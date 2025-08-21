Feierlichkeit zu 60 Jahren Autonomes Gebiet Xizang abgehalten

Die Feierlichkeit zum 60-jährigen Jubiläum der Gründung des Autonomen Gebiets Xizang ist am Donnerstag auf dem Platz des Potala-Palasts in Lhasa abgehalten worden.

https://german.cgtn.com/2025/08/21/ARTI1755760831388622

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping sowie rund 20.000 Bürger und Funktionäre von verschiedenen Ethnien und Gesellschaftsschichten nahmen an der Feier teil.

Der Vorsitzende des Landeskomitees der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes und Direktor der Zentralen Delegation, Wang Huning, sagte in einer Rede, die Gründung Xizangs habe einen historischen Vorsprung des dortigen gesellschaftlichen Systems bedeutet. In den vergangenen 60 Jahren habe Xizang eine umfassende sozioökonomische Entwicklung verwirklicht, die die deutliche politische Überlegenheit des sozialistischen Systems Chinas umfassend dargestellt habe.

Seit dem 18. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas habe Xizang gemeinsam mit anderen Landesteilen die Entscheidungsschlacht der Armutsbekämpfung gewonnen, so Wang weiter. Der Aufbau einer Gesellschaft mit bescheidenem Wohlstand sei umfassend vollendet worden. Die sozioökonomische Entwicklung Xizangs habe historische Leistungen erzielt. Die ethnische Solidarität und Fortschritte seien von historischen Veränderungen geprägt. Das Lebensniveau der Bevölkerung habe eine historische Erhöhung aufgewiesen. Xizang sei in die Ära mit der besten Entwicklung und größten Veränderungen eingetreten, in der die Bevölkerung verschiedener Ethnien am stärksten profitiert habe.

An diesem neuen historischen Ausgangspunkt sollten die Richtlinien der KP Chinas zur Verwaltung Xizangs in der neuen Ära tatsächlich durchgesetzt werden. Die vier wichtigsten Aufgaben – Stabilität, Entwicklung, Umweltschutz und Verstärkung des Grenzgebietsaufbaus – müssten mit aller Kraft erfüllt werden. Ein solidarisches, reiches, zivilisiertes, harmonisches und schönes sozialistisches modernisiertes neues Xizang solle tatkräftig aufgebaut werden. In diesem Sinne solle man sich unerschütterlich um die Verwirklichung des chinesischen Traums der großartigen Wiederauferstehung der chinesischen Nation bemühen.

Der Sekretär des Parteikomitees des Autonomen Gebiets Xizang, Wang Junzheng und Drolma Rigzin, Vertreterin der tibetischen Bevölkerung, hielten ebenfalls Reden auf der Feier.

Im Anschluss fand eine große feierliche Massenparade statt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2755297/image_5052246_34200130.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/feierlichkeit-zu-60-jahren-autonomes-gebiet-xizang-abgehalten-302535714.html