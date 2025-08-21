    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS Tech 100 IndexvorwärtsNachrichten zu US Tech 100

    KI-Boom im Rückwärtsgang: Shortseller machen Milliarden mit Meta und Palantir

    Ungewohnt heftige Kursverluste bei führenden Tech- und KI-Werten haben in dieser Woche für Nervosität bei Anlegern gesucht. Unterdessen dürften sich Shortseller die Hände reiben.

    Die Ernüchterung an den Börsen über den vermeintlich grenzenlosen KI-Hype hat in dieser Woche für kräftige Kursverluste bei den führenden Tech-Aktien gesorgt – und Shortsellern Milliarden-Gewinne beschert.

    Der technologielastige Nasdaq Composite sackte an zwei Handelstagen in Folge deutlich ab und verlor seit Wochenbeginn rund 1,5 Prozent. Besonders im Fokus stehen die Magnificent Sevena: Meta büßte in den vergangenen fünf Sitzungen 4,1 Prozent ein, Nvidia 3,8 Prozent. Microsoft und Apple verloren jeweils knapp 3 Prozent, Alphabet 1,4 Prozent. Nach Berechnungen von S3 Partners strichen Leerverkäufer allein mit Wetten gegen diese fünf Schwergewichte in den letzten beiden Tagen mehr als 2,8 Milliarden US-Dollar ein. Insgesamt summieren sich die Short-Gewinne im KI-Sektor auf 5,6 Milliarden US-Dollar.

    US Tech 100

    -0,21 %
    -2,31 %
    +0,67 %
    +9,43 %
    +17,87 %
    +76,63 %
    +102,25 %
    +435,79 %
    +744,08 %
    ISIN:US6311011026WKN:A0AE1X

    Abseits der ganz großen Namen fielen die Abschläge noch heftiger aus. AMD verlor binnen einer Woche über 10 Prozent, Broadcom und Micron jeweils mehr als 5 Prozent, CoreWeave, ein auf KI-Rechenzentren spezialisierter Anbieter, brach gar um 24 Prozent ein.

    Besonders ins Visier genommen wird Meta, das Milliarden in KI-Übernahmen und hoch dotierte Forscherteams gesteckt hat. Anleger erhöhten ihre Short-Positionen auf die Aktie in nur einer Woche um 4,7 Milliarden US-Dollar – mit einem Ertrag von mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar innerhalb von zwei Handelstagen.

    Auch Palantir, einer der Börsenlieblinge der KI-Euphorie, geriet ins Straucheln. Nach einem Kursplus von 150 Prozent seit April drehte die Aktie in den vergangenen fünf Sitzungen ins Minus und verlor über 15 Prozent. Shortseller verbuchten hier weitere Milliardengewinne.

    Für zusätzliche Skepsis sorgen Stimmen aus der Branche selbst. OpenAI-Chef Sam Altman warnte vor einer möglichen KI-Blase, vergleichbar mit dem Platzen der Dotcom-Euphorie Anfang der 2000er. Und ein Report der renommierten Tech-Uni MIT zeigt: 95 Prozent der untersuchten Unternehmen erzielten bislang keinerlei Rendite mit KI.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


