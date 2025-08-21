    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Fachkräftemangel und Transformationsdruck

    cerebricks und Kniit schließen sich zusammen und sichern digitales Know-how für die Energiewirtschaft (FOTO)

    Muldestausee (ots) - Wachsender Transformationsdruck durch regulatorische
    Anforderungen, SAP Umstellungen und die Energiewende erfordern einen
    grundlegenden Wandel in der Energiebranche. Gleichzeitig führt der demografische
    Wandel zum Verlust kritischen Fachwissens. Mit dem Start-up "Kniit" beteiligt
    sich die cerebricks GmbH an einer datenbasierten Lösung und Anwendung, um
    systemrelevantes Wissen dauerhaft zu sichern und nutzbar zu machen. Kniit
    digitalisiert unter anderem notwendiges Fachwissen für die Regulatorik und
    schafft damit eine strukturelle und skalierbare Grundlage für die Transformation
    in der Energiewirtschaft. Das Beratungsunternehmen cerebricks unterstützt den
    Aufbau strategisch und operativ.

    Die Energiewirtschaft steht unter massivem Druck sich zu transformieren:
    Halbjährliche regulatorische Vorgaben, der Umstieg auf S/4HANA Utilities bis
    Ende 2027 und der demografische Wandel führen zu Engpässen bei Personal, Wissen
    und Umsetzungskapazität. Kniit und cerebricks bündeln ihre Kompetenzen und
    arbeiten an einem technologiegestützten Ansatz zur strukturierten Sicherung von
    Fachwissen in der Energiebranche.

    Ziel beider junger Unternehmen ist es, das tief vernetzte Kontextwissen rund um
    Prozesse, Systeme, Software und Anwendungen in der Energiewirtschaft
    systematisch zu erfassen, zu strukturieren und über moderne Schnittstellen
    zugänglich zu machen. Mitarbeitende nutzen dafür ein Chatbot-basiertes
    Interface, Systeme greifen per API (Application Programming Interface) auf
    Inhalte zu. Die technische Grundlage bildet ein semantischer Knowledge-Graph,
    gespeist unter anderem aus Software-Dokumentationen (zum Beispiel SAP),
    Anwendungshandbüchern sowie Migrationsleitfäden des Bundesverbands der Energie-
    und Wasserwirtschaft (BDEW).

    "Allein der zweimal jährliche Formatwechsel bindet zahlreiche externe
    Beratungstage für Energieversorger", erklärt Henrik Ostermann, Co-Founder und
    Geschäftsführer von Kniit. Das nimmt den Versorgern Kapazitäten, um sich auf die
    innovativen Projekte zu konzentrieren: die Energiewende, kommunale Wärmeplanung,
    erneuerbare Energien, Modernisierung von Netzen und die Digitalisierung. Der
    Transformationsbedarf ist enorm hoch und nicht ausreichend abgedeckt. Zudem
    sieht er eine weitere Herausforderung der Branche im demografischen Wandel: "Es
    verschwindet viel Wissen und Erfahrung durch altersbedingte Abgänge aus den
    Unternehmen".

    Technologischer Ansatz zur Effizienzsteigerung

    Kniit baut einen Knowledge-Graphen auf und automatisiert die Auswertung von
    Prozessinformationen, wie sie zum Beispiel in Swimlane-Diagrammen der
