonach das Unternehmen unerlaubterweise seine Marktmacht im Anzeigengeschäft ausgenutzt habe – und zwar genau in der Nische, in der Unternehmen wie PubMatic aktiv sind: zwischen Verkäuferinnen und Verkäufern von Werbeanzeigen.

Rosenblatt Securites rechnet damit, dass sich die finanziellen Auswirkungen dieses Urteils ab spätestens 2026 positiv in der Bilanz von PubMatic niederschlagen werden. Zuletzt war es dem Unternehmen nur auf bereinigter Basis gelungen, Gewinne zu erzielen.

Kaufempfehlung leitet Erholung – auch bei Mitbewerbern

Der positive Analystenkommentar sorgte am Donnerstag für eine erste Erholung der völlig ausgebombten Anteile. In einem von Unsicherheit geprägten Marktumfeld legte die Aktie rund 4,0 Prozent zu und sorgte dadurch auch für Bewegung bei Mitbewerbern wie Magnite (ebenfalls +4,0 Prozent) und Stagwell (+2,5 Prozent).

Auch Branchenprimus AppLovin zeigte sich verbessert, nachdem die US-Großbank Wells Fargo ihre Kaufempfehlung bekräftigt und ihr Kursziel auf 491 US-Dollar angehoben hatte, woraufhin die Aktie 2,5 Prozent zulegte. The Trade Desk notierte hingegen fast unverändert. Eine Gegenbewegung ist hier nachdem 35-Prozent-Crash bislang ausgeblieben.

Fazit: Keine Empfehlung, der man sich anschließen muss

Im Markt für Werbetechnologie sieht das Research-Haus Rosenblatt Securities in der abgestürzten Aktie von PubMatic eine Einstiegschance, da das Unternehmen ab dem nächsten Jahr mit einer verbesserten Ertragslage aufgrund eines Urteils gegen Alphabet rechnen darf.

Mit Blick auf die gegenwärtige Geschäftsentwicklung könnte der Weg zu einem nachhaltigen Kurserfolg jedoch noch weit sein, denn zuletzt schrieb PubMatic rote Zahlen. Das hat eine nur wenig attraktive Bewertung zur Folge.

Potenziellen Gegenwind liefert außerdem die US-Inflation, die einerseits Zinserhöhungen wahrscheinlicher macht, während andererseits die Konsumausgaben und damit auch die Aufwendungen für Marketing leiden könnten. Der Empfehlung von Rosenblatt Securities muss man in diesem Fall nicht folgen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die PubMatic Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,22 % und einem Kurs von 8,15USD auf Nasdaq (21. August 2025, 17:50 Uhr) gehandelt.



