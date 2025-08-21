Verve Group Registered (A) Aktie steigt - 21.08.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Verve Group Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +3,30 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Verve Group Registered (A) ist ein führendes Unternehmen im digitalen Marketing, das programmatische Werbeplattformen und mobile Lösungen bietet. Es konkurriert mit Google Ads und The Trade Desk und hebt sich durch innovative Technologien und datengesteuerte Ansätze ab.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Verve Group Registered (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -46,64 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verve Group Registered (A) Aktie damit um -11,69 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -35,60 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Verve Group Registered (A) auf -32,70 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,31 % geändert.

Verve Group Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,69 % 1 Monat -35,60 % 3 Monate -46,64 % 1 Jahr -24,13 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verve Group Registered (A) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Verve Group Registered (A) Aktie hauptsächlich um die jüngste Prognosesenkung aufgrund technischer Probleme und Wechselkursentwicklungen, die den Umsatz und das EBITDA negativ beeinflussen. Trotz dieser Herausforderungen sehen einige Nutzer den langfristigen Investment Case als intakt an und betrachten die aktuellen Kurse als günstige Einstiegsmöglichkeit. Es wird über die Bewertung der Aktie diskutiert, wobei das KGV von 3-4 und das KUV von 1,4-1,5 als unterbewertet für ein Wachstumsunternehmen angesehen werden. Die Marktkapitalisierung ist auf 360 Mio. gesunken, jedoch wird das Wachstumspotenzial, insbesondere im Bereich 'Demand', als positiv bewertet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Verve Group Registered (A) eingestellt.

Informationen zur Verve Group Registered (A) Aktie

Es gibt 200 Mio. Verve Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 443,02 Mio.EUR wert.

Verve Group Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verve Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verve Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.