RBC stuft LVMH auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Euro belassen. Nikolaos Lafioniatis bewertete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Luca Solca aktuelle Exportdaten für Schweizer Uhren. Im Juli hätten die Ausfuhren unter dem Einfluss der US-Zollpolitik gestanden, denn im Vorfeld der später eingeführten Zölle habe es Hamsterkäufe gegeben, schrieb er. Aktien mit der höchsten Abhängigkeit von diesem Geschäft seien Watches of Switzerland und Swatch, während der Einfluss auf Richemont und LVMH geringeren Ausmaßes sei./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 02:34 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 02:34 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,05 % und einem Kurs von 485EUR auf Tradegate (21. August 2025, 12:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Nikolaos Lafioniatis

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 550

Kursziel alt: 550

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



