NurExone Biologic kündigt präklinische Evidenz für strukturelle Reparatur von geschädigtem Rückenmarksgewebe nach ExoPTEN-Behandlung an

TORONTO und HAIFA, Israel, 20. Aug. 2025 – NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) („NurExone“ oder das „Unternehmen“) freut sich, neue präklinische Bildgebungsergebnisse bekannt zu geben, die anatomische Evidenz im Einklang mit einer strukturellen Reparatur des Rückenmarks nach Behandlung mit ExoPTEN liefern.

Eine bildgebungsbasierte Analyse von Tieren, die nach einer Rückenmarksverletzung mit ExoPTEN behandelt wurden, zeigte stärker organisiertes Rückenmarksgewebe im Vergleich zu unbehandelten Kontrollen. Eine funktionelle Bewertung derselben Kohorte, die zeigte, dass 100 % der Tiere in einer Hochdosisgruppe die motorische Funktion wiedererlangten, wurde im Juli 2025 veröffentlicht.

„Die Daten des MRT mit Diffusionstensorbildgebung („MRT-DTI“) deuten darauf hin, dass die verletzten Rückenmarke eine größere strukturelle Integrität und Gewebeorganisation aufwiesen, wenn sie im Tiermodell mit ExoPTEN behandelt wurden. Wichtig ist, dass diese strukturell erhaltenen Rückenmarke die zunehmende Evidenz für die neuroprotektive und regenerationsfördernde Wirkung von ExoPTEN nach Rückenmarksverletzungen stärken“, sagte Dr. Kineret Taler, Leiterin der Präklinischen Studien.

Ungedeckter Bedarf bei Rückenmarksverletzungen und Evidenz für Rückenmarksreparatur

Eine Rückenmarksverletzung verändert das Leben und stellt eine erhebliche gesundheitliche und wirtschaftliche Belastung dar. Derzeitige Behandlungen konzentrieren sich auf die Stabilisierung der Patienten, reparieren jedoch kein geschädigtes Gewebe. ExoPTEN ist darauf ausgelegt, die Nervenreparatur zu unterstützen und die Funktion wiederherzustellen. NurExone setzt die Vorbereitungen für die erste klinische Studie am Menschen mit ExoPTEN fort, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung.

MRT-DTI ist eine fortschrittliche Bildgebungstechnik, die die Bewegung von Wassermolekülen im Gewebe abbildet und damit eine detaillierte Ansicht der mikrostrukturellen Integrität über die konventionelle MRT hinaus liefert und die „Verdrahtung“ des Rückenmarks effektiv darstellt.

Zwei Schlüsselparameter werden verwendet:

i. Fraktionelle Anisotropie („FA“): Zeigt die Ausrichtung und den Erhalt von Nervenfasern an. Höhere FA-Werte deuten auf stärkere strukturelle Integrität hin.

ii. Mittlere Diffusivität („MD“): Spiegelt die mikroskopische Gewebearchitektur wider. Niedrigere MD-Werte weisen auf eine gesündere Zellstruktur und weniger Schädigung durch Verletzungen hin.

Bei ExoPTEN-behandelten Tieren waren die FA-Werte höher und die MD-Werte niedriger in der Nähe der Verletzungsstelle, was auf stärker organisiertes, strukturell intaktes Gewebe hindeutet.

In Abbildung 1A verfolgen computergenerierte MRT-DTI-3D-Bilder die „Fäden“ des Rückenmarks. Die grünen Linien stellen die Richtung der Nervenfasern dar und die roten Pfeile markieren die Verletzungsstelle. Die obere Reihe (Kontrolle) zeigt den Verletzungsbereich in Vorder- und Seitenansicht ausgefranst und gestört. Die untere Reihe (ExoPTEN-behandelt) zeigt mehr Bahnen, die durch den verletzten Bereich verlaufen.

Abbildungen 1B und 1C zeigen normalisierte FA-Werte (Abb. 1B) und MD-Werte (Abb. 1C) mit signifikanten Unterschieden zwischen ExoPTEN-behandelten und Kontroll-Rückenmarken, was auf eine bessere strukturelle Integrität und die mikroskopische Architektur des Gewebes in den ExoPTEN-behandelten Rückenmarken hinweist.

CEO Dr. Lior Shaltiel kommentierte: „Diese neue analytische Evidenz, zusammen mit zuvor berichteten funktionellen Studien, die die wiedererlangte Gehfähigkeit bei Kleintieren zeigen, bildet eine robuste Unterstützung für das starke präklinische Profil von ExoPTEN bei Rückenmarksverletzungen.“

Privatplatzierung

Das Unternehmen freut sich außerdem bekanntzugeben, dass es – vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange („TSXV“) – eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 1.258.072 Einheiten („Einheiten“) zu einem Preis von 0,62 C$ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt 780.004,64 C$ (das „Angebot“) abgeschlossen hat. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot für Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

CFO Eran Ovadya ergänzte: „Diese begrenzte Finanzierungsrunde verschafft uns zusätzliche Ressourcen, um unsere laufenden Aktivitäten zu unterstützen und die Weiterentwicklung von ExoPTEN voranzutreiben. Bemerkenswert ist, dass sich bestehende Investoren an der Runde beteiligt haben, die ihr Vertrauen in NurExone durch eine Erhöhung ihrer Beteiligungen zum Ausdruck brachten. Während wir uns unserem ersten Studienprogramm am Menschen nähern, bleiben wir einem umsichtigen Finanzmanagement verpflichtet und konzentrieren uns darauf, langfristigen Wert für unsere Stakeholder zu schaffen.“

Bedingungen des Angebots

Jede Einheit bestand aus (i) einer Stammaktie im Kapital des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“) und (ii) einer Hälfte eines Optionsscheins zum Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Optionsschein ein „Optionsschein“). Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,80 C$ pro Stammaktie für einen Zeitraum von 36 Monaten, vorbehaltlich einer Beschleunigung. Erreicht oder überschreitet der volumengewichtete Durchschnittshandelspreis der Stammaktien an der TSXV über einen Zeitraum von 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen 1,70 C$, kann das Unternehmen durch schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Optionsscheine (die „Beschleunigungsmitteilung“) das Verfallsdatum der Optionsscheine auf den Tag vorverlegen, der 45 Tage nach dem Datum der Beschleunigungsmitteilung liegt. Werden die Optionsscheine bis zum beschleunigten Verfallsdatum nicht ausgeübt, verfallen sie und verlieren ihre Gültigkeit.

Der Abschluss des Angebots steht unter dem Vorbehalt des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der TSXV, und alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschluss des Angebots sowie den anwendbaren US-Hinweisen.

Über NurExone

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSXV, OTCQB und in Frankfurt notiertes Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer, exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Sein Leitprodukt, ExoPTEN, hat starke präklinische Daten geliefert, die das klinische Potenzial zur Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervenverletzungen unterstützen – beides Multi-Milliarden-Dollar-Märkte. (i) Regulatorische Meilensteine, einschließlich der Erlangung der Orphan-Drug-Designation, ebnen den Weg zu klinischen Studien in den USA und Europa. Kommerziell wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Firmen anbietet, die an hochwertigen Exosomen und minimalinvasiven, zielgerichteten Abgabesystemen für andere Indikationen interessiert sind. NurExone hat die US-Tochter Exo-Top Inc. gegründet, um seine nordamerikanischen Aktivitäten und Wachstumsstrategie zu verankern.

Weitere Informationen und ein kurzes Interview finden Sie unter Who is NurExone?, besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook, or YouTube.

Kontakt:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Director

Telefon: +972-52-4803034

E-Mail: info@nurexone.com

Dr. Eva Reuter

Investor Relations – Deutschland

Telefon: +49-69-1532-5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

Allele Capital Partners

Investor Relations – USA

Telefon: +1 978-857-5075

E-Mail: aeriksen@allelecapital.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“, die die aktuellen Erwartungen und Projektionen des Unternehmens in Bezug auf seine zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln. Wo immer möglich, wurden Wörter wie „könnte“, „wird“, „sollte“, „dürfte“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“ oder „potenziell“ sowie die Verneinung oder andere Varianten dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf: den Abschluss des Angebots zu den hierin angegebenen Bedingungen; den Erhalt aller behördlichen Genehmigungen durch das Unternehmen; die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot; das Voranschreiten des Unternehmens in Richtung klinischer und kommerzieller Durchbrüche in der regenerativen Medizin; die Ziele des Unternehmens, klinische Erststudien am Menschen einzuleiten; die Vorbereitung regulatorischer Einreichungen durch das Unternehmen; die beabsichtigten Vorteile von ExoPTEN; sowie die Erwartung, dass die Plattformtechnologie von NurExone neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bieten wird, die an minimalinvasiven, zielgerichteten Arzneimittelabgabesystemen für andere Indikationen interessiert sind.

Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Mitteilung zur Verfügung stehen. Bei der Entwicklung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben wir mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter: die Realisierung der Vorteile von Exosomen; dass das Unternehmen Exosomen für eine breite Palette von Anwendungen produzieren und liefern wird; die Fähigkeit, dass die Produkte des Unternehmens zur Behandlung von Patienten eingesetzt werden können; die Erfüllung der vom Unternehmen beabsichtigten zukünftigen Pläne und Erwartungen; dass es eine wachsende klinische Nachfrage nach innovativen Behandlungen bei Rückenmarks-, Sehnerven- und anderen therapeutischen Indikationen geben wird; dass das Unternehmen seine präklinischen Studien durchführt und deren Nutzen realisiert; dass das Unternehmen das Potenzial exosomenbeladener Arzneimittel bei der Regeneration oder Reparatur geschädigter Nerven ausschöpft; dass das Unternehmen sein kontinuierliches Engagement für die Nutzung seiner ExoTherapy-Plattform zur Weiterentwicklung der regenerativen Medizin und der Zelltherapie-Anwendungen aufrechterhält; dass das Unternehmen das Angebot zu den hierin angegebenen Bedingungen abschließen wird; dass das Unternehmen alle behördlichen Genehmigungen erhalten wird; dass das Unternehmen die Erlöse aus dem Angebot wie hier dargelegt verwenden wird; dass das Unternehmen klinische und kommerzielle Durchbrüche in der regenerativen Medizin erzielen wird; dass das Unternehmen seine Präsenz in Schlüsselmärkten ausbauen wird; dass das Unternehmen die erforderlichen regulatorischen Einreichungen vornehmen wird; dass das Unternehmen klinische Erststudien am Menschen starten wird; dass ExoPTEN die beabsichtigten Vorteile haben wird; und dass die Plattformtechnologie von NurExone neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bieten wird, die an minimalinvasiven, zielgerichteten Arzneimittelabgabesystemen für andere Indikationen interessiert sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen diskutierten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten umfassen unter anderem, sind jedoch nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit: dem frühen Entwicklungsstadium des Unternehmens; dem bisherigen Fehlen von Umsätzen; staatlicher Regulierung; der Marktakzeptanz seiner Produkte; raschem technologischen Wandel; der Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; der Abhängigkeit von den strategischen Partnern des Unternehmens; der Tatsache, dass die präklinische Arzneimittelentwicklung unsicher ist und die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens möglicherweise nie in klinische Studien übergehen; der Tatsache, dass die Ergebnisse präklinischer Studien und klinischer Frühphasenstudien nicht vorhersagend für die Ergebnisse von klinischen Spätphasenstudien sein müssen; dem unsicheren Ausgang, den Kosten und dem Zeitplan der Produktentwicklungsaktivitäten, präklinischen Studien und klinischen Studien des Unternehmens; dem unsicheren Prozess der klinischen Entwicklung, einschließlich des Risikos, dass klinische Studien kein wirksames Design haben oder keine positiven Ergebnisse erzielen; der Unfähigkeit, für die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens die behördliche Zulassung zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; der Einführung konkurrierender Medikamente, die sicherer, wirksamer oder kostengünstiger sind oder den Arzneimittelkandidaten des Unternehmens in anderer Weise überlegen sind; der Möglichkeit, dass die Einleitung, Durchführung und der Abschluss von präklinischen Studien und klinischen Studien verzögert oder durch unvorhergesehene Probleme negativ beeinflusst werden; der Unfähigkeit, eine angemessene Finanzierung zu erhalten; der Unfähigkeit, den Schutz geistigen Eigentums für die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens zu erlangen oder aufrechtzuerhalten; dem Risiko, dass das geistige Eigentum und die Technologie des Unternehmens nicht die beabsichtigte Wirkung auf das Unternehmen und/oder sein Geschäft haben; der Unfähigkeit des Unternehmens, seine präklinischen Studien durchzuführen und die genannten Vorteile daraus zu realisieren; der Unfähigkeit, die Vorteile von Exosomen zu realisieren; der Unfähigkeit, Exosomen für ein breites Anwendungsspektrum zu produzieren und/oder zu liefern; der Unfähigkeit, die Produkte des Unternehmens für die Behandlung von Patienten einzusetzen; dem möglichen Ausbleiben einer breiteren Akzeptanz im Bereich und/oder bei Zelltherapie-Anwendungen; der Unfähigkeit, die beabsichtigten zukünftigen Pläne und Erwartungen zu erfüllen; dem Ausbleiben einer wachsenden klinischen Nachfrage nach innovativen Behandlungen bei Rückenmarks-, Sehnerven- und/oder anderen therapeutischen Bereichen; der Unfähigkeit, mit Pharmaunternehmen zusammenzuarbeiten; der Unfähigkeit, das genannte Potenzial von exosomenbeladenen Arzneimitteln zur Regeneration oder Reparatur geschädigter Nerven zu realisieren; der Unfähigkeit, das laufende Engagement zur Nutzung der ExoTherapy-Plattform zur Weiterentwicklung der regenerativen Medizin und/oder von Zelltherapie-Anwendungen aufrechtzuerhalten; der Unfähigkeit, weitere Studien auszuweiten; der Unfähigkeit, das Angebot zu den hierin genannten Bedingungen oder überhaupt abzuschließen; der Möglichkeit, dass das Unternehmen nicht alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhält; der Möglichkeit, dass die Erlöse aus dem Angebot nicht wie beschrieben verwendet werden; dem Ausbleiben klinischer und/oder kommerzieller Durchbrüche in der regenerativen Medizin; der Unfähigkeit, die Präsenz in Schlüsselmärkten zu verstärken; dem Ausbleiben eines Listings an einer großen US-Börse und/oder dem Ausbleiben der damit verbundenen Vorteile; der Möglichkeit, dass das Unternehmen keine regulatorischen Einreichungen vorbereitet; der Möglichkeit, dass das Unternehmen keine klinischen Erststudien am Menschen startet; der Möglichkeit, dass ExoPTEN nicht die beabsichtigten Vorteile erzielt; der Möglichkeit, dass die Plattformtechnologie von NurExone keine neuartigen Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an minimalinvasiven, zielgerichteten Arzneimittelabgabesystemen für andere Indikationen interessiert sind; sowie die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ auf den Seiten 44 bis 51 des Jahresinformationsformulars des Unternehmens vom 27. August 2024 erörterten Risiken, dessen Kopie im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und Leser sollten sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für angemessen hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht zusichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (wie in den Richtlinien der TSXV definiert) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

(i) Rückenmarksverletzung, Glaukom

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/faccedd3-99ca-41b2 ...

Für diese Übersetzung der im Original englischen Pressemeldung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://www.globenewswire.com/news-release/2025/08/20/3136709/0/en/Nur ...

Die Nurexone Biologic Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,13 % und einem Kurs von 0,494EUR auf Tradegate (21. August 2025, 11:37 Uhr) gehandelt.