KI bietet der Bundesliga neue Chancen, vor allem bei der Internationalisierung (FOTO)

Hamburg (ots) - Dr. Steffen Merkel, Co-Geschäftsführer der Deutschen

Fußball-Liga (DFL), sieht Künstliche Intelligenz als einen der Schlüssel für die

Bundesliga-Berichterstattung der Zukunft. "Gerade im internationalen Markt wäre

ohne KI ein so individuelles Medienprodukt gar nicht mehr herzustellen", sagte

Merkel dem "DUP UNTERNEHMER-Magazin".



Schon heute übernehme die Künstliche Intelligenz in der DFL-Gruppe redaktionelle

Aufgaben automatisiert in Echtzeit. In Bundesliga-Clips werden mithilfe

KI-gestützter Tools Bildmaterial und Trackingdaten miteinander verknüpft. "Die

KI erkennt so nicht nur relevante Szenen, sondern schneidet sie auch

marktgerecht zusammen", so Merkel, der die DFL gemeinsam mit Dr. Marc Lenz

führt.





Ein Usecase: Für ihre eigene App produziert die DFL seit dem Start des Systems

im Oktober 2024 rund 400 Storys pro Monat - mit messbarem Erfolg: "Wir

beobachten eine Verdopplung der Verweildauer in der App", betont Merkel. Die

Datenverarbeitung erfolgt innerhalb von Sekunden über Amazon Web Services (AWS),

den strategischen Technologiepartner der DFL. Die Zusammenarbeit mit AWS gilt in

der Branche als bemerkenswert: Anders als in klassischen B2B-Beziehungen

entwickeln beide Seiten gemeinsam neue Produkte. "Das ist eine echte

Partnerschaft", sagt Merkel. Man arbeite kollaborativ, oft tageweise im

Co-Creation-Modus. Kürzlich wurde die strategische Partnerschaft um weitere

Jahre verlängert.



Laut Merkel müsse sich die Bundesliga auch sprachlich und kulturell an

internationale Zielgruppen anpassen. Gerade hier biete KI neue Chancen - etwa

für Sender in Ländern wie Japan, Brasilien oder Mexiko, die Bundesliga-Inhalte

ausstrahlen, aber keine eigenen Fußballredaktionen haben. Ein Beispiel:

"Speech-to-Speech-Systeme können künftig Live-Kommentare in lokale Dialekte

übersetzen - das ist ein Weg, um Sprachbarrieren zu überwinden", erklärt Merkel.



"Wir sind nicht nur Liga-Organisator, sondern auch Medienproduzent,

Datenveredler und Technologietreiber", sagte Merkel dem "DUP

UNTERNEHMER-Magazin", das am 22. August am Kiosk erscheint und an diesem

Wochenende der Süddeutschen Zeitung sowie der Frankfurter Allgemeinen

Sonntagszeitung beiliegt. Gleichzeitig stellt er klar: "Wir nutzen KI zur

Verbesserung des Fanerlebnisses - aber niemals als Ersatz für das Spiel." Ein

KI-generiertes Video, in dem Bayern-Stürmer Harry Kane ein fiktives

Bundesligator erzielt, werde es von offizieller Seite nicht geben. "Wir zeigen,

was auf dem Platz passiert - und nur das."



In jedem Bundesliga-Stadion sind heute 16 bis 20 Spezialkameras installiert, die

ausschließlich der Datenerfassung dienen. Sie erfassen Spieler- und

Ballbewegungen 25-mal pro Sekunde - das ergibt rund 3,6 Millionen Datenpunkte

pro Spiel. Diese fließen in Echtzeit in die Systeme der DFL, wo sie analysiert,

visualisiert und publiziert werden - unter anderem als "Bundesliga Match Facts",

die Live-Übertragungen ergänzen.



In den vergangenen Jahren hat sich die DFL eine vertikal integrierte Struktur

aufgebaut, die von der Datenerhebung über die TV-Produktion bis zur

Content-Entwicklung reicht. "Wir sind die weltweit einzige Liga-Organisation,

die die komplette Wertschöpfungskette selbst abdeckt", sagte Merkel.



