Kanye Wests YZY-Token verliert Milliarden nach Blitzstart!

Innerhalb von weniger als einer Stunde schoss der Marktwert des Tokens auf über 3 Milliarden US-Dollar – bevor er ebenso abrupt wieder unter die Marke von 1 Milliarde fiel. Laut Daten des Analyseanbieters Birdeye notierte YZY zwischenzeitlich bei rund 3,16 US-Dollar, ehe ein Abverkauf den Kurs auf knapp unter 1 US-Dollar drückte.

Der US-Rapper und Modedesigner Kanye West, seit 2021 offiziell unter dem Namen Ye bekannt, hat mit seinem ersten eigenen Krypto-Token einen regelrechten Hype entfacht. Der Solana-basierte Coin YZY wurde in der Nacht auf Donnerstag über Wests verifiziertes X-Konto angekündigt und schnell als "offizieller Yeezy-Token" bestätigt.

"Eine neue Wirtschaft, on-chain"

In seinem Post sprach West von einer "neuen Wirtschaft, gebaut auf der Blockchain". Auf der begleitenden Website beschreibt er das Projekt YZY als Kernstück eines künftigen "YZY Money"-Ökosystems. Geplant sind unter anderem Ye Pay: ein Zahlungsdienst, der Händlergebühren senken soll, YZY Card: eine globale Bezahlkarte für YZY und USDC, Loyalty-Programme und Peer-to-Peer-Transfers.

Hype trifft auf Warnsignale

Die Listung auf großen Plattformen wie CoinMarketCap, Bitget und Poloniex trieb die Handelsvolumina in Solana-basierten Börsen nach oben. YZY avancierte binnen Stunden zu einem der größten Celebrity-Coins überhaupt – größer als frühere Promi-Token wie TRUMP, MOTHER oder LIBRA.

Doch Experten äußern erhebliche Bedenken. Daten von Bubblemaps zeigen, dass rund 70 Prozent der Gesamtmenge von einer Milliarde Tokens von einem einzigen Wallet kontrolliert werden. Weitere 20 Prozent gingen in den öffentlichen Verkauf, 10 Prozent in den Liquiditätspool. Effektiv bedeutet das: Wests Unternehmen Yeezy Investments LLC hält die klare Mehrheit der Token.

"Das gibt Ye und seinem Team nahezu vollständige Kontrolle über das Angebot", warnt Dan Dadybayo, Strategiechef von Unstoppable Wallet. "Bei einem so dünnen Liquiditätspool können schon moderate Verkäufe massive Preisrutsche auslösen."

Erinnerungen an frühere Promi-Coins

Die Token-Ökonomie erinnert stark an frühere prominente Projekte. Bereits bei Donald Trumps TRUMP-Coin oder anderen Promi-Memecoins lag ein hoher Anteil der Coins in Insiderhänden – und endete für viele Kleinanleger mit Verlusten. Im Fall von YZY sei die Konzentration sogar noch extremer, so Dadybayo.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

TRUMP / USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,73 % und einem Kurs von 8,658USD auf CryptoCompare Index (21. August 2025, 12:44 Uhr) gehandelt.



