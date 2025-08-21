Fachkräftemangel und Transformationsdruck
cerebricks und Kniit schließen sich zusammen und sichern digitales Know-how für die Energiewirtschaft (FOTO)
Muldestausee (ots) - Wachsender Transformationsdruck durch regulatorische
Anforderungen, SAP Umstellungen und die Energiewende erfordern einen
grundlegenden Wandel in der Energiebranche. Gleichzeitig führt der demografische
Wandel zum Verlust kritischen Fachwissens. Mit dem Start-up "Kniit" beteiligt
sich die cerebricks GmbH an einer datenbasierten Lösung und Anwendung, um
systemrelevantes Wissen dauerhaft zu sichern und nutzbar zu machen. Kniit
digitalisiert unter anderem notwendiges Fachwissen für die Regulatorik und
schafft damit eine strukturelle und skalierbare Grundlage für die Transformation
in der Energiewirtschaft. Das Beratungsunternehmen cerebricks unterstützt den
Aufbau strategisch und operativ.
Die Energiewirtschaft steht unter massivem Druck sich zu transformieren:
Halbjährliche regulatorische Vorgaben, der Umstieg auf S/4HANA Utilities bis
Ende 2027 und der demografische Wandel führen zu Engpässen bei Personal, Wissen
und Umsetzungskapazität. Kniit und cerebricks bündeln ihre Kompetenzen und
arbeiten an einem technologiegestützten Ansatz zur strukturierten Sicherung von
Fachwissen in der Energiebranche.
Anforderungen, SAP Umstellungen und die Energiewende erfordern einen
grundlegenden Wandel in der Energiebranche. Gleichzeitig führt der demografische
Wandel zum Verlust kritischen Fachwissens. Mit dem Start-up "Kniit" beteiligt
sich die cerebricks GmbH an einer datenbasierten Lösung und Anwendung, um
systemrelevantes Wissen dauerhaft zu sichern und nutzbar zu machen. Kniit
digitalisiert unter anderem notwendiges Fachwissen für die Regulatorik und
schafft damit eine strukturelle und skalierbare Grundlage für die Transformation
in der Energiewirtschaft. Das Beratungsunternehmen cerebricks unterstützt den
Aufbau strategisch und operativ.
Die Energiewirtschaft steht unter massivem Druck sich zu transformieren:
Halbjährliche regulatorische Vorgaben, der Umstieg auf S/4HANA Utilities bis
Ende 2027 und der demografische Wandel führen zu Engpässen bei Personal, Wissen
und Umsetzungskapazität. Kniit und cerebricks bündeln ihre Kompetenzen und
arbeiten an einem technologiegestützten Ansatz zur strukturierten Sicherung von
Fachwissen in der Energiebranche.
Ziel beider junger Unternehmen ist es, das tief vernetzte Kontextwissen rund um
Prozesse, Systeme, Software und Anwendungen in der Energiewirtschaft
systematisch zu erfassen, zu strukturieren und über moderne Schnittstellen
zugänglich zu machen. Mitarbeitende nutzen dafür ein Chatbot-basiertes
Interface, Systeme greifen per API (Application Programming Interface) auf
Inhalte zu. Die technische Grundlage bildet ein semantischer Knowledge-Graph,
gespeist unter anderem aus Software-Dokumentationen (zum Beispiel SAP),
Anwendungshandbüchern sowie Migrationsleitfäden des Bundesverbands der Energie-
und Wasserwirtschaft (BDEW).
"Allein der zweimal jährliche Formatwechsel bindet zahlreiche externe
Beratungstage für Energieversorger", erklärt Henrik Ostermann, Co-Founder und
Geschäftsführer von Kniit. Das nimmt den Versorgern Kapazitäten, um sich auf die
innovativen Projekte zu konzentrieren: die Energiewende, kommunale Wärmeplanung,
erneuerbare Energien, Modernisierung von Netzen und die Digitalisierung. Der
Transformationsbedarf ist enorm hoch und nicht ausreichend abgedeckt. Zudem
sieht er eine weitere Herausforderung der Branche im demografischen Wandel: "Es
verschwindet viel Wissen und Erfahrung durch altersbedingte Abgänge aus den
Unternehmen".
Technologischer Ansatz zur Effizienzsteigerung
Kniit baut einen Knowledge-Graphen auf und automatisiert die Auswertung von
Prozessinformationen, wie sie zum Beispiel in Swimlane-Diagrammen der
Prozesse, Systeme, Software und Anwendungen in der Energiewirtschaft
systematisch zu erfassen, zu strukturieren und über moderne Schnittstellen
zugänglich zu machen. Mitarbeitende nutzen dafür ein Chatbot-basiertes
Interface, Systeme greifen per API (Application Programming Interface) auf
Inhalte zu. Die technische Grundlage bildet ein semantischer Knowledge-Graph,
gespeist unter anderem aus Software-Dokumentationen (zum Beispiel SAP),
Anwendungshandbüchern sowie Migrationsleitfäden des Bundesverbands der Energie-
und Wasserwirtschaft (BDEW).
"Allein der zweimal jährliche Formatwechsel bindet zahlreiche externe
Beratungstage für Energieversorger", erklärt Henrik Ostermann, Co-Founder und
Geschäftsführer von Kniit. Das nimmt den Versorgern Kapazitäten, um sich auf die
innovativen Projekte zu konzentrieren: die Energiewende, kommunale Wärmeplanung,
erneuerbare Energien, Modernisierung von Netzen und die Digitalisierung. Der
Transformationsbedarf ist enorm hoch und nicht ausreichend abgedeckt. Zudem
sieht er eine weitere Herausforderung der Branche im demografischen Wandel: "Es
verschwindet viel Wissen und Erfahrung durch altersbedingte Abgänge aus den
Unternehmen".
Technologischer Ansatz zur Effizienzsteigerung
Kniit baut einen Knowledge-Graphen auf und automatisiert die Auswertung von
Prozessinformationen, wie sie zum Beispiel in Swimlane-Diagrammen der
Autor folgen