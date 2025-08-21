DFL-Chef Dr. Steffen Merkel im neuen DUP UNTERNEHMER-Magazin
KI bietet der Bundesliga neue Chancen, vor allem bei der Internationalisierung (FOTO)
Hamburg (ots) - Dr. Steffen Merkel, Co-Geschäftsführer der Deutschen
Fußball-Liga (DFL), sieht Künstliche Intelligenz als einen der Schlüssel für die
Bundesliga-Berichterstattung der Zukunft. "Gerade im internationalen Markt wäre
ohne KI ein so individuelles Medienprodukt gar nicht mehr herzustellen", sagte
Merkel dem "DUP UNTERNEHMER-Magazin".
Schon heute übernehme die Künstliche Intelligenz in der DFL-Gruppe redaktionelle
Aufgaben automatisiert in Echtzeit. In Bundesliga-Clips werden mithilfe
KI-gestützter Tools Bildmaterial und Trackingdaten miteinander verknüpft. "Die
KI erkennt so nicht nur relevante Szenen, sondern schneidet sie auch
marktgerecht zusammen", so Merkel, der die DFL gemeinsam mit Dr. Marc Lenz
führt.
Ein Usecase: Für ihre eigene App produziert die DFL seit dem Start des Systems
im Oktober 2024 rund 400 Storys pro Monat - mit messbarem Erfolg: "Wir
beobachten eine Verdopplung der Verweildauer in der App", betont Merkel. Die
Datenverarbeitung erfolgt innerhalb von Sekunden über Amazon Web Services (AWS),
den strategischen Technologiepartner der DFL. Die Zusammenarbeit mit AWS gilt in
der Branche als bemerkenswert: Anders als in klassischen B2B-Beziehungen
entwickeln beide Seiten gemeinsam neue Produkte. "Das ist eine echte
Partnerschaft", sagt Merkel. Man arbeite kollaborativ, oft tageweise im
Co-Creation-Modus. Kürzlich wurde die strategische Partnerschaft um weitere
Jahre verlängert.
Laut Merkel müsse sich die Bundesliga auch sprachlich und kulturell an
internationale Zielgruppen anpassen. Gerade hier biete KI neue Chancen - etwa
für Sender in Ländern wie Japan, Brasilien oder Mexiko, die Bundesliga-Inhalte
ausstrahlen, aber keine eigenen Fußballredaktionen haben. Ein Beispiel:
"Speech-to-Speech-Systeme können künftig Live-Kommentare in lokale Dialekte
übersetzen - das ist ein Weg, um Sprachbarrieren zu überwinden", erklärt Merkel.
"Wir sind nicht nur Liga-Organisator, sondern auch Medienproduzent,
Datenveredler und Technologietreiber", sagte Merkel dem "DUP
UNTERNEHMER-Magazin", das am 22. August am Kiosk erscheint und an diesem
Wochenende der Süddeutschen Zeitung sowie der Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung beiliegt. Gleichzeitig stellt er klar: "Wir nutzen KI zur
Verbesserung des Fanerlebnisses - aber niemals als Ersatz für das Spiel." Ein
KI-generiertes Video, in dem Bayern-Stürmer Harry Kane ein fiktives
Bundesligator erzielt, werde es von offizieller Seite nicht geben. "Wir zeigen,
was auf dem Platz passiert - und nur das."
In jedem Bundesliga-Stadion sind heute 16 bis 20 Spezialkameras installiert, die
ausschließlich der Datenerfassung dienen. Sie erfassen Spieler- und
Ballbewegungen 25-mal pro Sekunde - das ergibt rund 3,6 Millionen Datenpunkte
pro Spiel. Diese fließen in Echtzeit in die Systeme der DFL, wo sie analysiert,
visualisiert und publiziert werden - unter anderem als "Bundesliga Match Facts",
die Live-Übertragungen ergänzen.
In den vergangenen Jahren hat sich die DFL eine vertikal integrierte Struktur
aufgebaut, die von der Datenerhebung über die TV-Produktion bis zur
Content-Entwicklung reicht. "Wir sind die weltweit einzige Liga-Organisation,
die die komplette Wertschöpfungskette selbst abdeckt", sagte Merkel.
