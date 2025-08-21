281 Milliarden USD: KI-Ausgaben übertreffen Marshallplan und Apple-Investitionen

Die Abkehr von KI-Aktien fiel in eine Woche, in der die Stimmung am Markt für künstliche Intelligenz deutlich abgekühlt ist. Forscher des Massachusetts Institute of Technology veröffentlichten einen Bericht, wonach 95 Prozent der untersuchten Unternehmen keinen Ertrag aus KI erzielen. Die Ergebnisse stellte Fortune am Montag erstmals vor.

Neben den sogenannten Magnificent Seven und anderen Big Techs gerieten auch kleinere KI-Titel unter Druck. CoreWeave, das Rechenleistung an Microsoft und Meta vermietet, verlor über ein Fünftel an Wert in dieser Woche. Palantir setzte seine Verlustserie mit einem Minus von 14 Prozent fort.

Kurz darauf äußerte sich auch OpenAI-Chef Sam Altman skeptisch. Nach dem Abschluss einer milliardenschweren Finanzierungsrunde sprach er von einer KI-Blase. Altman sagte: "Wenn Blasen entstehen, begeistern sich kluge Leute übermäßig für einen Kern von Wahrheit. Befinden wir uns in einer Phase, in der Investoren insgesamt übermäßig von KI begeistert sind? Ich bin der Meinung, ja."

Analyst Gil Luria von DA Davidson erklärte gegenüber Yahoo Finance: "Das ist wirklich nur ein Pendel, das zurückschwingt." Er betonte, dass KI trotz hoher Erwartungen bislang nur eingeschränkt nutzbar sei – vor allem für Chatbots und Suchfunktionen.

Gleichzeitig verweisen Optimisten weiter auf das Potenzial. Wedbush-Analyst Dan Ives schrieb in einer Mitteilung an Investoren: "Wir stehen noch am Anfang der KI-Revolution, da die Anwendungsfälle gerade erst massiv zunehmen, da immer mehr Unternehmen den Wert erkennen, den eine Handvoll Technologieunternehmen unter der Führung des Godfather of AI Jensen Huang und Nvidia schaffen." Er erwartet, dass "der Tech-Boom angesichts der Billionen, die in KI investiert werden, mindestens noch zwei bis drei Jahre anhalten wird".

Matthew Moberg, Portfoliomanager bei Franklin Templeton, sieht die Ausgaben für künstliche Intelligenz als entscheidenden Treiber der US-Wirtschaft. "Die Investitionsausgaben der Magnificent Seven sind vier- bis achtmal so hoch wie der Marshallplan, die ausländischen Investitionen von Apple in China, die US-Hilfen für alle Länder im letzten Jahr und das Bruttoinlandsprodukt von rund 75 Prozent aller Staaten", sagte er.

Er sprach nicht mehr von Big Tech, sondern von "Colossal Tech". Historisch hätten Ausgaben in dieser Größenordnung ganze Nationen geprägt.

Allein im vergangenen Jahr investierten die Magnificent Seven 281 Milliarden US-Dollar in neue Anlagen und Projekte. "Das ist viermal so viel wie das jährliche US-Hilfsbudget, fünfmal so viel wie Apple in China investiert hat und achtmal so viel wie der Marshall-Plan. Und diese Zahl steigt weiter", erklärte Moberg.

Die Effekte seien schon heute sichtbar. Werbung, E-Commerce und Softwareentwicklung würden effizienter. Kundenservice und Callcenter verbesserten sich spürbar, während Robotik, interner Speicher und automatisiertes Fahren in naher Zukunft an Bedeutung gewännen. Moberg erwartet zudem ganz neue KI-Anwendungen, ähnlich wie das Smartphone eine Branche mit einer Marktkapitalisierung von über einer Billion US-Dollar hervorgebracht hat. "Mehrere Billionen sind eine konservative Schätzung für das Potenzial von KI", so der Fondsmanager.

"Wir erleben einen der größten Investitionszyklen der Menschheitsgeschichte, der die erfolgreichsten Ausgabenprogramme der Vergangenheit in den Schatten stellt", sagte Moberg. Er ist überzeugt, dass die USA und westliche Volkswirtschaften massiv profitieren werden. Er betonte, dass Investoren zwar viele Faktoren wie Zinsen, Inflation und Schulden im Blick behalten müssten, aber ein Punkt entscheidend sei:

"Das Wichtigste, was es zu beobachten gilt, sind die Investitionsausgaben."

Nvidia, der führende Hersteller von KI-Chips, legt am 27. August nach Börsenschluss seine Quartalszahlen vor. Noch mehr Klarheit könnte die nächste Berichtssaison bringen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



