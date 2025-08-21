cerebricks und Kniit schließen sich zusammen und sichern digitales Know-how für die Energiewirtschaft (FOTO)

Muldestausee (ots) - Wachsender Transformationsdruck durch regulatorische

Anforderungen, SAP Umstellungen und die Energiewende erfordern einen

grundlegenden Wandel in der Energiebranche. Gleichzeitig führt der demografische

Wandel zum Verlust kritischen Fachwissens. Mit dem Start-up "Kniit" beteiligt

sich die cerebricks GmbH an einer datenbasierten Lösung und Anwendung, um

systemrelevantes Wissen dauerhaft zu sichern und nutzbar zu machen. Kniit

digitalisiert unter anderem notwendiges Fachwissen für die Regulatorik und

schafft damit eine strukturelle und skalierbare Grundlage für die Transformation

in der Energiewirtschaft. Das Beratungsunternehmen cerebricks unterstützt den

Aufbau strategisch und operativ.



Die Energiewirtschaft steht unter massivem Druck sich zu transformieren:

Halbjährliche regulatorische Vorgaben, der Umstieg auf S/4HANA Utilities bis

Ende 2027 und der demografische Wandel führen zu Engpässen bei Personal, Wissen

und Umsetzungskapazität. Kniit und cerebricks bündeln ihre Kompetenzen und

arbeiten an einem technologiegestützten Ansatz zur strukturierten Sicherung von

Fachwissen in der Energiebranche.







Prozesse, Systeme, Software und Anwendungen in der Energiewirtschaft

systematisch zu erfassen, zu strukturieren und über moderne Schnittstellen

zugänglich zu machen. Mitarbeitende nutzen dafür ein Chatbot-basiertes

Interface, Systeme greifen per API (Application Programming Interface) auf

Inhalte zu. Die technische Grundlage bildet ein semantischer Knowledge-Graph,

gespeist unter anderem aus Software-Dokumentationen (zum Beispiel SAP),

Anwendungshandbüchern sowie Migrationsleitfäden des Bundesverbands der Energie-

und Wasserwirtschaft (BDEW).



"Allein der zweimal jährliche Formatwechsel bindet zahlreiche externe

Beratungstage für Energieversorger", erklärt Henrik Ostermann, Co-Founder und

Geschäftsführer von Kniit. Das nimmt den Versorgern Kapazitäten, um sich auf die

innovativen Projekte zu konzentrieren: die Energiewende, kommunale Wärmeplanung,

erneuerbare Energien, Modernisierung von Netzen und die Digitalisierung. Der

Transformationsbedarf ist enorm hoch und nicht ausreichend abgedeckt. Zudem

sieht er eine weitere Herausforderung der Branche im demografischen Wandel: "Es

verschwindet viel Wissen und Erfahrung durch altersbedingte Abgänge aus den

Unternehmen".



Technologischer Ansatz zur Effizienzsteigerung



Kniit baut einen Knowledge-Graphen auf und automatisiert die Auswertung von

Prozessinformationen, wie sie zum Beispiel in Swimlane-Diagrammen der Seite 1 von 2 Seite 2 ►





