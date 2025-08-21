    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    DFL-Chef Dr. Steffen Merkel im neuen DUP UNTERNEHMER-Magazin

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    KI bietet der Bundesliga neue Chancen, vor allem bei der Internationalisierung (FOTO)

    Hamburg (ots) - Dr. Steffen Merkel, Co-Geschäftsführer der Deutschen
    Fußball-Liga (DFL), sieht Künstliche Intelligenz als einen der Schlüssel für die
    Bundesliga-Berichterstattung der Zukunft. "Gerade im internationalen Markt wäre
    ohne KI ein so individuelles Medienprodukt gar nicht mehr herzustellen", sagte
    Merkel dem "DUP UNTERNEHMER-Magazin".

    Schon heute übernehme die Künstliche Intelligenz in der DFL-Gruppe redaktionelle
    Aufgaben automatisiert in Echtzeit. In Bundesliga-Clips werden mithilfe
    KI-gestützter Tools Bildmaterial und Trackingdaten miteinander verknüpft. "Die
    KI erkennt so nicht nur relevante Szenen, sondern schneidet sie auch
    marktgerecht zusammen", so Merkel, der die DFL gemeinsam mit Dr. Marc Lenz
    führt.

    Ein Usecase: Für ihre eigene App produziert die DFL seit dem Start des Systems
    im Oktober 2024 rund 400 Storys pro Monat - mit messbarem Erfolg: "Wir
    beobachten eine Verdopplung der Verweildauer in der App", betont Merkel. Die
    Datenverarbeitung erfolgt innerhalb von Sekunden über Amazon Web Services (AWS),
    den strategischen Technologiepartner der DFL. Die Zusammenarbeit mit AWS gilt in
    der Branche als bemerkenswert: Anders als in klassischen B2B-Beziehungen
    entwickeln beide Seiten gemeinsam neue Produkte. "Das ist eine echte
    Partnerschaft", sagt Merkel. Man arbeite kollaborativ, oft tageweise im
    Co-Creation-Modus. Kürzlich wurde die strategische Partnerschaft um weitere
    Jahre verlängert.

    Laut Merkel müsse sich die Bundesliga auch sprachlich und kulturell an
    internationale Zielgruppen anpassen. Gerade hier biete KI neue Chancen - etwa
    für Sender in Ländern wie Japan, Brasilien oder Mexiko, die Bundesliga-Inhalte
    ausstrahlen, aber keine eigenen Fußballredaktionen haben. Ein Beispiel:
    "Speech-to-Speech-Systeme können künftig Live-Kommentare in lokale Dialekte
    übersetzen - das ist ein Weg, um Sprachbarrieren zu überwinden", erklärt Merkel.

    "Wir sind nicht nur Liga-Organisator, sondern auch Medienproduzent,
    Datenveredler und Technologietreiber", sagte Merkel dem "DUP
    UNTERNEHMER-Magazin", das am 22. August am Kiosk erscheint und an diesem
    Wochenende der Süddeutschen Zeitung sowie der Frankfurter Allgemeinen
    Sonntagszeitung beiliegt. Gleichzeitig stellt er klar: "Wir nutzen KI zur
    Verbesserung des Fanerlebnisses - aber niemals als Ersatz für das Spiel." Ein
    KI-generiertes Video, in dem Bayern-Stürmer Harry Kane ein fiktives
    Bundesligator erzielt, werde es von offizieller Seite nicht geben. "Wir zeigen,
    was auf dem Platz passiert - und nur das."

    In jedem Bundesliga-Stadion sind heute 16 bis 20 Spezialkameras installiert, die
    ausschließlich der Datenerfassung dienen. Sie erfassen Spieler- und
    Ballbewegungen 25-mal pro Sekunde - das ergibt rund 3,6 Millionen Datenpunkte
    pro Spiel. Diese fließen in Echtzeit in die Systeme der DFL, wo sie analysiert,
    visualisiert und publiziert werden - unter anderem als "Bundesliga Match Facts",
    die Live-Übertragungen ergänzen.

    In den vergangenen Jahren hat sich die DFL eine vertikal integrierte Struktur
    aufgebaut, die von der Datenerhebung über die TV-Produktion bis zur
    Content-Entwicklung reicht. "Wir sind die weltweit einzige Liga-Organisation,
    die die komplette Wertschöpfungskette selbst abdeckt", sagte Merkel.

    Pressekontakt:

    DUP Media GmbH
    Schanzenstraße 70
    20357 Hamburg
    E-Mail: mailto:redaktion@jdb.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/153584/6101188
    OTS: DUP UNTERNEHMER-Magazin




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    DFL-Chef Dr. Steffen Merkel im neuen DUP UNTERNEHMER-Magazin KI bietet der Bundesliga neue Chancen, vor allem bei der Internationalisierung (FOTO) Dr. Steffen Merkel, Co-Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga (DFL), sieht Künstliche Intelligenz als einen der Schlüssel für die Bundesliga-Berichterstattung der Zukunft. "Gerade im internationalen Markt wäre ohne KI ein so individuelles …