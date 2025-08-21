    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton AktievorwärtsNachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    RBC stuft LVMH auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Euro belassen. Nikolaos Lafioniatis bewertete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Luca Solca aktuelle Exportdaten für Schweizer Uhren. Im Juli hätten die Ausfuhren unter dem Einfluss der US-Zollpolitik gestanden, denn im Vorfeld der später eingeführten Zölle habe es Hamsterkäufe gegeben, schrieb er. Aktien mit der höchsten Abhängigkeit von diesem Geschäft seien Watches of Switzerland und Swatch, während der Einfluss auf Richemont und LVMH geringeren Ausmaßes sei./tih/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 02:34 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 02:34 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,05 % und einem Kurs von 485EUR auf Tradegate (21. August 2025, 12:08 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Nikolaos Lafioniatis
    Analysiertes Unternehmen: LVMH
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 550
    Kursziel alt: 550
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
